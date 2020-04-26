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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля.

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По словам представителя Кремля, «Путину доложено было» об этой мозаике.

Пресс-секретарь рассказал, что, когда президенту сообщили об этом, он с улыбкой сказал, что когда-нибудь «благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано».

Ранее 24 апреля Песков переадресовал Минобороны вопрос журналистов об отношении президента к наличию его изображения на стене храма.

Главный храм Вооруженных сил России строят в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Министр обороны России Сергей Шойгу среди причин выбора места для строительства храма назвал прохождение на этом месте рубежа, где отечественные войска держали оборону.

В ноябре на храм установили купол весом 80 т. Всего на нем будет шесть куполов.

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