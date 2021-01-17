Не «Богатырем» единым: что смотреть всей семьей

Бокс-офис фильма-сказки «Последний богатырь: Корень зла» приближается к двум миллиардам. До сих пор эту планку преодолели только три отечественные картины: «Холоп», «Движение вверх» и «Т-34». «Известия» выбрали лучшие российские семейные картины, которые были сняты в XXI веке и мало чем уступают диснеевскому хиту.

«Радости и печали маленького лорда»

Такое кино сегодня мало кто ставит. В тихом романе Фрэнсис Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» не слишком много пространства для компьютерных спецэффектов, шуток на злобу дня, непрерывного экшена, танцевальной музыки и других важных компонентов потенциального семейного шоу. Авторы экранизации (режиссер Иван Попов) твердо, но бережно следуют диккенсовской традиции первоисточника. «Маленький лорд» — редкий образец интеллигентного детского кино, которое плохо сочетается с поп-культурой. Зато если ребенок любит читать и думать, ему фильм обязательно понравится. А взрослые оценят одну из лучших ролей в фильмографии Станислава Говорухина, который, к сожалению, снимался слишком мало и свой актерский талант предпочитал лишний раз не задействовать.

Фото: afisha.ru

«Лесная царевна»

Когда в XXI веке зрители начали интересоваться новым российским кино, стало понятно, что жанровых фильмов не хватает, но денег на них нет. Если пересмотреть «Лесную царевну» режиссеров Александра Басова и Теймураза Эсадзе, один из редких фильмов-сказок за последние годы, малобюджетность особенно бросается в глаза. Картина в этом отношении не конкурент ни советским аналогам, ни иностранным картинам. Но публика ее всё равно приняла и оценила. Там был ряд интересных актерских работ, например, у Владимира Симонова и Юрия Назарова. Но для зрителя куда важнее оказалась попытка сделать аутентичное фольклорное кино. Даже палаты, где проходили съемки, — подлинный объект музея-заповедника национального зодчества. Сюжет наполнен древними славянскими мотивами. Если сравнивать с чем-то атмосферу фильма, то на память приходят суровые бажовские сказы.

Фото: kino-teatr.ru

«сНежное шоу 3D»

Для многих москвичей ежегодный зимний спектакль Славы Полунина давно стал традицией. На него ходят семьями, приводят друзей и знакомых. Но до недавнего времени было в этом что-то почти сектантское: для большинства жителей страны «сНежное шоу» оставалось практически недоступным. Виной тому требовательность Полунина, он был недоволен попытками зафиксировать на пленку его творение. Только французу Доминику Тьеллю удалось получить добро на свою версию, которую он сделал во время французских гастролей спектакля. Для зрителей это возможность на целый час погрузиться во вселенную, которую Полунин создал более 20 лет назад и довел за эти годы до совершенства.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Медведи Камчатки. Начало жизни»

Одно из важнейших направлений кино — семейные фильмы о природе и животных. Такие показывают в IMAX или на Disney+. От научно-популярного или видового кино они отличаются внятным сюжетом, юмором, музыкой и легко воспринимаемой детьми формой. Делать такие фильмы — удовольствие дорогое. Но всё же обидно, что в России, где так много материала, они практически не производятся. С недавних пор положение стало меняться в лучшую сторону, и один из хороших примеров — зрелищный и забавный фильм режиссеров Ирины Журавлевой и Владислава Гришина про первый год жизни камчатских бурых медвежат. Он длится меньше часа, но качеством зарубежным аналогам не уступает. Спорным представляется почти полный отказ от закадрового текста, который заменили титрами: если ребенок не умеет читать, придется ему помогать. Для сравнения: во французском фильме о камчатских медведях «Земля медведей 3D» звучит закадровый голос Владимира Познера.

«Призрак»

Великолепный дуэт Федора Бондарчука и Семена Трескунова плюс ироничный сценарий — достоинства одной из лучших семейных комедий 2010-х (режиссер Александр Войтинский). Ее авторы впоследствии сделали «Притяжение», «Лед» и «Спутник». Общее у всех этих проектов — внимание к голливудском жанровому кино и готовность играть на его поле. В США сюжет о школьнике, который должен помочь душе разбившегося в автокатастрофе конструктора Юрия, был бы вполне традиционным, а у нас эту территорию еще предстояло обжить. Получилось великолепно. Мир современной школы со всеми приколами подростковых взаимоотношений сталкивается со взрослыми разборками, где тоже свои, куда более жесткие приколы. Сейчас идут работы над сиквелом.

«Частное пионерское»

Сегодня Семен Трескунов — один из известнейших и востребованных молодых актеров. Но когда снимался «Призрак», его знали в основном по ретрокомедии «Частное пионерское» режиссера Александра Карпиловского. Это был хит телевидения и интернета, абсолютно народное кино, рассчитанное на совместный просмотр с ностальгирующими по красным галстукам бабушками и дедушками. В фильме снимались Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов, Светлана Иванова, Юлия Рутберг. Авторы блестяще передали атмосферу советского кино о школьниках, и у фильма в последующие годы вышло целых два продолжения. А самая частая эмоция в отзывах о «Частном пионерском» — сожаление, что трилогия так быстро закончилась.

«Спартак и Калашников»

Дебют Андрея Прошкина, впоследствии режиссера «Игр мотыльков», «Миннесоты» и «Орды», вышел в начале нулевых, когда проката у такого рода кино почти не было. Зато на DVD приключения сбежавшего из детдома Шурки и его верной собаки Спартака оказались как нельзя кстати. Криминальный мир беспризорников, бандитов, ментов и новых русских подан здесь через призму чистого детского восприятия. Эта же чистота помогает героям победить в неравном бою с террористами. Фильм смело можно считать классикой семейного кино.

Фото: Панорама

«Последний богатырь»