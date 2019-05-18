Мэр Екатеринбурга встретился с участниками несогласованных акций

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в субботу, 18 мая, проводит встречу с участниками несогласованных акций, выступившими против строительства храма на месте сквера в центре города.

В переговорах принимают участие почти 60 человек, в том числе депутаты заксобрания Свердловской области.

«Предлагаю определиться с вопросами, которые сегодня обсуждаем. После этого мы вместе смотрим алгоритм решения этих вопросов, он должен быть простым и понятным для всех горожан», — цитирует мэра города ТАСС.

Высокинский также заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения площадки в первоначальном виде.

По словам депутата Андрея Альшевских, дума, исходя из предложения, уже выберет, что будет проводиться: опрос либо референдум.

По оценкам Высокинского, на референдум из бюджета придется выделить 120–130 млн рублей, опрос обойдется администрации в 8–15 млн рублей.

13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере неподалеку от драмтеатрa. Местные жители протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья. По данным городских властей, при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года было учтено мнение горожан и соблюдены все необходимые процедуры.

16 мая президент РФ Владимир Путин на заседании медиафорума ОНФ предложил опросить жителей района для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.