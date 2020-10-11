Кино ли на деньги: компенсации зарубежным фирмам за съемки в РФ урежут

Объем компенсаций зарубежным кинокомпаниям за съемки в России снизят в пять раз по сравнению с тем, что изначально было предусмотрено по специальной программе «кэш рибейт». Как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития, субсидии из федеральной казны в ближайшие четыре года составят 400 млн рублей , тогда как планировалось выдать иностранным производителям 2,3 млрд. «Кэш рибейт» стартует в 2021 году, запуска программы ждут 14 проектов общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Без компенсаций иностранным продюсерам не интересно работать в России, так как стоимость продакшна здесь сопоставима с западной, посетовали потенциальные участники программы.

Через тернии к фильмам

Программа «кэш рибейт» должна была заработать еще осенью 2019 года и потребовать достаточно серьезного финансирования . Предполагалось, что на компенсации затрат иностранным кинокомпаниям в совокупности выделят 2,3 млрд рублей: 70 млн в 2019 году, 700 млн — в 2020-м и 1,5 млрд — в 2021 году. Однако запуску программы всё время что-то мешало : сначала совет при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам решил перенести 70 млн рублей с декабря 2019 года на 2020-й, потом старт эксперимента отложили из-за перестановок в правительстве, а затем грянул коронавирус и сделал невозможным приезд иностранных съемочных групп на территорию России.

В результате программа будет запущена в 2021 году, но с гораздо более скромными затратами: пока на нее предусмотрено по 100 млн рублей в ближайшие четыре года, рассказали «Известиям» в Минэке . И если раньше рибейты должны были функционировать в рамках федерального проекта «Экспорт услуг», то теперь его упразднили и программа «переехала» в другой: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

При этом, несмотря на существенное урезание финансирования, Минэк всё равно возлагает большие надежды на «кэш рибейт».

Кино ли на деньги Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Запуск программы позволит развить новое бизнес-направление экспорта услуг. При наличии поддержки отрасль сможет генерировать дополнительно более 2 тыс. рабочих мест в год, — заявили в ведомстве.

Там также выразили уверенность, что программа позволит привлечь иностранные инвестиции в страну, увеличить количество экспортных контрактов в сфере услуг, развить инфраструктуру кинопроизводства и увеличить доходы работающих в отрасли. Кроме того, «кэш рибейт» должен будет играть роль «мягкой силы», повышая привлекательность России в глазах мирового сообщества, а также общую осведомленность иностранцев о ней.

В Минкульте и Минпромторге переадресовали запрос «Известий» в Минэкономразвития, в Ассоциации продюсеров кино и телевидения не ответили.

Кино ли на деньги Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Справка «Известий» «Кэш рибейт» — программа субсидирования иностранным продюсерам части затрат на съемки в России (а именно на сам съемочный процесс, транспортные услуги, проживание, билеты, визы, разрешение на работу для членов иностранных групп, приобретение прав интеллектуальной собственности у резидентов РФ и многое другое). Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат, повышенный рибейт — 40% — выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн рублей.

Критически мало денег

Для этой программы 100 млн рублей в год — критически недостаточный размер финансирования, отметила руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко. Однако пока это максимум, на который можно рассчитывать : сегодня у правительства нет уверенности, что «кэш рибейт» станет реально работающим инвестиционным инструментом и будет востребован у зарубежных партнеров. При этом дефицит бюджета, вызванный в том числе пандемическим кризисом, значительно сокращает возможности для экспериментов, констатировала она.

В процессе планирования бюджета правительству важно четко понимать КПД от вложений средств в ту или иную программу , пояснила Евгения Данильченко. Но на данный момент креативная отрасль в стране по факту является дотационной и пытается существовать за счет субсидий, не отличаясь при этом финансовой дисциплинированностью. Впрочем, в последние четыре года видна тенденция к появлению реального бизнес-процесса в индустрии: компании стали активными игроками экспортного рынка и сделки совершаются регулярно, отметила она.

— В первую очередь необходимо оценить спрос на федеральный рибейт, а после этого мы приложим максимум усилий, чтобы на программу увеличили финансирование . По данным на 1 июля, в участии в программе было заинтересовано минимум 14 иностранных проектов общим объемом средств, предполагаемых к расходам на территории РФ, около 1,5 млрд рублей, — сообщила Евгения Данильченко.

Кино ли на деньги Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Первоначально по программе предполагались совершенно другие суммы — в 2019 году счет шел на миллиарды рублей, отметил г лава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. При финансировании в 100 млн рублей рибейты вряд ли запустятся полноценно : это будут отдельные проекты, которые не дадут большого импульса к развитию экономики и притока зарубежных денег в Россию, констатировал он.

Сергей Сельянов также добавил, что рибейты — это общемировая практика, которую успешно внедрили такие государства, как Грузия, Франция, США, Канада и еще десятки стран и регионов. При этом она эффективна в 100% случаев, подчеркнул он.

Как рассказал «Известиям» директор департамента цифровой дистрибуции группы компаний «Рики» (участник рынка анимации в РФ) Евгений Лыков, организация ждет запуска рибейтов с 2019 года и надеется на то, что они сильно повлияют на развитие отрасли и международного сотрудничества.

Кино ли на деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Без рибейтов зарубежным фирмам, например, из Испании и Румынии, работать у нас не очень интересно: стоимость продакшна сопоставимая, у них нет особого резона ехать в Россию. В то время как возврат 30–40% затрат — это конкурентоспособное предложение, интересное и нам, и им , — уверен он.