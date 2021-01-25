Совриск без риска: столичные музеи делают акцент на новейшее искусство

Ретроспективы Фалька и Бенуа, возобновленная Фотобиеннале, выставка крупнейшей нумизматической коллекции... Никогда еще в январе не было такого изобилия новых музейных проектов, как сейчас в Москве. Все дело в том, что столичные арт-институции, дождавшись разрешения распахнуть двери для публики, представили не только те экспозиции, что изначально фигурировали в планах на этот месяц, но и запланированные на конец 2020 года. Продлена и работа многих осенних выставок, не успевших собрать свою аудиторию. «Известия» разбирались, куда стоит идти в первую очередь.

Отложенный старт

Московские музеи были частично закрыты с 13 ноября (исключение составили постоянные экспозиции федеральных музеев), полностью — с 16-го. Сначала карантин был объявлен до 15 января, потом продлен еще на неделю. За этот период крупнейшие галереи смонтировали несколько важных выставок, откладывать которые сочли нецелесообразным. Так, Третьяковская галерея еще в конце ноября провела онлайн-экскурсию по крупнейшей ретроспективе Роберта Фалька, развернутой в здании на Крымском Валу, а ГМИИ им. Пушкина 8 декабря разместил в главном корпусе проект «Хранители. Братство ключа», приуроченный к 75-летию отдела нумизматики музея.

Совриск без риска Проект «Хранители. Братство ключа» в ГМИИ им. Пушкина Фото: Instagram.com/@theartmuseum

Обе выставки теперь доступны вживую, и пропускать их не стоит, особенно тем, кому интересны отечественное искусство XX века и тема монет, а также медалей, орденов, нагрудных знаков и прочих подобных изделий. Творчество Фалька никогда прежде не показывалось столь полно и ярко, ну а демонстрации редких изделий из драгоценных металлов, в принципе, события нечастые. Нумизматы знают постоянную экспозицию Исторического музея, есть в Москве и частный музей для ценителей этого искусства. Но сливки богатейшей коллекции ГМИИ как минимум не уступают ранее виденным собраниям, а во многом наверняка превосходят.

Совриск без риска Выставка Роберта Фалька в Новой Третьяковке Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Также в Пушкинском (Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков) открыта выставка британского постера, а через месяц с небольшим запустят еще один крупный проект.

— На данный момент мы планируем сохранить сроки проведения выставки «Билл Виола. Путешествие души» (2 марта–1 июня 2021 года), — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГМИИ.

Кто больше?

Пока на Волхонке показывают прикладное искусство, ценителям более возвышенных форм творчества прямая дорога в Третьяковку, и не только из-за Фалька. За время карантина ГТГ подготовила аж семь новых выставок. Среди них особого внимания заслуживают библейские рисунки Александра Иванова (автора «Явления Христа народу») в основном здании, там же — проект к 150-летию со дня рождения мирискусника Александра Бенуа, собравший его работы на бумаге. А на Крымском Валу — масштабная экспозиция кинетического искусства. Зрители увидят мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, видеопроекции, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты, созданные авангардистами как первой, так и второй половины XX века. Не забыты и наши современники — Recycle Group, Петр Айду и другие.

Совриск без риска Выставка «Календарь Pirelli 2020» в Мультимедиа Арт Музее Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чуть меньше Третьяковки — шесть новых выставок — показывает Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ) в рамках Фотобиеннале-2021. Обратите внимание на «Тень души, но заостренней чуть», где представлены работы нонконформистов и концептуалистов, в том числе Эрика Булатова, Ильи Кабакова и Михаила Рогинского, а также на персональные экспозиции фотографов Сэнди Скогланд, Паскаля Мэтра и Александра Стринадко. Заодно стоит заглянуть на соседние этажи здания на Остоженке, если кто не видел три зала, открытых осенью. Особенно привлекает «В поисках Джульетты. Календарь Pirelli 2020» Паоло Роверси — в кадре культового фешен-фотографа голливудские знаменитости, включая Эмму Уотсон и Кристен Стюарт, примеряют на себя образ шекспировской героини.

В целом именно contemporary art в эти дни представлено в столице наиболее широко, если рассматривать только временные экспозиции. Помимо перечисленного выше — в «Гараже» возобновляется 2-я Триеннале современного российского искусства, в ММОМА на Гоголевском бульваре — ретроспектива Игоря Макаревича и Елены Елагиной, проработавшая до карантина всего два дня. Из новых проектов частных арт-институций выделим показ работ классика соцарта Александра Косолапова в The Syntax Gallery и выставку к 30-летию галереи Владимира Овчаренко на «Винзаводе».

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Как и осенью, посещение Третьяковки, ГМИИ, МАММ и других музеев организовано по сеансам. Билет требуется покупать онлайн, выбирая нужный временной слот, а при визите иметь с собой маски и перчатки. Движение по экспозициям организовано так, чтобы не создавались встречные людские потоки. Впрочем, по опыту обозревателя «Известий», сотрудники музеев сквозь пальцы смотрят на попытки вернуться к уже посмотренным работам: все равно зрителей в просторных залах слишком мало.

Совриск без риска Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На момент написания статьи дефицита билетов нигде не было: можно свободно выбрать удобное время, но желательно не опаздывать более чем на 15 минут, иначе могут не пустить. В частные галереи же лучше позвонить заранее и договориться о посещении.