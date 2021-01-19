Назад в патриархат: «Чудо-женщина» уступила «Последнему богатырю»

Прошедший уикенд показал самую высокую посещаемость кинотеатров с середины марта 2019 года. Ни разу с тех пор, даже в момент премьеры долгожданного «Довода» или предновогодние выходные, не удавалось достичь показателя в 1,7 млн проданных билетов (данные ЕАИС). И примечательно, что рекорд в этот раз был поставлен почти исключительно за счет релизов двух- и трехнедельной давности.

Роспотребнадзор ни при чем

В анализируемый период уикендных достижений не входят новогодние каникулы, о которых только что окончательно отчитался ЕАИС. Там с 1 по 10 января было продано 11 млн билетов на сумму приблизительно 3,3 млрд рублей. Что особенно важно для индустрии, отставание от прошлых новогодних сборов — всего 21% (а если считать количество зрителей, то 27%) — притом что сами каникулы в 2021 году были на два дня короче.

Выясняется, что при 25-процентных ограничениях в главных кинорегионах страны касса может быть вполне сопоставимой с доходом, полученным без всяких границ со стороны Роспотребнадзора. Нет сомнений, что, если бы лимитов не было, то даже при масочно-перчаточном режиме касса была бы выше прошлогодней. Это косвенно доказывается жалобами сетей на то, что слишком многим зрителям не хватило билетов и те сетовали, что не могут попасть на долгожданные фильмы.

Полученные по итогам новогодних каникул и прошедшего уикенда данные говорят о том, что при интересном зрителю репертуаре прокат вполне может приносить высокие посещаемость и кассу. Но не просто так участники индустрии бьют тревогу: главные отечественные релизы выстрелили, а западных в ближайшее время практически не будет. Следовательно, нас опять ждет падение всех важных для кинопоказа результатов.

А где же чудо?

С чудом как раз проблемы. Вернее, с «Чудо-женщиной: 1984», долгожданным супергеройским экшеном — фаворитом уикенда. Его превью-показы, стартовавшие 7 января, демонстрировали в новогодние каникулы самую высокую посещаемость, а наработка у фильма в три раза превышала ту, что у «Последнего богатыря». Воодушевленные этими цифрами кинотеатры отдали широкому релизу более четверти сеансов, но оказалось, что это слишком много и превышает запрос аудитории. Поэтому в этот раз посещаемость блокбастера была самой низкой в топ-5, хотя он там оказался единственной новинкой. Цифры картины в этот раз уже существенно уступали «ветерану»-«Богатырю» и общий итог закономерен. «Чудо-женщина» на втором месте со 122 млн рублей, а «Богатырь» на первом — 130 млн. Разрыв минимальный, но, пожалуй, для американского хита немного обидный. Жаль Галь Гадот, которая в нем играет изо всех сил, а ее костюмы — тема для отдельного и очень увлекательного разговора.

У такого результата есть свои объективные причины. «Чудо-женщина» уже под католическое Рождество вышла за рубежом онлайн, и многие потенциальные зрители успели посмотреть ее дома за каникулы. Преданные фанаты не стали ничего скачивать и пошли на первые же сеансы в IMAX, поэтому у превью и были высокие показатели. Противоречивый «сарафан» отпугнул часть аудитории, которая предпочла посмотреть картину на малом экране или вообще ее пропустить. Кроме того, на улице было очень холодно, не каждый захочет пойти в кино по морозу. Если только дома нет детей, которых нужно как-то развлекать, что объясняет сплошь семейный контент среди кассовых лидеров уикенда.

Горячие новости

Не сдается фильм-катастрофа «Огонь», который прямо сейчас остается главной картиной для взрослых в репертуаре, пусть даже у нее традиционный для релизов студии ТРИТЭ рейтинг 6+. Гибнущие в огне пожарные, рожающие в автобусе на горящем мосту деревенские жительницы, переживания отца по поводу ухажера дочери — всёе это рассчитано на зрителя с жизненным опытом. Вот «Огонь» и остается в топе с момента выхода, в этот уикенд он по наработке вообще был первым в десятке лидеров. Хотя фильм по кассе в этот раз третий, но эта бронза стоит иногда куда больше серебра и золота. 82 млн рублей, а тотал перевалил за 700 млн.

Четвертое место у сиквела «Семейки Крудс»: 39 млн рублей, 790 млн общей кассы. Пятое — у мультика студии «Мельница» «Конь Юлий и большие скачки», 21 млн и 324 млн в совокупности. А вот отечественная комедия «Не лечи меня» с Иваном Янковским не пробилась выше седьмого места, у него всего 12 млн, хотя у картины есть все составляющие хита: актуальность, юмор, авантюрный сюжет и звездный ансамбль.

— Более камерным, чем «Чудо-женщина: 1984», премьерам пока не удалось выйти из тени высококачественных и масштабных фильмов новогодней битвы, а недостаток маркетинговой и рекламной поддержки лишь подчеркнул этот разрыв, — считает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Основным конкурентом фильма «Не лечи меня» был более зрелищный, мощный и высокобюджетный «Огонь», а главным соперником Ивана Янковского выступил сам Иван Янковский. В этот уикенд зрители предпочли довериться «сарафану», а не рисковать.

Ближайшие выходные — это уикенд пиксаровского хита «Душа». Неизвестно, как российская публика воспримет фильм, главный герой которого в самом начале картины погибает. Кроме того, почти месяц назад мультфильм вышел на Disney+. Но кто сказал, что для семейной киноходящей аудитории это имеет значение?