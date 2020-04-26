Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов

Существенного сдвига в сроках обучения студентов не будет, об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает «Газета.ру»

«По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал министр.

По его словам, экзамены и защита дипломов исходя из эпидемиологической ситуации могут пройти дистанционно.

22 апреля в Минобрнауки сообщили, что новый учебный год в России начнется 1 сентября. Кроме того, ведомство прорабатывает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов.

За день до этого Фальков выразил надежду на начало нового учебного года в срок. В частности, министр рассказал, что вузы готовятся к вступительным экзаменам и учебному году, несмотря на пандемию. При этом рассматривается несколько вариантов приема студентов.

В связи с распространением коронавируса высшие учебные заведения отправили студентов на каникулы с 28 марта до 5 апреля, а 6 апреля возобновили занятия, но в дистанционном режиме.