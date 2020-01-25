Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Книги на полку: студенты выбирают деньги вместо знаний

Больше половины из них вынуждены работать, а некоторые делают это, чтобы погасить кредит за учебу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Главный слайд
Начало статьи
Книги на полку: студенты выбирают деньги вместо знаний
2020-01-24 18:27:54">
2020-01-24 18:27:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 60% студентов вузов совмещают учебу и работу, причем почти половина (44%) работает не по специальности — только ради денег. К таким результатам пришли исследователи компании HeadHunter. Во Всероссийском союзе студентов отметили, что учащиеся вынуждены тратить свое учебное время на подработки, потому что получают мизерные стипендии. А из-за этого у них сильно ухудшается качество образования. Представители вузов отмечают, что работа во время учебы помогает студентам лучше ориентироваться на рынке труда.

Ради денег

Студентам российских учебных заведений приходится совмещать учебу и работу. Новое исследование компании HeadHunter показало, что таких учащихся вузов 61%, а большинство остальных просто не смогли найти подходящих вариантов.

Половина студентов совмещает учебу с работой
Большинство молодых людей трудятся не по специальности

Около половины из тех, кто совмещает (44%), заняты в сферах, не связанных с получаемой ими специальностью в вузе. При этом практически четверть студентов тратят на работу весь день. Самые работающие учащиеся — в Краснодарском крае (их там 72%), меньше всего подрабатывают в Томской области (50%).

Респонденты отметили, что пошли на работу ради денег. Больше всего таких студентов в Санкт-Петербурге (87%) и Сибирском федеральном округе (86%). Однако 53% работающих студентов не хотели бы после окончания обучения оставаться в той же компании.

Еще одно исследование HeadHunter продемонстрировало, что по итогам 2019 года объем молодежных вакансий в крупных российских городах увеличился: в Екатеринбурге на 42% — это самый большой показатель среди российских административных центров и крупных городов. За ним следуют Хабаровск (29%), Нижний Новгород и Краснодар (26%). Самый незначительный рост показала Москва — в столице количество рабочих мест для молодых специалистов выросло всего на 1%.

студенты1
курьер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А самые распространенные вакансии, ориентированные на молодежь, — это официант, менеджер по продажам, повар, курьер, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами.

В распределительное плавание
Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства после вузов

Зампредседателя Всероссийского союза студентов Михаил Гусев заявил «Известиям», что при совмещении учебы и работы качество образования у студентов сильно снижается, потому что времени и сил на учебу и подготовку практически не остается.

— Такая проблема существует уже давно и решить ее пока не получается, — сказал он «Известиям». — Размер стипендий в целом по России одинаковый. Примерно 10% студентов получают повышенную стипендию за отличную учебу: 10–12 тыс. рублей. А большинство — обычную, около 3 тыс. рублей. Понятно, что на такие деньги прожить в крупном городе сложно. Поэтому студентам приходится либо рассчитывать на поддержку родителей, либо самим зарабатывать. Конечно, большая часть хочет финансовой самостоятельности и независимости. В основном студенты выбирают подработки с очень гибким графиком — например, курьерами или официантами. Если учесть, что многие из них живут в общежитиях, то зарабатываемых денег на жизнь в принципе хватает.

Михаил Гусев отметил, что есть студенты, которые работают, чтобы выплатить кредит, взятый на обучение. В результате получается, что они тратят деньги не на то, чтобы как следует выучиться, а просто чтобы получить диплом.

В России за год выросло количество вакансий для студентов

Не только в библиотеках

К вопросу с работающими студентами нужно относиться толерантно, считает проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.

Если очень мало учебы и много работы — это плохо, если много учебы и мало работы — тоже нехорошо. Надо учиться совмещать. Одни говорят, что если так делать, то не получишь глубоких фундаментальных знаний. Другие — что по большинству существующих направлений обучения у студентов разорвана связь с практикой. С этой точки зрения, если старшекурсники начинают подрабатывать, это даже хорошо, — сказал «Известиям» Сергей Мясоедов.

студенты2
стажеры
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Сейчас из-за высокой скорости изменения требований к профессиям часто складывается так, что за время обучения студента в вузе те специальности, к которым его готовят, исчезают. Кроме того, вопрос конкуренции на рынке труда новых профессии для них становится острее.

Программисты и прагматики: 40% студентов смогут легко найти работу
Исследователи разделили молодежь на три типа — по востребованности в цифровой экономике

Надо молодежи помочь подготовиться к практической деятельности, а не к сидению в библиотеках с утра до вечера. Совмещение учебы и работы в разумной форме — это правильный и позитивный тренд. Когда наша академия разрабатывала специальную магистратуру со Сбербанком, то в программе было сразу предусмотрено, что начиная со второго семестра два дня в неделю студенты должны находиться на стажировке в банке. Чтобы они видели, над чем работает кредитная организация, какие там люди, какие требуются компетенции, и могли готовиться под конкретные потребности финучреждения. Их опыт позволяет нам корректировать программу обучения, — пояснил проректор РАНХиГС.

В свою очередь, председатель комиссии по соцполитике Общественной палаты, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок считает необходимым мотивировать работодателей в рамках практикоориентированных программ активнее организовывать решение реальных производственных задач студентами и использовать форматы оплачиваемых стажировок. А также поддерживать вузы, в том числе субсидиями, если студент свое первое место работы получает в университете или в лабораториях базовых кафедр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети гранта: объем поддержки талантливой молодежи увеличат с 2020 года
Владимир Путин сообщил о расширении президентской программы для студентов и школьников
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020