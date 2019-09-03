Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»

В католической школе Святого Эдварда в США решили ограничить доступ учеников начальных классов к книгам о волшебнике Гарри Поттере из-за выявления в них «настоящих проклятий и заклинаний», пишет газета The Tennessean.

Так, по словам преподобного Дэна Рихила, книги о Поттере нужно убрать из школьной библиотеки, так как, проконсультировавшись с экзорцистами США и Италии, он пришел к выводу о наличии в рассказах заклинаний, с помощью которых можно действительно вызвать злых духов.

«В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком, они могут призвать злых духов», — заявил пастор.

31 марта по инициативе фонда «Смс с неба» перед одним из костелов польского Гданьска священники сожгли книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, фигурки слонов и маленькую статую Будды.