Смерть перед жизнью: пиксаровский суперхит и соседи с амбициями

Новогодние релизы продолжают дорабатывать свое, но кинотеатры с неподдельной радостью встречают долгожданную «Душу». Мультику в этот уикенд будет отдана большая часть сеансов, и у него отличные шансы стать победителем по кассе, да и по зрительской любви. Одновременно с анимационным блокбастером стартуют оскаровский фаворит, китайский фильм-катастрофа, мотивирующая лента о шахматах и сатира в гоголевском духе. «Известия» рассказывают, что смотреть в эти выходные.

«Душа»

Провокационный пиксаровский мультблокбастер с месячным запозданием добрался до российских экранов, но если уж на что-то и нужно идти в кино обязательно (в том числе без детей), так это на него. Здесь многое производит эффект выбитого из-под ног стула. Первый в истории студии черный протагонист — далеко не главное в фильме, хотя почему-то многие издания ухватились именно за это. Даже успел разыграться скандал по поводу того, что в разных странах героя, Джо, дублируют белые актеры.

Куда интереснее, например, что поначалу фильм кажется вариацией на тему «Ла-Ла Лэнда». Джо — лузер, который вяло подрабатывает на уроках музыки в школе, но больше всего мечтает играть джаз. Стоит ему сделать буквально шаг в эту сторону — и он погибает. В самом начале фильма! И всё остальное время мы будем следовать за его душой, застрявшей между Великим После, Великим До и Землей. В подопечные Джо достанется вечно стрессующая древняя душа № 22, которая уже много тысяч лет не может решиться воплотиться. Она считает, что человеческая жизнь не стоит того, чтобы ее прожить, и Джо нужно переубедить ее любым способом. А лучший из них, разумеется, вояж по Нью-Йорку, с его пиццериями, парикмахерскими и, конечно, джаз-клубами. Правда, по закону жанра роуд-муви в итоге поменяется не только № 22, но и сам Джо. Вот только его выводы далеко не всем взрослым зрителям придутся по душе.

Этот фильм бросает вызов принципам американской мечты, призвания, таланта, предопределения, пожалуй, даже самой идее целеполагания как таковой. Всё это ведет только к появлению и умножению таких лузеров, как Джо, считают авторы картины. На такой Земле жить действительно не очень приятно. И ведь освободиться от этого бремени не так уж сложно, продолжают они. Иногда для этого хватает слетевшего с ясеня вертолетика.

Режиссер: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

В ролях: Джейми Фокс, Тина Фей, Филисия Рашад, Давид Диггс, Анджела Бассетт

«Девушка, подающая надежды»

Оскаровская гонка в самом разгаре, но ее фавориты слишком медленно добираются до России. Теперь можно ознакомиться с очередным фигурантом многих американских фестивалей и премий, фильмом-скандалом, разделившим зрителей на две неравные части. Это такой «Джокер» по-феминистски, слегка напоминающий известную синефилам черную комедию Веры Хитиловой «Капканы, капканы, капканчики».

Кэри Маллиган играет молодую и симпатичную женщину, которая мстит мужчинам как виду. Она приходит в бары и клубы, притворяется пьяной, позволяет себя «снять», но потом, «на хате», она вершит суд над несчастными любителями случайных связей. Медицинское образование делает ее расправу особенно жестокой и изощренной. В том, что Маллиган великолепна в этом образе, согласны, кажется, все. Но вот в отношении методов нет единого мнения ни у феминисток, ни у мизогинов. Оскаровское голосование наглядно покажет, насколько велико число сторонников картины.

Режиссер: Эмиральд Феннел

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж

Смерть перед жизнью1 Фото: Вольга

«День города»

Уездный город Любякино как из гоголевской сатиры. Всё тут схвачено, поделено, освоено и пропито. Рука руку моет, и всех, в общем, это устраивает, потому что другой жизни тут никто не видел. И вдруг пренеприятное известие: едет президент. Тот самый, с кортежем, пулом и готовностью карать, если придется. Городской глава вместе со всеми собратьями по власти (а так, кто знает, как бы не по нарам) судорожно начинает готовиться к встрече дорогого гостя, но всё, конечно, идет не так.

Великолепный актерский ансамбль во главе с Катериной Шпицей с удовольствием куражится и отыгрывает заданную тему. Понятно, что тут ничего не готово к ревизии. Словно в пандан документальному хиту Андрея Грязева «Котлован», в прологе которого собраны ролики с разрытыми по всей стране непонятно для чего ямами разной величины, здесь тоже имеется символическая яма. Что с ней делать — непонятно. И зарыть нельзя, и оставить невозможно, а апокалипсис уже наступает, откупиться не получится. Даже интересно узнать, как выпутаются из этой ситуации беспечные герои сатирической комедии.

Режиссер: Алексей Харитонов

В ролях: Катерина Шпица, Ян Цапник, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина, Александр Ильин, Никита Тарасов

Смерть перед жизнью4 Фото: Каропрокат

«Королевский гамбит»

Американское кино, видимо, вдохновленное «Педагогической поэмой» Макаренко, регулярно поставляет на мировой рынок поучительные истории о непутевых учениках, превратившихся в ярких и глубоких личностей и совершивших первые важные победы. Такой же сюжет выбрал для своего режиссерского кинодебюта уже немолодой актер Джон Легуизамо («Мулен Руж», «Ромео + Джульетта», «Путь Карлито»). И сам же сыграл главную роль — учителя, который с помощью усиленных шахматных занятий тащит в люди трудных подростков из трущоб.

Может, если бы не Netflix, сделавший 2020-й Годом шахмат, затеряться бы этой картине где-нибудь на полках не самого крупного стриминга. Но теперь всё поменялось, древняя игра опять на пике моды, каждый первый считает себя специалистом по дебютам и снисходительно знакомится с партиями Фишера, Капабланки и Каспарова. Значит, и «Гамбит» обязательно пойдут смотреть, тем более что Легуизамо там, как всегда, харизматичен и обаятелен.

Режиссер: Джон Легуизамо

В ролях: Джон Легуизамо, Рэйчел Бэй Джонс, Майкл Кеннет Уильямс, Коруин С. Тагглс, Хорхе Лендеборг-мл.

Смерть перед жизнью3 Фото: Кинологистика

«Небесный огонь»

Для китайского кинематографа этот «Небесный огонь» был очень важной картиной. Она должна была доказать, что в стране возможно снимать блокбастеры-катастрофы на мировом уровне и что они будут вполне способны конкурировать с голливудскими. Для этой задачи, впрочем, позвали именно голливудского постановщика Саймона Уэста, режиссера «Лары Крофт» и «Воздушной тюрьмы», часть команды тоже взяли из США, но в остальном постарались обойтись своими силами. Актерский состав, впрочем, смешанный.

Это рассказ о том, как на склоне вулкана построили элитную гостиницу, чтобы можно было отправлять экскурсии прямо в жерло, а вулкан возьми да и начни извергаться. С природой, дескать, шутки плохи. На этом пересказ сюжета можно закончить, главные усилия были сосредоточены на экшене, компьютерных и специальных эффектах, зрелищности и интернациональности. В том смысле, что сделали сразу две версии, на китайском и на английском — для потенциального мирового проката. В Китае картина вышла в конце 2019 года, прямо к пандемии, и с треском провалилась. В остальных странах ее сейчас понемногу выпускают, в основном онлайн, и с удивлением отмечают, что технически здесь всё отлично. Не хуже, чем у многих американских коллег. Так что пусть фильм ругают за фабулу, но в истории он останется, и его не раз еще вспомнят, когда Китай окончательно воцарится на мировом кинематографическом небосклоне, затмив Голливуд.

Режиссер: Саймон Уэст

В ролях: Ханна Куинливан, Ван Сюэци, Шон Доу, Цзи Линчэнь, Джейсон Айзекс