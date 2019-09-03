Прямой эфир

Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В католической школе Святого Эдварда в США решили ограничить доступ учеников начальных классов к книгам о волшебнике Гарри Поттере из-за выявления в них «настоящих проклятий и заклинаний», пишет газета The Tennessean.

Так, по словам преподобного Дэна Рихила, книги о Поттере нужно убрать из школьной библиотеки, так как, проконсультировавшись с экзорцистами США и Италии, он пришел к выводу о наличии в рассказах заклинаний, с помощью которых можно действительно вызвать злых духов.

«В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком, они могут призвать злых духов», — заявил пастор.

31 марта по инициативе фонда «Смс с неба» перед одним из костелов польского Гданьска священники сожгли книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, фигурки слонов и маленькую статую Будды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за $34,5 тыс.
Warner Bros. снимет сериал-приквел по Гарри Поттеру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019