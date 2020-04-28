Быстро спасти бистро: что ждет Францию после карантина

«Нам придется жить с вирусом». Это признал французский премьер-министр Эдуар Филипп, который 28 апреля представил в Национальном собрании стратегический план выхода страны из самоизоляции. Его реализация стартует 11 мая. Пока же Париж переживает седьмую неделю карантина. Обозреватель «Известий» рассказывает о том, как меняются город и страна.

Дети в школах, пассажиры в масках

План выхода страны из самоизоляции — это отмена спецразрешений на выход из дома, чтобы отправиться на работу, пойти в магазин, к врачу, совершить пробежку, выгулять четвероногого друга и т.п. Исключение — поездки, превышающие 100 км. Постепенное возвращение детей в ясли, детские сады, начальные школы, коллежи и лицеи. Станет обязательным ношение масок в общественном транспорте, в котором нужно соблюдать между пассажирами «социальное дистанцирование», как минимум, в 1 м.

С 11 мая будут постепенно открываться магазины и другие торговые точки, но решение о работе баров, кафе и ресторанов власти примут 2 июня. Работа на удаленке продолжится до конца следующего месяца. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится к началу мая, Эдуар Филипп не исключил пересмотра объявленных сроков выхода из карантина.

Этот план раскритиковали левая и правая оппозиции и даже некоторые депутаты промакроновского движения «Республика на марше!». Многие политики, ссылаясь на мнение экспертов, считают прекращение карантина «поспешным и преждевременным».

Председатель Сената Жерар Ларше выразил сожаление, что власти решают проблему COVID-19, не имея четкой программы.

— Французы думают, что им не сказали правду. Нельзя было вначале утверждать, что маски бесполезны, а тестирование населения необязательно. Все это ведет к росту недоверия к публичным заявлениям политиков и ученых, — заявил он.

ф1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Franck Castel

Тем временем, официальное число жертв коронавируса приближается к 24 тыс. Согласно другим данным, реальная цифра на порядок выше. Не потому, что власти скрывают масштабы катастрофы, а потому что не обладают полной информацией о том, кто скончался в своих квартирах и в домах престарелых, где проживает примерно 700 тыс. человек.

При этом консультативный орган властей — Научный совет по COVID-19 — в известной мере дистанцировался от решения правительства по выходу из карантина, которое назвал «политическим актом». Он выступает за то, чтобы возвращение в школы отложить до осени. Так же считают и многие родители, которые оставят детей дома до сентября.

Есть опасность новой вспышки эпидемии, полагают врачи. Но выходить из самоизоляции, по мнению властей, необходимо по экономическим, социальным и санитарным причинам.

— Разумеется, вирус не исчезнет после 11 мая, — признает глава Научного совета по COVID-19 профессор-иммунолог Жан-Франсуа Дельфресси. — Слишком быстрый отказ от мер контроля грозит привести к быстрому росту числа заболеваний. Никто не знает, что случится завтра, как будет развиваться эпидемия и не будет ли новой вспышки осенью.

Караул устал

После введения самоизоляции в середине марта Париж стал гораздо тише, потерял часть своего шарма. Тем не менее, с наступлением солнечных и по-летнему жарких дней на улицах появилось гораздо больше людей, уставших от самозаточения и круглосуточного общения с семьями, что чревато конфликтами.

Устал контролировать парижан и полицейский караул. За получасовую прогулку по Парижу я насчитал примерно 140 прохожих без масок и немногим более 30 — в масках. Среди первых несколько опрошенных ответили, что масок у них нет. Другим они мешают. Третьи считают бесполезными. Так или иначе, все сторонятся друг друга и часто переходят на другую сторону улицы.

ф2 Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Рядом с моим домом на перекрестке расположены небольшое кафе, итальянский ресторан и бистро. Сегодня они, как и все подобные заведения, закрыты. Правда, им разрешено продавать на вынос кофе, напитки, пасту или пиццу.

Бистро распродает за полцены прямо на улице часть своего винного погребка.

— Практически никто не покупает. Весна — обычно самый урожайный для нас сезон, — объясняет официант. — Мы здесь скорее для того, чтобы поддерживать едва тлеющий очаг. Думаю, что до 40% бистро закроется.

Для спасения важного очага цивилизации 110 парламентариев требуют открыть бистро и рестораны в середине мая. На днях возникло движение «Я люблю мое бистро», которое финансируют виноделы и торговые сети. Те, кто хочет помочь, могут приобрести на сайте талоны на чашечку кофе, кружку пива или бокал вина, либо какое-то блюдо. И отоварить их после открытия.

— Да, я горжусь Эйфелевой башней и Лувром, где последний раз был много лет назад, — говорит мне знакомый страховой агент. — Но именно бистро и кафе не менее важная часть нашей цивилизации, часть французского «искусства жить». Поверьте, мне их больше не хватает, чем полотен импрессионистов.

В это нетрудно поверить — тем более, несколько лет назад ЮНЕСКО включила французскую кухню во Всемирный список мирового нематериального культурного наследия.

К 11 мая власти обещают оснастить французов еще одной новинкой — мобильным приложением StopCovid, которое должно сигнализировать о близости носителя вируса. Для этого таким приложением должны пользоваться примерно две трети населения.

ф3 Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Новейшим подспорьем в борьбе со смертоносной заразой стал робот AlloCovid, которому можно позвонить по специальному номеру. В течение трехминутной беседы он задаст вопросы, выслушает симптомы и вынесет вердикт: сидеть дома, обратиться к своему лечащему врачу или незамедлительно вызвать скорую помощь, которая приедет домой.

Помимо телефона скорой 15, сейчас один из самых востребованных в стране номеров — 17, он же «Спаси, полиция!». Его набирают французы, когда их жизни угрожает смертельная опасность. Сегодня некоторые парижане взяли на себя миссию добровольных осведомителей, которые помогают поддерживать порядок. Иногда они звонят и в районные мэрии, шлют «вещдоки» — фотографии нарушителей порядка, сделанные из окна своей квартиры. Стукачество приняло такие масштабы, что префектура полиции обратилась с призывом не загружать номер 17. Нередки случаи, когда туда не мог дозвониться человек, который действительно попал в беду.

У ближайшего полицейского комиссариата на улице Сергея Рахманинова, молодой страж порядка сказал мне, что такая проблема действительно существует. Приходят сигналы, что сосед нарушает режим самоизоляции, принимает гостей или устраивает шашлыки во дворике. Чаще всего полиция на это не реагирует.

Рекорды Лувра

«Культура сыграет важную роль в возвращении страны в нормальную жизнь», — убежден министр культуры Франк Ристер. Если и сыграет, то в отдаленном будущем. Его европейские коллеги считают, что это произойдет не раньше осени 2021 года. Пока у французов другие приоритеты.

Культура сейчас только на экранах и больше нигде. Никто не знает, вернется ли публика в кино, театры, музеи. Стало общим местом сравнивать ситуацию с той, в которой она оказалась в послевоенные годы. Правда, Лувр горд тем, что число посетителей онлайн достигло 400 тыс. — в десять раз выше, чем в было музейных залах. Помимо виртуальных экскурсий, пользуется успехом анимация для детей об истории музея и, в частности, о краже Джоконды.

ф5 Лувр Фото: Global Look Press/Jack Chan/Xinhua

Скорее всего, отменят многочисленные летние фестивале во Франции. Только что сообщил о переносе своей программы на 2021 год Музыкальный фестиваль в Кольмаре, которым более трех десятилетий руководит его создатель Владимир Спиваков.

Каннский смотр, который должен был стартовать 13 мая, не сдается, ищет компромиссный вариант.

— Канн-2020 не отменен, потому что год заканчивается 31 декабря, — объяснили «Известиям» в пресс-службе фестиваля. — Так что время есть. В конце концов, можно провести его осенью или даже зимой. Надо найти другой формат — сократить сроки, ограничить число фильмов.

Кинематографисты требуют открыть залы не позднее середины лета. Иначе будет слишком поздно.

— Меня беспокоит, что зритель привыкнет смотреть фильмы онлайн и не захочет возвращаться в залы, — делится с «Известиями» глава Национальной федерации французских кинотеатров Ришар Патри. — Привлечь публику можно раскрученным блокбастером — скажем, 25-м фильмом о Джеймсе Бонде, но он выйдет только в ноябре. Хотя таких картин слишком мало.

На свой манер напоминает о себе парижский кинотеатр «Ля Кле». Каждую пятницу с наступлением ночи он показывает мировую классику на стене противоположного дома. Его примеру последовал брюссельский кинотеатр «Кинограф».

В знак солидарности с парижанами шьют маски портнихи главного театра «Комеди франсез», парижской Оперы. Дирекция последней только что обнародовала онлайн-программу на май, в которой самые испытанные ценности — оперы «Борис Годунов» и «Кармен» — обе со знаменитым российским басом Ильдаром Абдразаковым, — «Травиата», «Дон Паскуале», балеты «Жизель»», Золушка» и «Сон в летнюю ночь».

Конкуренция онлайн между театрами разных стран — от Большого театра до нью-йоркской Метрополитен-оперы — заметно усилилась, рассказали «Известиям» в пресс-службе парижской Оперы. Чтобы сохранить свою публику, ее стараются привлечь звездными постановками.