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В США поклонник Гарри Поттера повторил его полет на метле

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Фото: Instagram.com/zachking
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Американец Зак Кинг воспроизвел сцену с полетом Гарри Поттера на метле.

29-летний житель Калифорнии выложил в социальную сеть видео, где он в образе знаменитого персонажа передвигается на летающей метле.

«Они отклонили мое заявление в Хогвартс, но я все же нашел способ стать волшебником», — написал Кинг в своем Instagram.

В конце ролика стало понятно, что поклонник героя книг Джоан Роулинг показал фокус с использованием скейтборда и зеркала.

В октябре в Перми акробат повторил знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма, сев на поперечный шпагат между двумя разъезжающимися автобусами.

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