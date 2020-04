Премьеру сиквела фильма «Веном» перенесли на 2021 год

Компания Sony Pictures приняла решение о переносе релиза продолжения фильма «Веном» на 2021 год. Об этом 21 апреля сообщило издание Variety.

«Веном-2» должен был выйти на экраны в октябре 2020 года, однако премьеру перенесли на восемь месяцев — на 25 июня 2021 года. Как отмечает издание, сиквелу присвоили официальное название «Venom: Let There Be Carnage». Оно представляет собой игру слов. С одной стороны, это отсылка к злодею Карнажу, с другой стороны, заголовок можно перевести как «Да начнется резня».

Первый фильм стал хитом-сюрпризом. Он собрал в прокате $855 млн по всему миру. Режиссером второй части сиквела выступает Энди Серкис. Том Харди вновь сыграет роль главного героя-носителя имбиота Венома, пишет телеканал «360».

21 апреля сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. тоже изменила график выхода премьер из-за коронавируса. Перенос коснулся нового «Бэтмена» с Робертом Паттисоном, «Шазам 2» и «Флэша».