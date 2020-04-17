Сэм Рэйми стал режиссером сиквела «Доктора Стрэнджа»

Американский режиссер Сэм Рэйми, снявший трилогию о Человеке-пауке, будет работать над созданием продолжения блокбастера от Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом сообщил портал Screen Rant.

Рэйми отметил, что доктор Стрэндж был одним из его любимых персонажей в детстве, пишет НСН.

«В детстве я любил этого персонажа. Но он всегда находился в тени Человека-паука и Бэтмена. В моем личном рейтинге великих героев комиксов Стрэндж был примерно на пятом месте», — приводит слова режиссера «Газета.ру».

Рэйми отметил, что когда во время работы над «Человеком-пауком 2» он решил вставить в ленту момент с упоминанием доктора Стрэнджа, то даже не подозревал, что ему предстоит снять о нем фильм.

«Доктор Стрэндж» является американским супергеройским фильмом о персонаже из комиксов Marvel. Главную роль в фильме сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч. Мировая премьера первой части фильма состоялась в октябре 2016 года. Режиссером фильма был Скотт Дерриксон. Вторую часть планируется выпустить в прокат в ноябре 2021 года, пишет REGNUM.

Помимо Камбербэтча в проекте уже утверждена Элизабет Олсен, исполняющая в марвеловской киновселенной роль Алой Ведьмы. При этом участие в сиквеле Чиветеля Эджиофора, Рэйчел МакАдамс и Бенедикта Вонга, исполнявших важные роли в первой части, на данный момент находится под вопросом.

5 февраля в Disney назвали даты премьеры сериалов Marvel «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн». Первый фильм выйдет в августе 2020 года, а премьера второго состоится в декабре.