Шойгу рассказал о пожертвованиях на строительство главного храма ВС РФ

Более 90 тыс. человек, а также ряд фирм внесли пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил России, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда», опубликованном 10 марта.

«Мы признательны таким крупным компаниям, областям и городам. Город Москва счел нужным, важным и необходимым и, я считаю, очень правильным выделить средства на благоустройство вокруг храма», — отметил министр обороны.

По его словам, в проведении коммуникаций к храму помогла администрация Московской области, а поставщик тяжелых кранов, при помощи которых был установлен восьмидесятитонный купол, дал их в аренду безвозмездно. Шойгу подчеркнул, что поставщик попросил нигде себя не упоминать, так как считает неправильным заниматься саморекламой на таких важных для страны делах.

Также Шойгу добавил, что другие фирмы предоставили для строительства почти 1000 т алюминия и около 900 т меди.

5 сентября 2019 года художники закончили работу над созданием уникальных тимпанов для храма. Всего специалисты изготовили восемь тимпанов — углубленных частей стены, обрамленных аркой, — по две на каждой стороне собора. Мозаичные образы сделаны из высококачественных материалов с соблюдением церковных канонов и традиций, а также всех правил искусства.

Возведение главного храма Вооруженных сил России — храма Воскресения Господня — приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, он будет открыт в парке «Патриот». Все элементы его убранства являются отсылками к этому событию. К примеру, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны. Галерея «Дорога памяти» также составит 1418 м, а диаметр барабана центрального купола составляет 19,45 м.