Не держи зала: к апрелю столичные площадки могут заполниться на 75%

В апреле 50-процентное ограничение на заполняемость театров и концертных залов может быть заменено 75-процентным, а к аншлагам площадки смогут вернуться в мае. Об этом «Известиям» сообщил источник в депкультуры Москвы. Собеседники редакции в культурных институциях уже готовятся к увеличению рассадки. Так, в МХТ им. А.П. Чехова надеются, что театр быстро адаптируется и к 75, и к 100% заполняемости. А худрук Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз назвал снятие ограничений спасением для своего театра. Но не все надеются вернуть зрителя. Руководители театров считают, что им потребуется господдержка. Впрочем, ситуация разнится от площадки к площадке. Некоторые учреждения не могут заполнить даже ползала. Другие с воодушевлением ждут разрешения продавать все 100% билетов — в связи со зрительским ажиотажем. «Известия» выяснили, как столичные центры искусства готовятся к возвращению в нормальную жизнь.

Пиар и солидарность

Начиная с конца прошлого года культурные институции с нетерпением ждали, когда столичные власти разрешат им увеличить объемы продаваемых билетов если не до 100%, то хотя бы до половины. Благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в Москве сделать это удалось, но далеко не у всех площадок теперь получается заполнять залы на 50%, не говоря уже о будущих 75 и 100. Спрос на билеты, конечно, есть — это подтверждает большинство опрошенных «Известиями» руководителей. За время карантинных ограничений люди соскучились по искусству. Но есть и трудности, и они пропорциональны вместимости зала: больше мест — больше проблем.

К примеру, у Московского театра оперетты один из самых больших зрительных залов Москвы. Заполнять его лишь с помощью онлайн-продаж билетов (а именно так, минуя кассу, сейчас вынуждены реализовывать билеты московские театры) очень сложно, объяснил «Известиям» гендиректор Владимир Тартаковский. По его словам, не все зрители любят такой формат, а кто-то и вовсе им не владеет. Открытие театральных касс — хорошая возможность увеличить заполняемость, уверен гендиректор.

Аншлаг, еще аншлаг Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На первых порах увеличение заполняемости может обернуться неприятными сюрпризами, считает директор Губернского театра Лариса Вильясте. «Отрезать» часть зрителей (перенести желающих на следующие спектакли, вернуть средства тем, кто не может или не хочет прийти в другую дату) в разы легче, чем моментально продать еще 25% билетов на ближайшее время. Связано это с тем, что билетные продажи — работа кропотливая, основанная на комплексном продвижении: реклама в СМИ, PR, работа с социальными сетями, «сарафанное радио». Весь этот комплекс мероприятий был изменен или приостановлен, и восстановить его оперативно не получится.

— Вернуться к активной рекламе сложно, серьезно упали доходы. Средств на продвижение совсем немного. Да и поведение посетителей в отношении покупки билетов сильно изменилось, — объяснила «Известиям» Лариса Вильясте.

Теперь зритель чаще покупает билеты день в день или накануне — так больше гарантии, что желанный спектакль не будет отменен или перенесен, поэтому планирование показов также изменилось — в репертуар ставят постановки, которые точно принесут доход, но он в связи с уменьшением количества спектаклей небольшой.

Не исполнены оптимизма и крупные цирковые предприятия. По словам директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного, разрешение продавать половину зала их отрасль не спасает — у многих людей до сих пор сохраняется страх перед посещением массовых мероприятий.

— Пока я не вижу резкого всплеска посещаемости, — констатировал «Известиям» Запашный. — Из 3,3 тыс. мест в зале у нас покупают в среднем одну треть. При 25-процентной заполняемости зала мы работали в минус, при 50%, дай бог, выйдем в ноль. Но только если люди начнут к нам снова ходить.

В качестве одной из причин зрительской пассивности Эдгард Запашный называет нехватку средств у граждан и родственную солидарность: цирк — развлечение семейное, и те, чьи близкие 65+ заперты дома, отказываются куда-то ходить без них.

Каждый день аншлаг

Институции поменьше, имеющие свою постоянную аудиторию, напротив, смотрят в будущее с оптимизмом. Не жалуются на нехватку зрителей Студия театрального искусства (СТИ) и Школа современной пьесы (ШПС).

— Если бы нам разрешили заполнять зал на 100%, думаю, мы бы сразу вернулись к нормальной жизни и переаншлагам, когда билеты спрашивают на несколько спектаклей вперед, — подчеркнул «Известиям» директор СТИ Алексей Литвинов.

Впрочем, интерес зрителей не гарантирует театру финансовую стабильность. Зал на 200 мест не позволяет СТИ жить без господдержки. 50% лишь дают возможность залатать какие-то дыры, но не более, отметил директор.

Доволен зрительской активностью и худрук ШСП Иосиф Райхельгауз. По его мнению, жалуются на скудные продажи билетов лишь те, у кого проблемы с труппой, выбором репертуара и режиссурой. В ШСП даже в период жестких ограничений не справлялись с потоком желающих.

— У нас даже списки возникли, чего не было очень давно. В январе мы уже продавали билеты на март. Для нас снятие ограничений — просто спасение. У нас каждый день аншлаг, — заявил «Известиям» Райхельгауз.

Благодарны зрителям за любовь и преданность в МХТ им. А.П. Чехова. Там надеются, что театр быстро адаптируется и к 75, и к 100% заполняемости. По словам директора Марины Андрейкиной, уже на следующий день после объявления о половинной заполняемости зал был заполнен на 43%, а все последующие дни — на максимально разрешенные 50.

Неплохая ситуация складывается в Московском театре на Таганке и «Содружестве актеров Таганки», где в последние две недели заметен рост продаж. Но директор обеих площадок Ирина Апексимова подчеркивает, что возвращение зрителей, особенного среднего и пожилого возраста, — процесс постепенный.

— Продажи не в последнюю очередь зависят и от аудитории спектакля — те из них, что рассчитаны на более молодую, сейчас продаются лучше, — сказала «Известиям» Апексимова.

Оценил возможности молодой аудитории и концертный зал «Зарядье». По словам генерального директора Ольги Жуковой, более половины посетителей сегодня составляет молодежь.

— Именно поэтому нам легче заполнить зал — ни для кого не секрет, что обычно большую часть любителей классической музыки составляют зрители 65+, которые сейчас находятся дома, — отметила «Известиям» гендиректор.

Финансы и романсы

Все руководители, опрошенные «Известиями», сошлись на том, что без господдержки в переходный период им не обойтись. По словам Владимира Тартаковского, средств пока хватает, но главным образом за счет того, что в пандемию театр вошел с хорошим запасом внебюджетных денег, заработанных на продажах билетов. В прежние времена эти средства использовали для новых постановок и проектов. Сегодня они позволяют лишь поддерживать функционирование театра. На выпуск спектаклей, удержание планки по выплате зарплат, обеспечение безопасности зрителей требуются дополнительные средства, МХТ им. А.П. Чехова также привык жить на деньги, которые заработал, — доходы примерно пополам делились на бюджетные и заработанные, но сейчас театр, по словам директора Марины Андрейкиной, не добирает почти четверть.

Иосиф Райхельгауз рассказал, что если в январе-феврале прошлого года театр мог потратить 10 млн заработанных рублей на прибавку к зарплатам, то теперь об этом остается лишь мечтать. Худрук очень надеется, что в мае театры заработают на полную мощность, и в качестве подтверждения приводит обещание мэра Москвы «вернуться в нормальный режим, если ничего не случится». Для руководителей культурных институций это очень оптимистический прогноз, считает Райхельгауз.

Государство нас поддержит

Учредители, в свою очередь, готовы помочь театрам войти в привычный режим без существенных потерь. В Минкультуры «Известия» заверили, что «оперативно реагируют на ситуацию». В ведомстве с этой целью действует рабочая группа по подготовке дополнительных предложений для поддержки организаций культуры, которую возглавляет статс-секретарь — заместитель министра Алла Манилова.

Из уже осуществленных мер в Минкультуры отметили сохранение субсидии на государственное задание, финансирование театрально-концертных организаций из резервного фонда, гранты президента, направленные 36 учреждениям, индексацию (5,8%) на фонд оплаты труда.

Аналогичными мерами (субсидии, гранты, индексация) поддерживает подведомственные театры депкультуры Москвы. При распределении средств чиновники советуются с худруками. 8 февраля состоялось очередное заседание совета худруков при депкультуры, о котором «Известиям» рассказал Иосиф Райхельгауз.

Аншлаг, еще аншлаг Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Главный вопрос собрания худруков — экономический, отметил он. — Денег стало в три раза меньше, чем должно было быть. Мы пытались по возможности объективно их распределить. Мы понимали, что есть выдающие режиссеры, которые создают шедевры. Им нельзя не дать. Например, Дмитрий Крымов, Евгений Писарев, Дмитрий Бертман. А каким-то театрам, кто просил средства на три-четыре спектакля, ну извините, не давали. Не дали Театру имени Маяковского, Центру имени Мейерхольда. Et Cetera вообще ничего не дали. Некоторым театрам дали только по одному гранту.

Преимущество, по словам Райхельгауза, должно быть у театров, которые создают шедевры. Худрук пояснил, что если театр выдавал спектакль, на который все ходили, о котором много писали, и к нему был зрительский интерес, то таким площадкам старались выделять больше средств.