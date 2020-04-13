Преддипломная работа: российские вузы помогут студентам с трудоустройством в кризис

Российские вузы решили помочь своим студентам с трудоустройством во время пандемии коронавируса. Одним из первых биржу вакансий открыл Томский государственный университет. Студентам предложат работу в call-центрах, техподдержке, санобработке, а также ассистентами преподавателей, находящихся в группе риска. В городе, где каждый восьмой житель является студентом, около 90% обучающихся заинтересованы в поиске работы. Аналогичную практику вводят и другие российские вузы. Подробности — в материале «Известий».

Схлопывание отраслей

Идея организовать базу вакансий для студентов вуза возникла в связи с многочисленными обращениями от студентов, лишившихся временных подработок, рассказали «Известиям» в Томском государственном университете. Почти у половины студентов ухудшилось материальное положение после введения режима самоизоляции. Об этом руководство вуза узнало по результатам проведенного опроса, рассказал начальник управления социальной и молодежной политики ТГУ Алексей Васильев.

— Ситуация с коронавирусом привела к схлопыванию различных отраслей экономики, в том числе таких традиционных поставщиков временной занятости для студентов, как профессия официантов, аниматоров, барменов ­— сегодня эти специальности фактически не существуют. В связи с этим студенты начали обращаться с просьбами оказать содействие в решении их материальных вопросов. Мы провели опрос, увидев, что ситуация изменилась в худшую сторону. Опрос показал, что чуть менее 50% студентов имели временную занятость до периода самоизоляции. Сегодня почти 70% из тех, кто имел работу, лишились ее. На вопрос о предоставлении временной занятости со стороны университета 92% выразили заинтересованность, — рассказал Васильев.

с2 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С одной стороны, у обучающихся появился спрос на работу, а с другой — в университете появилось довольно большое количество специфических видов деятельности из-за распространения коронавируса. Вузу нужны изготовители масок, специалисты по санобработке контактных поверхностей и измерению температуры при входе в корпуса и общежития. В силу возраста многие преподаватели не могут выходить из дома, в то же время им нужны ассистенты в условиях перехода на удаленный формат работы.

— Вокруг этого закрутилась идея создания общей базы. Мы поняли, что спрос велик, при этом в университете работы хватает. Есть необходимость в оцифровке архивов, музеев, есть разные фонды, которые требуют упорядочивания, есть большой запрос на цифровых ассистентов преподавателей в условиях перехода на дистанционный формат обучения — такой запрос приходит в том числе и от школьных учителей, которые нуждаются в поддержке. Пенсионеры сегодня находятся в режиме самоизоляции и не всегда являются умелыми пользователями интернета. У нас накопилось более сотни различных видов занятости, которые мы могли бы предложить студентам, — отметил начальник управления молодежной политики ТГУ.

Поиск работы на университетской бирже ведется через онлайн-сервисы. Студенты присылают резюме, собеседования проводят по видеосвязи, а после заключают договор. За первые дни запуска студенты уже приступили к работе даже несмотря на то, что некоторые юридические формальности не улажены.

— Пока документы оформляются, но к университету мощное доверие, и это не является проблемой. Студенты работают по нескольким направлениям занятности: мониторинг и профилактика здоровья, готовятся инструктажи в группах, связанных с обработкой контактных поверхностей, приступили к работе копирайтеры и сотрудники call-центра, — подчеркнул начальник отдела молодежной политики Томского государственного университета.

При этом студентов не будут распределять по работам, все пожелания будут учитываться, в том числе и по удаленной работе.

с1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Решение принимается совместно с учетом пожеланий студентов и их профильного образования. Большинство вакансий предусматривают удаленную работу: это и веб-разработчики, консультации по психологической и юридической помощи — всё это происходит в онлайн-формате. Уже сейчас в базе более 200 вакансий, но к концу месяца мы ориентируемся на цифру около 1500 трудоустроенных студентов . Внутренний рынок вакансий университета — это первый шаг программы, на втором мы выстраиваем отношения с промышленными партнерами университетов, с предприятиями, которые входят в университетскую экосистему. Например, в Томске предприятиям, занимающимся производством продуктов питания, очень нужны курьеры. Возможно, у нас получится платформенное решение с одним из российских сервисов поиска работы, — уточнил Васильев.

Требования времени

Проект планируется расширить и на другие области. Минобрнауки поддержало программу по поддержке занятости студентов. В скором времени биржи вакансий появятся в Калининградской области и на Дальнем Востоке. Курировать эти проекты будут Балтийский федеральный университет имени Канта и Дальневосточный федеральный университет. Каждый из перечисленных университетов будет отвечать за трудоустройство всех студентов в субъекте Федерации.

В Балтийском университете имени Канта база вакансий запустится уже на следующей неделе. На момент формирования в ней уже зарегистрировано 200 вакансий. В 90% случаев речь идет об удаленной работе, рассказал «Известиям» ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

— В нынешней ситуации некоторые студенты и их семьи оказываются в сложном положении в связи с потерей или сокращением источников и размеров финансовых ресурсов. Вместе с тем и университет, и общество сейчас нуждаются в выполнении ряда работ, которые возникли в период введения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это и помощь с дистантом, и организация работы в общежитиях в новых для нас условиях, и так далее. Поэтому мы выступили с инициативой поддержать наших студентов, попавших в сложные жизненные обстоятельства, одновременно решая и важные задачи текущего периода. Задача и смысл университетской корпорации — помогать людям, входящим в нее, причем так, чтобы эта помощь была полезной. Ведь для студентов это не только материальная поддержка, но и опыт работы, развитие их компетенций в непростое время, — пояснил ректор БФУ имени Канта.

с3 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Предполагается, что студенты смогут совмещать подработку с учебой. Желающие смогут выбрать между полной и неполной формой занятости. Сам проект рассчитан на четыре месяца. На первом этапе в базе будут публиковаться вакансии преимущественно внутри университета, но возможность привлечения заинтересованных организаций также рассматривается. БФУ имени Канта готов предложить своим студентам различные формы занятости в различных сферах в зависимости от специальности.

— Например, выполнение функций ассистентов при дистанте: размещение материалов в электронной образовательной среде университета, техподдержка, коммуникация со студентами. Другое направление — несложное программирование для задач образовательного и научного направлений. Третий блок — функции помощников воспитателей, поскольку воспитательная работа в условиях дистанта более чем специфична. Есть также вакансии помощников юристов, экономистов, специалистов в сфере медиа, работников ботанического сада и так далее, — подчеркнул Федоров.

Плодить сущности

Согласно исследованию портала hh.ru наиболее жесткая конкуренция на рынке труда в данный момент — за места, не требующие опыта работы, и вакансии для студентов. За март текущего года число претендентов на вакансию выросло на 10%, то есть на 10 мест хотят попасть 75 человек.

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» готов выступить партнером вузов и предоставить открытые вакансии для специалистов без опыта работы, опубликованные на сервисе, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора компании Александр Ветерков.

— Хочу отметить, что вакансий для молодых специалистов на рекрутинговых сайтах много, но эти предложения могут не соответствовать конкретному направлению студентов-соискателей. Справедливости ради нужно отметить, что по специальности в будущем планируют работать не более половины выпускников российских вузов, поэтому такие вакансии для студентов всё-таки актуальны, — отметил Ветерков.

с5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Основатель сервиса Superjob.ru Алексей Захаров, напротив, резко раскритиковал идею появления в университетах биржи вакансий, назвав эту инициативу абсолютно лишенной смысла.

— Если вы хотите создать продвинутую систему, которая будет работать с трудоустройством ваших выпускников и учить их, как искать работу, то это замечательно. Но искать работу за студентов и трудоустраивать их внутри вуза бессмысленно. Построить структуру, которая реализует этот процесс, — это десятки миллионов долларов. Это деньги, которые вкладывают российские системы поиска работы для того, чтобы привлечь работодателей, которые разместят свои вакансии. Если кто-то пытается на местном уровне это сделать внутри вуза, то это полное непонимание того, что происходит на рынке труда. Уже есть структуры для поиска работы, не надо плодить сущности. С таким же успехом можно при каждом вуза открыть прачечную и кинотеатр, — подчеркнул Захаров.

По его словам, ни один вуз не в состоянии привлечь даже тысячной доли работодателей, которые уже зарегистрированы в сервисах поиска работы и на рекрутинговых порталах.