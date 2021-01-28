Цена сцены: зачем объединились Александринский и Псковский театры

Первые события произошли в театрах, решившихся на оптимизацию в виде объединения. По информации нашего издания, Александринский и Псковский театры, образовавшие Национальный драматический театр России (НДТР), определились с планом совместной работы, включая использование еще не построенной сцены в московском Коломенском. «Известия» выяснили, как проходит слияние в условиях пандемии и стоит ли в скором времени ждать крупных проектов.

Планы вместе, бухгалтерия — врозь

Псковский драматический театр им. А.С. Пушкина официально стал филиалом НДТР, более известного как Александринский театр, с 1 января, но фактически объединение готовилось больше года, и в октябре 2020-го состоялась его презентация.

Инициаторы — худрук Александринки Валерий Фокин и худрук Псковской драмы Дмитрий Месхиев — заранее заручились высокой поддержкой. Вслед за министром культуры Ольгой Любимовой на сторону театров встали псковский губернатор Михаил Ведерников, бывший губернатор, ныне сенатор от Псковской области Андрей Турчак и — после письма псковских актеров — глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин, ранее убежденный противник каких-либо альянсов.

Сомнений было много. Псков сохранял здание, труппу, руководство, но Фокин недаром упомянул в своей речи слово «филиал», которое, кстати, ранее не звучало, а отношения головного предприятия и филиала редко основываются на принципах равенства.

Оценить ход объединения поначалу мешали карантинные ограничения. Оба театра пережили локдаун, причем Псковский театр был закрыт два с половиной месяца, но сейчас вновь работают. Псковичи — с 25-процентной, петербуржцы — с 50-процентной заполняемостью зала.

Псков теперь обязан согласовывать финансовую деятельность с Александринкой как с головным коллективом, и объект отчетности у них единый — Национальный драматический театр России, сообщили «Известиям» в НДТР. Но на деле бухгалтерии театров сохранили автономность.

Филиал в Пскове имеет печать и отдельный баланс, который является составной частью отчетности НДТР. Кроме того, театры сохранили за собой все дотации, выделенные им Минфином и Минкультуры, и право самостоятельно ими распоряжаться. В положении о НДТР отдельным пунктом прописано, что театры имеют полную творческую, хозяйственную и финансовую независимость. А вот творческие планы теперь составляются коллегиально и выносятся на худсовет НДТР, в состав которого вошло руководство Псковского театра.

— Друг с другом мы обсуждаем репертуар, чтобы у нас не было пересечений, планируем спектакли для того, чтобы играть на сценах друг друга, — сообщил «Известиям» Дмитрий Месхиев.

На вопрос по поводу совместных проектов Валерий Фокин ответил, что «они ожидаются». Например, будет Пушкинский фестиваль, который традиционно проходит в конце мая — июне. Театры планируют участвовать в нем со своими спектаклями. Александринка сыграет в псковском Кремле «Ксению блаженную». Ее уже показывали в естественной среде, и, кажется, это было хорошо, заметил худрук. Также будет совместная режиссерская лаборатория.

— Мы дадим несколько наших режиссеров из Петербурга, а Псков соберет режиссеров по стране, — рассказал Валерий Фокин. — Надеюсь, какие-то из родившихся спектаклей войдут в будущую афишу Псковского театра. Плюс у нас будет совместная поэтическая программа — телеспектакль значимых мастеров старшего поколения наших и псковских артистов. Пять-семь актеров будут заниматься Пушкиным и читать его.

Айда в Коломенское

По словам Дмитрия Месхиева, на будущий год Псков планирует постановку главного режиссера Александринки Николая Рощина и гастроли Псковского театра в Александринском.

— Договорились, что мы будем больше играть там на новой сцене. Это естественно, наш театр маленький по сравнению с Александринкой, но на новую сцену встанут наши главные спектакли. Обмен актерами тоже планируем — обсуждаем, договариваемся. Мы очень заинтересованы в том, чтобы актеры из Александринки играли в наших спектаклях, и я надеюсь, что в этом сезоне или в начале следующего кто-то из них к нам приедет.

Окончательно сплотить Псков и Александринку должна общая сцена в Москве, на проспекте Андропова. Задумал ее Олег Табаков как третью сцену МХТ имени Чехова, пришедший на его место Сергей Женовач от этой затеи отказался, и Минкультуры отдало проект Фокину — как московскую сцену Александринского театра.

В новом здании будет два подземных и семь надземных этажей, общая площадь составит 31 572 кв. м. Главный зрительный зал сможет вместить 650 человек, зал малой сцены — 200. В театральный комплекс войдут медиастудия, гримерные, рекреационные зоны. Предполагается, что на строительство потребуется несколько лет.

По словам Валерия Фокина, в Коломенском планируется создать федеральный центр национальных театров России и тандем Пскова и Александринки будет этому способствовать.

— Во-первых, есть планы там работать и играть, — добавил Месхиев. — Во-вторых, по договоренности с Фокиным у нас существует слот — два-три спектакля в сезон Псков будет ставить силами режиссеров национальных театров России. Мы уже начинаем — в 2021 году у нас поставит спектакль Айрат Абушахманов (главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. — «Известия»).

Это уже подготовка к тому, чтобы площадка работала, считает худрук, ведь на ней должны быть спектакли не только конкретно национальных театров, но и режиссеров национальных сцен.