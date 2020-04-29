В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановлении с 1 по 11 мая дистанционного обучения в столице. Об этом 28 апреля сообщается на сайте градоначальника.

«С 1 по 11 мая будет приостановлено дистанционное обучение в государственных школах, колледжах, спортивных школах и учреждениях дополнительного образования», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр столицы продлил обязательный домашний режим самоизоляции в Москве до 11 мая.

Также до этой даты запрещено проведение массовых мероприятий, продлены ограничения на работу организаций. Кроме того, должны оставаться закрытыми кафе и рестораны, продлен запрет на работу салонов красоты, соляриев и саун.

По прогнозам инфекционистов, в Москве пик заражаемости коронавирусом придется на майские праздники, а по России — на конец мая.

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