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В «Фантастических тварях 3» появятся персонажи из «Гарри Поттера»

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Фото: Каро-Премьер
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В третьей части приквела «Фантастические твари» могут появиться два персонажа из оригинальной серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, сообщило The Independent.

Издание отмечает, что студия Warner Bros. прислушалась к призывам исполнителя главной роли Эдди Редмэйна добавить в сценарий уже знакомых зрителю героев.

Речь идет о лесничем школы чародейства и волшебства «Хогвардс» Рубеусе Хагриде, которого также может сыграть Робби Колтрейн, и юном Томе Редле, который впоследствии станет Лордом Волан-де-Мортом.

Собеседник издания подчеркнул, что создатели намерены таким образом реабилитироваться, после того, как вторая часть «Фантастических тварей» получила преимущественно негативные оценки критиков.

Премьера третьей части «Фантастических тварей» запланирована на 12 ноября 2021 года, ее как и предыдущие две снимет режиссер Дэвид Йейтс. Кроме того, он экранизировал последние четыре фильма серии о Гарри Поттере. За сценарий будет отвечать автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг.

17 марта исполнитель роли Поттера актер Дэниэл Рэдклифф признался, что едва не спился из-за своего персонажа.

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