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Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.

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По его словам, лучшими аналитиками банка было разработано несколько сценариев и выстроена математическая модель заболеваемости.

За основу проекта был взят эпидемиологичесий симулятор GLEAM, при этом учитывались: распределение населения по районам и по странам, миграция между этими регионами и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

Согласно сценарию, который реализуется сейчас, пик эпидемии придется на первую декаду мая. Причем в Москве он наступит несколькими днями ранее, чем в других регионах.

«Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», — цитирует Ведяхина «РИА Новости» 29 апреля.

Накануне ученые из Сингапурского университета технологий изменили свой прогноз об окончании эпидемии в России. По их мнению, вспышка может полностью завершиться в августе. Изменения в предсказании длительности эпидемии коснулись и других стран.

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