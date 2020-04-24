В РПЦ сочли уместным мозаику с изображением Сталина в храме ВС России

Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу, 24 апреля, не увидел проблемы в том, что на главном храме Вооруженных сил РФ изображены первые лица государства, в том числе Иосиф Сталин.

В частности, точку зрения об уместности мозаики озвучил протоиерей Леонид Калинин. Он подчеркнул, что в композиции «Бескровное присоединение Крыма» фигурируют персоналии, которые способствовали воссоединению полуострова с Россией.

Вместе с тем, мозаика «Парад Победы» воссоздавалась по фотографии.

«На ней в кадре на заднем плане — верховный главнокомандующий советской армией в 1941–1945 годах Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», — цитирует Калинина телеканал РЕН ТВ.

Вместе с тем ранее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о данных изображениях на стенах храма и попросил журналистов обращаться с этими вопросами в Минобороны России.

Возведение храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и элементы его убранства связаны с этим событием. В частности, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны.

15 ноября 2019 года на храм установили восьмидесятитонный купол. Всего будет шесть куполов — четыре одинаковых займут свои места на четвериках церковного здания, еще один разместится на звоннице, а самый большой купол увенчал центральную часть.