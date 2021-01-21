Ища духовное: центры культуры ждут ослабления ограничений

Культурные учреждения Москвы надеются на ослабление карантинных условий, начиная с 22 января. Музеи планируют открыться, а театры, кинотеатры и концертные залы — увеличить квоту зрительского присутствия. Решение мэра Сергея Собянина будет зависеть от эпидемиологической ситуации на последний день ограничений, сообщил источник в Департаменте культуры столицы. В Минкультуры отметили, что заранее документа об ослаблении ограничений не готовят, но он появится в случае положительного вердикта городских властей. «Известия» выяснили, в какой степени готовности деятели искусств ожидают приказов своих учредителей.

По плану «Б»

Действующий этап ограничений был введен c 13 ноября сроком на два месяца с небольшим — до 15 января. Проведение культурных, выставочных, развлекательных, зрелищных мероприятий с участием зрителей было приостановлено, что же касается театров, кинотеатров и концертных площадок, то допустимое число зрителей определено в 25 процентов от общей вместимости залов. 15 января Сергей Собянин продлил ограничения в культурной сфере до 21 января.

К 20 января эпидемиологическая обстановка в столице улучшилась. По данным оперштаба, в Москве зафиксировано 2452 заболевших, минимум с 1 октября, а количество госпитализируемых пациентов с COVID-19 снизилось на 18%. То есть объективные условия для ослабления ограничений имеются.

В МХАТе им. Горького сообщили, что готовы к любому развитию событий.

— С самого начала эпидемиологического режима МХАТ им. М. Горького быстро реагирует на предлагаемые обстоятельства, — отметила пресс-секретарь театра Анастасия Шмарова. — Мы всегда имеем план «А» и план «Б» — разные варианты действий на разные постановки задач. И если мы прожили ограничения в 25 процентов заполняемости залов, то, безусловно, готовы и рады возможным ослаблениям до 50 процентов заполняемости, как и к рассадке на 100 процентов.

Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз уверен, что никаких особых усилий театрам не потребуется, поскольку спектакль всегда играется на 100 процентов мощности, независимо от того, сколько зрителей пришло. Другое дело, что игра при заполненном зале положительно скажется на актёрах — ведь у них рефлекс: выходят и ищут глазами свободные места. Раньше два незаполненных места уже были трагедией, а сегодня они видят три свободных и только на четвертом кто-то сидит. Это психологически невозможно, подчеркнул Иосиф Райхельгауз.

Вместе с тем худрук выразил понимание позиции властей и готовность ждать лучших времён.

— Была небольшая встреча с нашим мэром, — рассказал Райхельгауз «Известиям». — Он открывал склады театральные. Я под шумок, под радостное открытие: «Сергей Семенович, невозможно, 25% — это катастрофа!» Он говорит: «Дорогой, понимаете, что я сам хотел все открыть, все отпустить, все разрешить, но цифры... Следите за цифрами заболевших и умерших. Как только цифры чуть подвинутся, немедленно будем открывать». И он прав.

Главное — вакцинироваться

Московская филармония, судя по всему, легко войдёт в нормальный режим. В пресс-службе отметили, что с начала сезона стараются поддерживать привычный ритм концертной жизни, в том числе с участием зарубежных музыкантов.

Гендиректор концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова сообщила, что у них всегда есть запасной план, но в данный момент никто не может сказать определенно, что нас ждёт через месяц или полгода.

— Я предпочитаю не говорить о потерях, а рассматривать текущий концертный сезон с точки зрения возможности российских артистов чаще выступать в нашем зале, представлять новые программы, — заявила Жукова. — Что касается ограничений, то сейчас уже всё зависит от нас самих: необходимо вакцинироваться. И чем раньше артисты и зрители это поймут и примут решение о вакцинации, тем скорее мы вернемся к прежней жизни.

Кинотеатры проблема заполняемости остро волновала в новогодние каникулы. Если бы ограничение на 25-процентный зал было снято тогда, они могли бы собрать как минимум на треть больше и установить новый рекорд, считает президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова. Теперь же наблюдается ежегодная тенденция по снижению посещаемости после праздников, хотя и продление ограничений не добавляет радости. Но больше всего кинодеятелей сейчас беспокоят не столько ограничения посещаемости, сколько переносы дат выхода новых проектов.

С ней солидарен член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, совладелец сети «Синема 5» Алексей Воронков. По его оценке, за январские выходные кинотеатры Москвы недополучили 1,4 млрд рублей. Если же ограничения будут ослаблены, на организации работы это никак не скажется.

— По большому счету, для кинотеатров нет разницы, работать с 25 процентами заполняемости, 50 или 75. Нужно столько же сотрудников, чтобы обеспечивать функционирование залов и показ, — отметил в беседе с «Известиями» Воронков.

Если театры, кинотеатры и концертные залы даже при малой посещаемости продолжают работать и выполнять репертуарные планы, то для музеев ослабление ограничений — это возможность наконец-то открыться после двухмесячной паузы и приступить к реализации намеченного. В ГМИИ им. А. С. Пушкина все временные выставки, запланированные на этот период, были перенесены, одна отменена, в целом доходы от деятельности в 2020 году упали в 3,5 раза.

Сотрудники музея очень рассчитывают на скорое открытие и сейчас планируют сохранить сроки проведения выставки «Билл Виола. Путешествие души» (2 марта – 1 июня 2021), сообщили в пресс-службе.

В связи с пандемией музей вынужден был кардинально пересмотреть свои планы. Например, пришлось на неопределенное время перенести два проекта: один из них — выставка работ итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо, а другой должен рассказать об истории коронации французских монархов. Тем не менее музейщики надеются, что осенью этого года пройдёт важная для ГМИИ выставка, посвящённая коллекционерам братьям Морозовым.