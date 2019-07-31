Аналитики назвали главные вопросы россиян о Гарри Поттере

Наиболее частыми запросам российских зрителей о вселенной Гарри Поттера являются место жительства главного героя, а также вопрос, почему противник мальчика Волан-де-Морт не спрятал крестраж на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные аналитики «Кино Mail.ru», пишет в среду, 31 июля, «РИА Новости».

«Эксперты проанализировали самые популярные вопросы, которые задают российские пользователи о Гарри Поттере голосовому помощнику Марусе. Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против Дементоров», — говорится в сообщении.

По оценкам зрителей из России, самые популярные фильмы о вселенной мальчика-волшебника — первые две части, которые называются «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната».

31 июля отмечается день рождения Гарри Поттера. Согласно серии книг, он родился в 1980 году.

4 июля стало известно, что кинокомпания Warner Bros. начала разработку телесериала по вселенной Гарри Поттера для собственного стримингового сервиса. Cериал расскажет о событиях, произошедших до истории, описанной в серии книг о «мальчике, который выжил». Сюжет, как отмечается, развернется в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а также в других частях Европы.