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Эксперты назвали количество спасенных жизней благодаря карантину во Франции

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Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency
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Ограничительные меры, введенные во Франции из-за коронавирусной инфекции, позволили спасти не менее 60 тыс. жизней. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Высшей школой исследований в области здравоохранения (EHESP).

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Специалисты разработали модель, которая позволяет воспроизводить динамику распространения эпидемии в каждом регионе страны.

«Если бы меры контроля не были введены, с 19 марта по 19 апреля 2020 года, согласно нашему анализу, почти 23% французского населения (14,8 млн человек) были бы затронуты. Следовательно, французский карантин позволил предупредить 587 730 госпитализаций и 140 320 размещений в отделения реанимации», — говорится в релизе.

Отмечается также, что благодаря первому месяцу карантина удалось избежать 61 739 летальных исходов, то есть снизить количество прогнозируемых смертей на 83,5%.

«Наш анализ показывает, что при отсутствии мер контроля эпидемия коронавируса во Франции имела бы критический характер заболеваемости и смертности», — подчеркнули EHESP.

Карантинные меры во Франции, введенные в условиях распространения коронавирусной инфекции, действующие с 17 марта, были продлены до 11 мая.

По данным Worldometer на 28 апреля, количество зараженных во Франции составило более 165 тыс, из них летальных — более 23 тыс. Всего с момента начала распространения пандемии в стране вызздоровели более 45 тыс. человек.

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