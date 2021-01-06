Музей на диване: что посетить, не выходя из дома

В этот Новый год музеи в Москве и Петербурге будут закрыты, да и отправиться попутешествовать за границу вряд ли кому-нибудь удастся. С другой стороны, это значит, что есть время и возможность посмотреть на коллекции музеев, до которых вы иначе бы не добрались, — тем более что музеи активно работают над развитием своих онлайн-пространств. «Известия» собрали несколько наиболее интересных вариантов.

Театр-музей Дали, Испания

В Испании открыто для бесплатного посещения здание Театра-музея Сальвадора Дали в каталонском Фигерасе. Музей был создан еще при жизни Дали — и по инициативе самого художника .

Площадкой для него стал старый городской театр, в котором сюрреалист впервые выставил свои работы, — это было в 1918 году, ему было 14 лет.

Сегодня здесь собрана самая большая коллекция работ художника, включая экспонаты из его личного собрания — от картин и гравюр до скульптур. Здесь же можно найти комнату с лицом голливудской кинодивы Мэй Уэст, созданную Дали в середине 1930-х.

Музей на диване Фото: ТАСС/EPA/David Borrat

Наконец, в одном из залов театра (его здание, кстати, само по себе заслуживает внимания), находится склеп с телом самого Дали — таким было желание художника.

Погулять по необычному театру можно здесь.

Сикстинская капелла без очередей

Хороший шанс в подробностях изучить знаменитые росписи Сикстинской капеллы — воспользоваться виртуальным туром.

Сегодня капелла является одним из самых известных музеев в мире. В обычное время она открыта для туристов, но при посещении для них действуют строгие правила: внутри нельзя разговаривать, даже гидам, а время нахождения в капелле строго регламентировано.

Музей на диване Фото: ТАСС/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Между тем интерьеры капеллы, в росписи которых принимали участие лучшие мастера эпохи Возрождения, заслуживают более пристального изучения. Виртуальный тур не предполагает пояснений, зато вы сможете в деталях рассмотреть знаменитый потолок капеллы и фреску «Страшный суд» в ее алтарной части, созданные Микеланджело, но и опоясывающие ее стены росписи, созданные другими художниками, в числе которых был и Сандро Боттичелли .

Галерея Уффици

Побродить онлайн можно будет и по другому знаменитому музею Италии, расположенной во Флоренции галерее Уффици. Она славится огромной коллекцией искусства — от средневекового до современного (коллекцию, кстати, продолжают активно пополнять и до сих пор) . Она является старейшим музеем Европы и остается вторым по посещаемости музеем Италии после Колизея.

В ее залах можно найти работы Тициана, Боттичели и Да Винчи, скульптуры из коллекции Медичи и средневековые гобелены. Отдельного внимания заслуживают росписи, украшающие потолки самой галереи.

Музей на диване Фото: ТАСС/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Не так давно галерея присоединилась к проекту Google Arts & Culture, теперь на ее странице пользователи смогут не только увидеть сами залы, но и в деталях рассмотреть отдельные картины, воспользовавшись всплывающими пояснениями к тем или иным фрагментам (правда, все пояснения будут на английском).

Минута в Лувре (и даже больше)

Закрытый из-за карантина Лувр в дополнение к существующим онлайн-ресурсам подготовил сразу несколько предложений для тех, кто хотел бы посетить его залы, не выходя из дома.

Так, для детей есть одноминутный мультфильм, предлагающий тур по основным шедеврам (правда, сделан он, как и все другие перечисленные материалы, на английском языке). Во всех подробностях рассмотреть знаменитую улыбку Моны Лизы можно с помощью специального приложения для смартфонов, использующего технологии виртуальной реальности (правда, в музее обращают внимание на то, что использовать необходимо современные версии смартфонов).

Музей на диване Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Наконец, в музее собрали 13 шедевров, включая ту же «Мону Лизу», картину Давида «Коронация Наполеона», портрет Маркизы де Помпадур или древнеегипетскую статую сидящего писца, о которых можно узнать во всех подробностях — ну и, разумеется, рассмотреть во всех деталях. И это не считая серии тематических онлайн-туров по музею (тоже на английском языке).

Вся история Кремля на одной странице

Не отстают от зарубежных и российские музеи. Из-за вынужденных закрытий они еще активнее стали развивать свои онлайн-программы. И в случае с самыми крупными и популярными из них такие туры — отличная возможность оказаться в их залах в одиночестве, самостоятельно выбрав, что именно вы бы хотели посмотреть.

Так, например, Музеи Московского Кремля, которые обычно становятся центром притяжения для всех туристов, собрали все онлайн-проекты на одной странице под девизом «Музеи Кремля с вами».

Музей на диване Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Там можно найти виртуальные туры по всем объектам музейного комплекса, записи лекций российских и зарубежных специалистов из музейного архива (например, о парадных церемониях царского двора, ювелирном искусстве в России, секретах процесса реставрации или искусству Японии и Китая).

Отдельно собраны снятые музеем исторические фильмы и записи мастер-классов для детей. С их помощью можно попробовать создать собственный витраж, веер или даже орден — и всё в домашних условиях . Если вам этого не хватило — больше лекций, онлайн-туров и мастер-классов можно найти на YouTube-канале.

Эрмитаж и Третьяковка

Не выходя из дома можно даже попасть на настоящую экскурсию в Эрмитаж. Воспользовавшись планом музея, на сайте можно самостоятельно изучить все его комплексы — включая сам Зимний дворец, Главный штаб, Эрмитажный театр, музей Императорского фарфорового завода и даже реставрационный комплекс.

В деталях можно рассмотреть сокровища бриллиантовой и золотой кладовых, а также посетить выставочные проекты, в том числе и завершенные. Сейчас там представлены работы голландца Якоба Йорданса из российских собраний, Рембрандт и Вермеер, экспозиция, посвященная истории Зимнего в 1917 году. Есть, кстати, и виртуальный тур по павильону России на венецианской биеннале, состоявшейся в 2019 году.

Музей на диване Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Тем, кто хочет большей интерактивности, стоит присоединиться к трансляциям экскурсий. Они проходят регулярно, расписание публикуют в группах музея в социальных сетях.

И сразу несколько вариантов онлайн-досуга есть у Третьяковки. Помимо возможности осмотреть экспозицию на платформе Google Arts & Culture, музей создал отдельные сайты, посвященные отдельным выставкам (включая выставки Архипа Куинджи и Тимофея Ларионова), а также предлагает сыграть в онлайн-игру, посвященную творчеству Серова или работе музейного профессионала, поучаствовав в исследовании картины Федора Рокотова «Портрет неизвестного в треуголке».

Прогулка по Кунсткамере

И отдельного внимания заслуживает бесплатный курс, посвященный секретам петербургской Кунсткамеры.

Когда-то он был создан Петром I как хранилище всевозможных редкостей, но сейчас вообще-то официально называется Музеем этнографии и антропологии Российской академии наук. Так что помимо известного всем со школьных лет младенца, заспиртованного в банке, там можно найти множество предметов из истории различных народов мира. В том числе собранных во время йеменских и абиссинских экспедиций, в которых принимал участие поэт Николай Гумилев.

У музея есть и собственная виртуальная площадка. Однако платформа, на которой можно пройти курс, более удобная и современная. А сам курс рассчитан на молодую аудиторию.