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Названы возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Смягчения карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса, можно ожидать к концу мая.

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Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости и нужно быть готовыми к разным вариантам. При этом отразить атаку коронавируса можно, только соблюдая рекомендации и меры, предусмотренные режимом повышенной готовности.

«Режим должен строго соблюдаться... Необходимо по полной работать в части отражения атаки коронавируса», — цитирует его 28 апреля RT.

Ранее, во вторник, президент РФ Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

Согласно опросу исследовательского центра Romir, большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса, при этом основная часть респондентов назвала действия властей оправданными и адекватными угрозе.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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