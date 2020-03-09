В экономику пойду: куда будут поступать выпускники 2020 года

Каждый третий российский абитуриент планирует выбрать для поступления в вуз направление «Экономика и управление». На втором месте «Информатика и вычислительная техника» (15%), на третьем — «Физико-техническая наука и технологии» (13%). Эксперты отмечают, что технические и инженерные специальности набирают популярность, они востребованы на рынке труда, но осилить их может не каждый. А гуманитариям приходится всё сложнее с трудоустройством . Поэтому, здраво оценивая свои возможности, но не желая остаться «за бортом», многие выпускники решают идти в менеджмент, экономику и юриспруденцию.

На пути к балансу

Большинство абитуриентов этого года, согласно результатам опроса образовательной компании Maximum education, собираются поступать в вуз по направлению «Экономика и управление». Ее для себя выбрали 32% респондентов. Второе место делят «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность» (15%). На третьем оказалась программа «Физико-техническая наука и технологии» (13%). Кроме того, 12% выпускников школ собираются изучать в университете лингвистику, а 11% — юриспруденцию.

— Сейчас достигается баланс между техническими и гуманитарными науками , — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская. — Повального перехода в точные науки пока нет, но они реанимируются. И это положительная тенденция с учетом того, как сейчас развивается мир и какие технологии разрабатываются.

Абитуриенты_1 Члены приемной комиссии Московского физико-технического института во время собеседования с абитуриентами Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Однако, подчеркнула она, в программах технических специальностей обязательно должны быть заложены гуманитарные блоки, которых не хватало советской инженерной школе. По ее словам, сейчас многие вузы перекраивают свои программы и включают в обучение по инженерным специальностям гуманитарную, экономическую и другие составляющие, которые необходимы в контексте современности.

— Рынок пока еще не насыщен специалистами технических и естественно-научных профилей, особенно узких — по биотехнологиям или химическим наукам, куда в принципе не поступает столько студентов, сколько требует экономика, — добавила она.

54% опрошенных школьников рассматривают для поступления только бюджетную форму обучения, а 45% выпускников готовы учиться и на платной основе, и на бюджете. И только 1% одиннадцатиклассников нацелены лишь на контрактую форму обучения.

Сегодня бюджетные места по разным направлениям распределены неоднородно, отметила в разговоре с «Известиями» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

— На технических, инженерных направлениях количество бюджетных мест доходит до 80%, в то время как по гуманитарным специальностям эта цифра составляет 22%. А на экономике, менеджменте, управлении и того меньше — около 10%, — пояснила она.

Абитуриенты_2 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

При этом больших проблем с трудоустройством не возникает только у «технарей» , отметила эксперт. Сложнее всего приходится гуманитариям — в этой области мало рабочих мест и большая конкуренция.

— В сфере культуры, искусства, творческой индустрии даже после ротаций остается много кадров старшего возраста, которые всеми силами держатся за свое место. В итоге для молодых специалистов мест просто нет, — объяснила Ирина Абанкина.

При этом учиться на того же программиста сможет не каждый, технические специальности отличаются сложной программой, подчеркнула специалист. Поэтому выпускники, здраво оценивая свои возможности, но при этом не желая остаться «за бортом» рынка труда, выбирают нечто среднее, то есть менеджмент, экономику и юриспруденцию . Охотно поступают также на медиков — в этой сфере высокий процент трудоустройства по профессии.

Прочь из региона

Согласно опросу, 60% выпускников в 2020 году планируют подавать документы для поступления в вуз в другом городе . Остальные собираются учиться на малой родине. Будущих абитуриентов также попросили рассказать, куда они планируют поступать. По результатам опроса был составлен рейтинг наиболее популярных вузов среди выпускников школ из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

В Москве будущие первокурсники отдают предпочтение МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС и Высшей школе экономики. Во ВШЭ хотят учиться и питерские выпускники. Также они видят себя в СПбГУ и Санкт-Петербургском политехническом университете. Школьники Екатеринбурга собираются в Уральский федеральный университет, СПбГУ и РАНХиГС. Для новосибирских респондентов лучшие вузы — это НГУ, НГТУ и РАНХиГС. Опрошенные из Нижнего Новгорода выделили СПбГУ, ННГУ им. Лобачевского и ВШЭ.

— Результаты исследования подтверждают тезис о том, что ЕГЭ — важный социальный лифт, позволяющий ребятам из регионов пробовать свои силы в лучших вузах страны . Так, три четверти от общего количества участников опроса, проживающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, рассматривают для себя возможность обучения в вузах, расположенных вне их родного города, — сказал «Известиям» гендиректор и основатель образовательной компании Maximum education Михаил Мягков.

Абитуриенты_1 Абитуриент перед подачей документов в приемную комиссию Фото: ТАСС/Александр Щербак

Однако сейчас благодаря тому, что на регионы выделяют больше бюджетных мест, а местные вузы становятся основополагающими для своих субъектов, миграция в столицу постепенно снижается , отмечают эксперты.

Больше половины школьников (63%) заявили, что будут сдавать три предмета (не считая базовых). Четыре экзамена выбрали 32% респондентов, пять предметов — 4% выпускников, а шесть — менее 1% опрошенных.