Прямой эфир

Сэм Рэйми стал режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа»

0
Фото: Global Look Press/Ian Gavan/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский режиссер Сэм Рэйми, снявший трилогию о Человеке-пауке, будет работать над созданием продолжения блокбастера от Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом сообщил портал Screen Rant.

Тайная война: запертых из-за коронавируса англичан спасает Человек-паук
В борьбе со вселенским злом и депрессией пока побеждает супергерой

Рэйми отметил, что доктор Стрэндж был одним из его любимых персонажей в детстве, пишет НСН.

«В детстве я любил этого персонажа. Но он всегда находился в тени Человека-паука и Бэтмена. В моем личном рейтинге великих героев комиксов Стрэндж был примерно на пятом месте», — приводит слова режиссера «Газета.ру».

Рэйми отметил, что когда во время работы над «Человеком-пауком 2» он решил вставить в ленту момент с упоминанием доктора Стрэнджа, то даже не подозревал, что ему предстоит снять о нем фильм.

«Доктор Стрэндж» является американским супергеройским фильмом о персонаже из комиксов Marvel. Главную роль в фильме сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч. Мировая премьера первой части фильма состоялась в октябре 2016 года. Режиссером фильма был Скотт Дерриксон. Вторую часть планируется выпустить в прокат в ноябре 2021 года, пишет REGNUM.

Помимо Камбербэтча в проекте уже утверждена Элизабет Олсен, исполняющая в марвеловской киновселенной роль Алой Ведьмы. При этом участие в сиквеле Чиветеля Эджиофора, Рэйчел МакАдамс и Бенедикта Вонга, исполнявших важные роли в первой части, на данный момент находится под вопросом.

5 февраля в Disney назвали даты премьеры сериалов Marvel «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн». Первый фильм выйдет в августе 2020 года, а премьера второго состоится в декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Marvel может избавиться от Осы из-за скандала вокруг карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020