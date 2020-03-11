Прямой эфир

Шойгу рассказал о пожертвованиях на строительство главного храма ВС РФ

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 90 тыс. человек, а также ряд фирм внесли пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил России, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда», опубликованном 10 марта.

«Мы признательны таким крупным компаниям, областям и городам. Город Москва счел нужным, важным и необходимым и, я считаю, очень правильным выделить средства на благоустройство вокруг храма», — отметил министр обороны.

По его словам, в проведении коммуникаций к храму помогла администрация Московской области, а поставщик тяжелых кранов, при помощи которых был установлен восьмидесятитонный купол, дал их в аренду безвозмездно. Шойгу подчеркнул, что поставщик попросил нигде себя не упоминать, так как считает неправильным заниматься саморекламой на таких важных для страны делах.

Также Шойгу добавил, что другие фирмы предоставили для строительства почти 1000 т алюминия и около 900 т меди.

5 сентября 2019 года художники закончили работу над созданием уникальных тимпанов для храма. Всего специалисты изготовили восемь тимпанов — углубленных частей стены, обрамленных аркой, — по две на каждой стороне собора. Мозаичные образы сделаны из высококачественных материалов с соблюдением церковных канонов и традиций, а также всех правил искусства.

Возведение главного храма Вооруженных сил России — храма Воскресения Господня — приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, он будет открыт в парке «Патриот». Все элементы его убранства являются отсылками к этому событию. К примеру, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны. Галерея «Дорога памяти» также составит 1418 м, а диаметр барабана центрального купола составляет 19,45 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом
На главный храм ВС России установили восьмидесятитонный купол

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020