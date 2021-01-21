Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«День города»

Фото: Каропрокат

Режиссер: Алексей Харитонов. В ролях: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина и другие

Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдёт всё.

«Душа»

Фото: Дисней Студиос

Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

«Девушка, подающая надежды»

Фото: Вольга

Режиссер: Эмиральд Феннел. В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс, Крис Лоуэлл, Конни Бриттон, Адам Броди и другие

Она — красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета. Казалось, её будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет всё. Теперь она ведёт двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.

«Корпорация Ad Libitum»

Фото: Capella Film

Режиссер: Полина Ольденбург. В ролях: Шамиль Хаматов, Игорь Петренко, Дарья Белоусова, Евгения Крегжде, Антон Фёдоров, Кристина Бабушкина, Карэн Бадалов, Иван Стебунов, Александр Ильин – младший и другие

Талантливый и практичный журналист Герман Крылов в погоне за сенсацией попадает в компанию, которая продаёт чувство любви. Неожиданно для самого себя становится объектом манипуляций и оказывается в ловушке, из которой трудно выбраться.

Концерты

Владимир Спиваков и НФОР. «Торжественная месса» Бетховена

Фото: Московский международный дом музыки

В рамках закрытия XI Рождественского фестиваля духовной музыки Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» выступят с одним из величайших творений венского классика — грандиозной «Торжественной мессой».

24 января, 19.30, Московский международный дом музыки

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнит увертюру к опере «Ночь перед рождеством» Римского-Корсакова, а также произведения Рахманинова и Шуберта. Солист — Денис Мацуев.

25 января, 20.00, зал «Зарядье»

Константин Волостнов (орган)

Фото: volostnov.ru

Концертный марафон, приуроченный к 120-летию органа Большого зала Московской консерватории, завершается сольным вечером одного из ведущих российских органистов — победителя многочисленных международных конкурсов Константина Волостнова. Программа выступления посвящена двум композиторам, в творческом наследии которых орган занимает одно из центральных мест: Баху и Франку.

22 января, 19.00, Московская государственная консерватория П.И.Чайковского

Театры

«Женитьба Белугина»

Фото: Московский театр Табакова

«Женитьба Белугина» — произведение, населенное привычными для Островского типажами: купцами и обедневшими аристократами, корыстолюбцами и искателями истинных чувств. Зрители увидят пьесу в авторском переложении драматурга Николая Соловьева и режиссера Сергея Пускепалиса. В одной из главных ролей — Анна Чиповская.

22, 23 января, 19.00, Московский театр Табакова

«Бесконечный апрель»

Фото: Московский Губернский театр/Михаил Белоцерковский

Главный герой постановки режиссера Анны Горушкиной — Вениамин Александрович, или просто Веня, родился в 1912 году, а умер в 2010-м. Он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в Ленинградскую блокаду, а теперь наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. Этот герой-интеллигент созерцает весь ХХ век. Он не участвует в истории, но является ее неотъемлемой частью. Его глазами мы смотрим на меняющийся мир.

22 января, 19.00, Московский Губернский театр, Малая сцена

«Жанна»

Фото: Театр Наций

Спектакль режиссера Ильи Ротенберга лишен сантиментов. В главной роли женщины-мажора — Ингеборга Дапкунайте. Ее героиня считает чувства слабостью, а за успех готова платить способностью любить и прощать. Вот только «успех» и «счастье» — понятия, не всегда совпадающие.

23 января, 19.00, Театр Наций

«Отелло»

Фото: Театр на Таганке

Премьера на Таганке. Режиссер Андрей Гончаров поставил спектакль по мотивам одноименного произведения Шекспира с Ириной Апексимовой в роли Дездемоны. Яго в постановке тоже сыграла женщина — с непростой задачей блестяще справилась Надежда Толубеева. А классический сюжет подвергся серьезному переосмыслению.

23 января, 19.00, Театр на Таганке

«Варшавская мелодия»

Фото: Театр на Малой Бронной

Бывший худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов поставил легендарную пьесу Леонида Зорина с артистами нового поколения — Юлией Пересильд и Даниилом Страховым. История рассказывает, как снежным декабрьским вечером 1946 года в консерватории познакомились он — московский студент, и она — полячка, будущая певица. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать их чувству. Но пресловутый железный занавес упал между ними. Сможет ли любовь преодолеть эту преграду?

26 января, 19.00, Театр на Малой Бронной (ТКЗ «Дворец на Яузе»)

Музеи

«Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пока московские музеи закрыты на карантин, столичным ценителям живописи стоит отправиться в Подмосковье, а именно — в Новый Иерусалим под Истрой. Там открылась одна из главных выставок года, посвященная творчеству художников из династии Брейгелей. Работ самого известного из них, Питера Брейгеля Старшего («Мужицкого») здесь, конечно, не будет — они во всем мире наперечет, и в нашей стране их нет. Но тем интереснее познакомиться с его потомками и продолжателями — Питером Брейгелем Младшим, Яном Брейгелем Младшим и Яном Брейгелем Старшим, а также с фламандскими и голландскими мастерами XVI–XVII веков. В общей сложности зрители увидят 70 работ.

С 24 декабря, Музей «Новый Иерусалим»