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Эксперты рассказали о переходе на дистанционное обучение в разных странах мира

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jochen Tack
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192 страны мира закрыли свои образовательные учреждения в период пандемии коронавируса, а на дистанционное обучение перешли более 50 государств. Эксперты в понедельник, 27 апреля, рассказали об особенностях перехода на дистанционку.

По информации ЮНЕСКО, закрытие школ из-за угрозы распространения коронавируса затронуло более 90% учащихся во всем мире. Сначала школьников отправляли на каникулы, а затем правительства перевели систему образования на удаленную работу и обучение продолжилось в онлайн-формате.

Отмечается, что почти во всех странах учителя оказались недостаточно подкованы в цифровом плане, а родители недовольны организацией учебного процесса, необходимостью использовать гаджеты и жалуются на отсутствие интернета дома.

По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, для всех стран без исключения массовый переход к дистанционному образованию стал стрессом как для родителей, так и для педагогов.

Так, в Португалии у почти 20% школьников нет дома компьютеров и выхода в Сеть. Почтальоны приносят детям распечатанные задания и передают учителям выполненные уроки. В Великобритании родители обращаются в суды с массовыми жалобами на правительство, не обеспечившее детей планшетами и компьютерами для обучения.

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При этом бельгийские школы оказались хорошо подготовленными в техническом плане при переходе на дистанционку, отметила журналист и социолог Маргарита Сандлер.

По ее словам, государство по максимуму оказывает поддержку, выплачивая пособия малообеспеченным семьям.

«С такой помощью, которую оказывают здесь, в Бельгии, родители вполне могут пойти и купить какой-нибудь простенький планшет или компьютер своим детям. Кроме того, оказывают поддержку местные администрации, которые подготовили для малообеспеченных семей списанные, но рабочие компьютеры», — цитирует социолога «Федеральное агентство новостей».

В России также оперативно решаются вопросы по обеспечению школьников необходимой техникой. Но население России в 10 раз больше, а учащихся — 16,7 млн против 900 тыс. в Бельгии.

«Есть семьи, в которых нет гаджетов или их мало, на всех не хватает. Для таких семей и субъектами, и муниципалитетами, и благотворительными организациями проводится раздача компьютеров или планшетов», — рассказала Гумерова.

Министр образования РФ Сергей Кравцов отметил, что на 23 апреля школьникам передано 50 тыс. единиц компьютерной техники.

Переход на дистанционную форму обучения в США спровоцировал увеличение числа прогулов. По информации СМИ, многие школьники в период пандемии не регистрируются в системах дистанционного образования, не появляются на уроках и не выполняют задания. Особенно это характерно для школ, где учатся дети из малообеспеченных семей из-за того, что у них нет подходящих гаджетов, а в домах нет подключения к интернету.

При этом в элитных учебных заведениях страны учеба продолжается в прежнем объеме, и эксперты предупреждают о том, что ситуация может привести к различной успеваемости детей и усугубить социальное неравенство.

В Испании ассоциация родителей направила коллективное обращение министру образования и властям регионов с просьбой открыть школы на лето, чтобы наверстать упущенное.

Глава ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что после снятия карантина девочки в слаборазвитых странах могут больше не вернуться в школы — так уже происходило во время прошлых эпидемий в странах Африки. В некоторых африканских странах у 80% детей нет доступа к интернету.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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