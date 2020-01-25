Книги на полку: студенты выбирают деньги вместо знаний

Более 60% студентов вузов совмещают учебу и работу, причем почти половина (44%) работает не по специальности — только ради денег. К таким результатам пришли исследователи компании HeadHunter. Во Всероссийском союзе студентов отметили, что учащиеся вынуждены тратить свое учебное время на подработки, потому что получают мизерные стипендии . А из-за этого у них сильно ухудшается качество образования. Представители вузов отмечают, что работа во время учебы помогает студентам лучше ориентироваться на рынке труда .

Ради денег

Студентам российских учебных заведений приходится совмещать учебу и работу. Новое исследование компании HeadHunter показало, что таких учащихся вузов 61%, а большинство остальных просто не смогли найти подходящих вариантов.

Около половины из тех, кто совмещает (44%), заняты в сферах, не связанных с получаемой ими специальностью в вузе. При этом практически четверть студентов тратят на работу весь день. Самые работающие учащиеся — в Краснодарском крае (их там 72%), меньше всего подрабатывают в Томской области (50%).

Респонденты отметили, что пошли на работу ради денег. Больше всего таких студентов в Санкт-Петербурге (87%) и Сибирском федеральном округе (86%). Однако 53% работающих студентов не хотели бы после окончания обучения оставаться в той же компании.

Еще одно исследование HeadHunter продемонстрировало, что по итогам 2019 года объем молодежных вакансий в крупных российских городах увеличился: в Екатеринбурге на 42% — это самый большой показатель среди российских административных центров и крупных городов. За ним следуют Хабаровск (29%), Нижний Новгород и Краснодар (26%). Самый незначительный рост показала Москва — в столице количество рабочих мест для молодых специалистов выросло всего на 1%.

студенты1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А самые распространенные вакансии, ориентированные на молодежь, — это официант, менеджер по продажам, повар, курьер, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами.

Зампредседателя Всероссийского союза студентов Михаил Гусев заявил «Известиям», что при совмещении учебы и работы качество образования у студентов сильно снижается, потому что времени и сил на учебу и подготовку практически не остается.

— Такая проблема существует уже давно и решить ее пока не получается, — сказал он «Известиям». — Размер стипендий в целом по России одинаковый. Примерно 10% студентов получают повышенную стипендию за отличную учебу: 10–12 тыс. рублей. А большинство — обычную, около 3 тыс. рублей . Понятно, что на такие деньги прожить в крупном городе сложно. Поэтому студентам приходится либо рассчитывать на поддержку родителей, либо самим зарабатывать. Конечно, большая часть хочет финансовой самостоятельности и независимости. В основном студенты выбирают подработки с очень гибким графиком — например, курьерами или официантами. Если учесть, что многие из них живут в общежитиях, то зарабатываемых денег на жизнь в принципе хватает.

Михаил Гусев отметил, что есть студенты, которые работают, чтобы выплатить кредит, взятый на обучение. В результате получается, что они тратят деньги не на то, чтобы как следует выучиться, а просто чтобы получить диплом.

Не только в библиотеках

К вопросу с работающими студентами нужно относиться толерантно, считает проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.

— Если очень мало учебы и много работы — это плохо, если много учебы и мало работы — тоже нехорошо. Надо учиться совмещать. Одни говорят, что если так делать, то не получишь глубоких фундаментальных знаний. Другие — что по большинству существующих направлений обучения у студентов разорвана связь с практикой. С этой точки зрения, если старшекурсники начинают подрабатывать, это даже хорошо, — сказал «Известиям» Сергей Мясоедов.

студенты2 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Сейчас из-за высокой скорости изменения требований к профессиям часто складывается так, что за время обучения студента в вузе те специальности, к которым его готовят, исчезают. Кроме того, вопрос конкуренции на рынке труда новых профессии для них становится острее.

— Надо молодежи помочь подготовиться к практической деятельности, а не к сидению в библиотеках с утра до вечера . Совмещение учебы и работы в разумной форме — это правильный и позитивный тренд. Когда наша академия разрабатывала специальную магистратуру со Сбербанком, то в программе было сразу предусмотрено, что начиная со второго семестра два дня в неделю студенты должны находиться на стажировке в банке. Чтобы они видели, над чем работает кредитная организация, какие там люди, какие требуются компетенции, и могли готовиться под конкретные потребности финучреждения. Их опыт позволяет нам корректировать программу обучения, — пояснил проректор РАНХиГС.

В свою очередь, председатель комиссии по соцполитике Общественной палаты, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок считает необходимым мотивировать работодателей в рамках практикоориентированных программ активнее организовывать решение реальных производственных задач студентами и использовать форматы оплачиваемых стажировок. А также поддерживать вузы, в том числе субсидиями, если студент свое первое место работы получает в университете или в лабораториях базовых кафедр.