Сумма не меняется: пересчитают ли студентам-очникам стоимость обучения

После перехода на дистанционную работу студенты российских вузов озаботились вопросом пересмотра платы за обучение. Универсального решения нет, заявил на брифинге министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. С одной стороны, «дистанционка» — это не очная форма и должна стоить меньше. С другой — расходы у вузов во время эпидемии не уменьшились и даже увеличились. В чем сложность задачи, разбирались «Известия».

Неэкономная экономия

У большинства вузов сейчас две формы обучения: очная и заочная, иногда добавляется очно-заочная (вечерняя). Они различаются объемом контактной работы с преподавателем: в первом случае он максимальный, во втором, напротив, минимальный. Некоторые учебные заведения вводят дистанционные программы. Условия разные: от прямого включения из аудитории до записанных видеоуроков или текстовых материалов для самостоятельного изучения. Самый дорогой вариант — очный.

С середины марта из-за распространения коронавируса студенты перешли на дистанционное обучение (ДО). Вскоре в соцсетях и на платформах с петициями стали появляться требования учащихся пересмотреть стоимость обучения, ведь «дистанционка» и заочка, не предполагающие частого контакта с преподавателем, стоят в несколько раз меньше.

студе Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Несмотря на официально заявленную «цифровизацию» учебного процесса, зачастую всё сводится к выполнению заданий через учебные порталы без получения каких-либо новых знаний. Дистанционное обучение не компенсирует в полной мере весь образовательный процесс студентов, а следовательно, не может рассматриваться как полноценная замена очной формы обучения. По нашему мнению, и плата за него должна быть ниже», — пишет автор одной из петиций. Подобных обращений на разных платформах десятки.

Студенты спрашивают о пересмотре оплаты и в деканатах. Как рассказал «Известиям» первый проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев, учащиеся обращались в вуз с этим вопросом.

Он пояснил, что стоимость заочного обучения ниже за счет меньших затрат труда преподавателей и большей самостоятельной работы студента. Кроме того, «заочка» позволяет экономить на обслуживании инфраструктуры: расписание менее интенсивное, аудитории нужны реже.

Но при переходе на ДО , сказал Карасев, вузам поручили обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.

студенты Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Этот объем измеряется зачетными единицами. РЭУ им. Г.В. Плеханова, как и большинство вузов, сохранил учебное расписание и не уменьшил объем контактной работы преподавателя со студентом. Контакт между преподавателями и студентами не прекратился, просто он реализован при помощи онлайн-технологий вместо привычной встречи в аудитории. Если говорить о затратах труда преподавателей, то общеизвестно, что они возросли. Научно-педагогическим работникам приходится больше времени тратить на подготовку к занятиям, регулярно отвечать на вопросы студентов в чатах или личных сообщениях, поступающих через различные каналы коммуникации , — подчеркнул первый проектор РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Расходы выросли

Если затраты вузов на труд преподавателей не уменьшились, то экономить на обслуживании помещений они могут. Но появилась другая статья расходов: оплата электронных сервисов, которые позволяют организовать удаленную работу с большим количеством студентов .

Ресурсов своих электронных площадок вузам не хватает, а у многих их нет вовсе. Учебные заведения обращаются к другим платформам: например, Webinar.ru, Zoom, Mirapolis, Microsoft Teams, Google Classroom и прочим. У них есть как бесплатные, так и платные функции, но платить нужно не только за них.

студенты Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Следует отметить, что оказание образовательных услуг с применением дистанционных технологий связано с повышенными расходами на содержание сетевой инфраструктуры и заработную плату вспомогательного персонала. В целом общие объемы затрат в расчете на одного обучающегося по традиционной очной форме с применением дистанционных технологий сопоставимы , — пояснили «Известиям» в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.

На это обратили внимание и в Плехановском университете.

— Расходы вузов не уменьшаются, а в краткосрочном периоде растут в случае закупок оборудования или оплаты услуг использования онлайн-платформ в рамках организации дистанционного режима обучения, — подчеркнул первый проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев.

Мирно или через суд

Что в этой ситуации делать студентам? У разных вузов разные ресурсные базы. Одни смогли перейти на ДО качественно, у других система обучения ухудшилась.

— Универсального решения для всех вузов и всех студентов быть не может по той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество дистанционного образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс, — сказал на брифинге министр науки и высшего образования Валерий Фальков. — Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос. Буквально вчера у нас была встреча с Российским союзом ректоров, Ассоциацией ведущих университетов России и Ассоциацией «Глобальные университеты», на которой обсуждался пакет мер, направленный на поддержку студентов. Я думаю, в самое ближайшее время этот вопрос будет тщательно проработан, мы обязательно озвучим все решения, которые будут приняты.

фальков Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам председателя коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный», доцента МГИМО Константина Трапаиде, перерасчет оплаты обучения возможен. Стороны могут решить этот вопрос как в досудебном порядке, заключив мировое соглашение, так и в суде.

— Чтобы отстоять свое право, студенты должны доказать, что есть необходимость возврата денежных средств или компенсации за период, который они не доучились очно. Здесь каждый вуз будет индивидуально предоставлять документы, отстаивать свою позицию. Но если качество учебного процесса не пострадало и издержки не уменьшились, то суды, скорее всего, примут это во внимание. Если же вуз займет пассивную позицию, скажет: ну, обратился и обратился, пусть идет как идет, — полагаю, что где-то и присудят возврат или частичную компенсацию.

Как отметил Трапаидзе, студенты могут аргументировать решение уменьшением трудозатрат преподавателей или ухудшением качества услуг, но важно, какие контраргументы представит вуз. Многое зависит и от того, как учебное заведение организовало дистанционную работу.

— В МГИМО с первого дня начали тестировать разные платформы. У нас прямая отчетность. Студентам присылается ссылка на занятие в рамках их текущего расписания. Они подключены к преподавателю, тот видит всех студентов и даже может контролировать, списывает студент или нет. Конечно, это не совсем замена «очки», но в это время преподаватель находится в аудитории, пусть и виртуальной. Он индивидуально работает с этой группой, с этими студентами, и уделяет им столько же, если не больше, времени, как в рамках обычного занятия. Ведется строгий учет посещаемости, который тут же передается в деканат. Всё происходит в режиме онлайн, — объяснил он.

студенты Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин