Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за $34,5 тыс.

Экземпляр первого издания книги британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на торгах аукционного дома Hansons за $34,5 тыс. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что в проданном романе были найдены две редакционные ошибки, его цена в 1997 году составляла $1,20. Книга лежала в шкафу около 20 лет, после чего ее владелица приняла решение собрать денежные средства для ремонта.

В конце марта сообщалось, что редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали в ходе торгов в Лондоне за $92 тыс.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике, напоминает телеканал «360». Все части были экранизированы компанией Warner Bros. Помимо этого Джоан Роулинг написала сценарии к фильмам «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», рассказывающие о событиях, предшествующих основной истории. Действие разворачивается за 65 лет до попытки Волан-де-Морта убить Гарри Поттера.