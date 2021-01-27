Не забудьте включить телефоны: что смотреть на «Золотой маске»

Расписные костюмы-декорации и интерьер венского особняка. Грозный лев и крошка пичужка. Красотки кабаре и грибники на распутье. А еще природные катаклизмы, разговоры под выпить-закусить и светофор на страже нравственности. Несмотря на пандемию, представления номинантов национальной театральной премии пройдут офлайн. «Известия» выбрали лучшие региональные спектакли

«Грибы»

Молодежный драматический театр «Первый театр», Новосибирск

Компания молодых людей отправляется в лес по грибы. Ну грибы, и грибы — белые, моховики, сыроежки — что в них такого? Ни много ни мало — суть пьесы Натальи Зайцевой, поставленной режиссером Полиной Кардымон и художником Евгением Лемешонком. Грибы — древнейшие существа, прародители жизни на Земле, в том числе и человека. Мысль о могуществе грибов не новая. Во МХАТе имени Горького идет спектакль «Грибной царь» по пьесе Юрия Полякова, но там герой, раздавленный гигантским боровиком, встает, отряхивается и идет грешить дальше. В сибирском спектакле мораль абсолютно прозрачная: мы совершенно зря вообразили себя центром Вселенной. Нам бы надо остановиться в своих попытках ее освоить (читай: разрушить) и заняться самосовершенствованием.

Тяжесть этой мысли скрашивают расписные костюмы-декорации. Мораль моралью, а театр по расписанию.

«Лолита»

Мариинский театр, Санкт-Петербург

Сейчас уже трудно представить себе «Лолиту» Владимира Набокова в роли гонимого шедевра. Роман о любви взрослого мужчины к 12-летней девочке обошел книжные рынки мира и отметился в смежных искусствах. А это уже признание универсальности и темы, и проблемы.

Опера «Лолита» совершенно лишена клубнички, так или иначе проскальзывающей в киноинтерпретациях. Возможно, режиссер Слава Даубнерова и хотела быть посмелее, но партию Лолиты подросток не споет, а взрослая певица независимо от того, насколько она хрупка и субтильна, — это уже совсем другой сюжет. Тем не менее сценограф Борис Кудличка ставит на сцену непрерывно мигающий светофор, словно предупреждая: будьте осторожны, контролируйте себя.

Музыка Родиона Щедрина — отдельная вселенная. Сцена ей совершенно не нужна. Майя Плисецкая как-то обмолвилась о подаренной ей Щедриным «Анне Карениной»: «Эта музыка позволяет вам знать, что происходит на сцене, даже если вы сидите, закрыв глаза». О «Лолите» можно сказать то же самое.

«Сильва»

Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Когда музыкальную сцену захватили мюзиклы, можно было подумать, что оперетта падет под напором демократичного собрата и в лучшем случае постепенно тихо угаснет. Но этого не произошло, большой жизненной силы оказалось любимое детище Иоганна Штрауса и Имре Кальмана. Есть в списке их созданий беспроигрышные хиты на все времена. Екатеринбургский театр привозит в столицу один из них.

В Уральской «Сильве» действие перенесено в годы создания оперетты. Близко ко времени воссозданы модернистские конструкции вокзала, интерьеры особняков венских аристократов, воинская гауптвахта, фешенебельная гостиница и, разумеется, кабаре. Уже шла Первая мировая, и Кальман всерьез опасался, что его ликующее создание окажется не к месту. Однако канкан, красотки, блестящие наряды, кипучее жизнелюбие и всепобеждающая любовь покорили публику. Предчувствие войны, скорой разлуки и вероятность никогда не встретиться вновь увидели в «Сильве» уже последующие поколения, в том числе и екатеринбуржцы.

«Мария Стюарт»

«Чехов-центр», Южно-Сахалинск

Интересный факт — до путешествия на Сахалин Антон Павлович Чехов написал всего одну пьесу, а по возвращении сделался великим драматургом, создав «Чайку», «Три сестры» и «Вишневый сад».

Возможно, что-то театральное присутствует в дальневосточной атмосфере, а знаменитые сопки уж точно похожи на декорацию. Режиссер Олег Еремин и художник Сергей Кретенчук действуют в согласии с обстановкой. «Мария Стюарт» — спектакль большой формы, костюмный и интерьерный, глядя на который невозможно не воскликнуть: «Да, это Театр Театрыч!» Пьеса выбрана соответствующая — романтическая драма Шиллера, где страсти через край, противостояния на разрыв аорты, зло — злейшее, добро — добрейшее. Ставить так сейчас на полном серьезе невозможно, поэтому авторы вносят в спектакль приличную дозу китча. Пафос он снижает, но не настолько, чтобы отказаться от дум про вечное.

«Лев и птичка»

Большой театр кукол, Санкт-Петербург

Театр кукол — лучшее место для общения поколений. Отцы вспоминают детство, дети видят, как неравнодушны папы-мамы к вроде бы непритязательным историям. «Лев и птичка» — постановка молодого режиссера Владислава Тутака, студента мастерской Руслана Кудашова в РГИСИ. Вдохновленный книжкой-картинкой Марианны Дюбюк о дружбе хищника и пичужки, он поставил спектакль о самых разных вещах, включая смерть и скорбь. Здесь будет о чем подумать и, самое главное, посмотреть. Обычные предметы и привычные персонажи одухотворяются магией театра и чудесным образом преображаются. Глаз радуется бархату и позолоте, перчаточным куклам (привет, Панч и Джуди!), королеве Елизавете I в роли львицы, расположившейся за клавесином, золотой молнии, сверкающей среди картонных туч... Само действие — быстрое, если не сказать, клиповое. Для тех, кто любит комиксы, в самый раз.

«Великий пожар»

Проект Гете-института, Санкт-Петербург

Представление-концерт в идеальном для пандемии жанре моноспектакля. Вернее, спектакля-дуэта, поскольку актриса Мария Лопатина ведет диалоги с пианистом Петром Лаулом. Она говорит, он играет. Музыка Баха, Бетховена, Брамса и Шуберта становится незримыми персонажем. Текст написал современный немецкий драматург Роланд Шиммельпфенниг. На первый взгляд он вполне бытовой — об отношениях двух семей, живущих на противоположных берегах реки, но, по сути, символический и мистический. Река — метафора жизни, природные катаклизмы — взаимное непонимание, актриса в костюме с золотым жабо (реинкарнация черно-белого Пьеро) — третейский судья. Спектакль особенно рекомендуется зрителям, неравнодушным к музыке.

Режиссер Олег Еремин выстраивает очень привлекательную музыкально-поэтическую структуру, где по законам симфонического развития темы экспонируются, противоборствуют и переходят в новое качество.

«Пока все дома»

Театральная компания «немхат», Пермь

Подобного рода зрелища называют иммерсивными или интерактивными — кому как нравится. Суть их в том, что стирается грань между актером и зрителем, все они (в данном случае восемь хозяев и восемь гостей) превращаются в неких перформеров и по взаимной договоренности творят общую реальность — недолгую, максимум часа на полтора-два. Спектакль режиссера Александра Шумилина «Пока все дома» выглядит как дружеская вечеринка в теплой компании, где после «выпить-закусить-потанцевать» начинаются разговоры буквально обо всем. Ведь у каждого имеется история, достойная быть рассказанной. Поводом становятся принесенные с собой фотографии и общий чат (не забудьте взять смартфон и наушники!). Запретных тем нет, а главное условие для нескучного вечера — искренность и любопытство.