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Плати и смотри: музеи хотят монетизировать свои онлайн-программы

После открытия многие площадки планируют сократить проекты в Сети или брать за их просмотр деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Плати и смотри: музеи хотят монетизировать свои онлайн-программы
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2020-07-09 17:59:03
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За время карантина российские музеи в разы увеличили аудиторию своих интернет-ресурсов и запустили ряд новых веб-проектов. Самые популярные из них набирают миллионы просмотров. Однако эта деятельность пока убыточна и не включена в госзадание, сообщили «Известиям» представители столичных и региональных художественных учреждений. Поэтому после открытия залов для публики онлайн-программы частично будут сокращены или станут платными. «Известия» разбирались, каковы перспективы виртуальной жизни отечественных арт-коллекций.

Попали в Сеть

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Российские музеи были закрыты на карантин во второй половине марта. Почти сразу многие из них запустили онлайн-проекты, призванные хотя бы отчасти компенсировать зрителям живое общение с искусством. Публика оценила усилия. Веб-сериал Третьяковки «История одного шедевра» собрал за первые 18 выпусков суммарно 3,6 млн просмотров, а экскурсию по основной экспозиции с участием Сергея Шнурова и гендиректора Зельфиры Трегуловой только на youtube-канале галереи посмотрели более 782 тыс. раз.

— Мы очень довольны результатами работы в онлайне. Аудиторию наших соцсетей и youtube-канала удалось нарастить в несколько раз. Запущенный в декабре прошлого года образовательный ресурс «Лаврус» вырос почти в семь раз по посещаемости, — пояснила «Известиям» заместитель гендиректора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш. — Многие проекты будут продолжены. Это онлайн-лекторий, «Третьяковка со Шнуром» (хотя, возможно, вместо Шнура будет теперь какая-то другая фигура), «История одного шедевра» — второй сезон мы посвятим произведениям XX века.

ГМИИ им. Пушкина провел почти 200 онлайн-лекций и бесед, а суммарная аудитория в соцсетях и на сайтах достигла, по информации пресс-службы музея, почти 7 млн человек.

Плати и смотри
музей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, Пушкинский создал сайт «100 способов прожить минуту», где демонстрирует мировой видеоарт, и стал регулярно устраивать видеоэкскурсии по основной экспозиции в Zoom. Как сообщили «Известиям» в музее, несмотря на их частую периодичность (почти каждый час) регистрация всегда закрывалась за несколько минут.

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Не отстают от столичных и петербургские музейщики. В Эрмитаже количество просмотров видеоэфиров в соцсетях достигло 36 млн, и еще 4 млн посетили «Виртуальный тур» на сайте музея (по данным на середину июня, более свежие цифры музей оперативно предоставить не смог).

В Русском музее посещаемость официальных ресурсов (сайт и соцсети) за период карантина выросла более чем на 90%.

— За те месяцы, что музей закрыт, наши зрители увидели более 150 эфиров — это и онлайн-экскурсии, лекции, мастер-классы и уроки для детей, образовательные программы, — поделилась с «Известиями» заместитель гендиректора по развитию и связям с общественностью Русского музея Анна Цветкова. — Наши трансляции посмотрело более 46 млн человек и количество просмотров продолжает расти, все эфиры доступны в записи.

Куда скромнее результаты у региональных музеев. Даже крупные из них едва преодолели цифру в несколько тысяч подписчиков официальных групп, а их видеоролики в YouTube и «ВКонтакте» смотрят десятки, максимум сотни зрителей. Таковы, например, результаты Воронежского областного художественного музея имени Крамского (его руководство не смогло оперативно предоставить «Известиям» комментарий). Есть и исключения: у Нижегородского художественного музея ролики во «ВКонтакте» имеют десятки тысяч просмотров, а некоторые видео собирают свыше 100 тыс. зрителей.

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Безвозмездно, то есть даром

Объединяет все опрошенные «Известиями» музеи одно: их онлайн-контент совершенно бесплатен для зрителей. По словам Татьяны Мрдуляш, в Третьяковке во время карантина обсуждалось, стоит ли монетизировать онлайн-контент, но было решено, что в столь непростой и тревожный период миссия музея — морально поддержать людей, поэтому пожертвования могут быть только добровольными. Схожие соображения высказали и остальные собеседники газеты.

Однако музейщики признают, что вскоре некоторую онлайн-продукцию придется либо сделать платной, либо частично сократить. Или, по крайней мере, добиться включения ее в госзадание. Производство качественного контента требует времени и средств, и в условиях сильного падения доходов музеев это особенно непросто.

Плати и смотри
музей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы планируем в ближайшее время сделать платными наш онлайн-лекторий и образовательные программы (школа для подростков и мастер-классы с современными художниками для детей). Их организация требует затрат музея, там ограниченное количество мест для участников. Мы надеемся, люди поймут, что это оправданно, — подчеркнула Татьяна Мрдуляш.

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В свою очередь, ГМИИ не собирается монетизировать интернет-активности, но сохранены они будут не все. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе, лишь «часть проектов, запущенных во время карантина, продолжатся и после того, как музей откроет свои двери для посетителей».

Схожей стратегии придерживаются в Музее русского импрессионизма.

— Выпуск онлайн-контента в таком же объеме будет актуален, пока не восстановится поток посетителей и будут действовать ограничения на количество людей в залах. Лучшие практики оставим и после, — пояснила PR-директор музея Мария Григорьева, отметив, что за время карантина люди стали уставать от трансляций, поэтому было решено сделать акцент на другие форматы — например, на раскраски по мотивам картин из основной экспозиции и серию интервью с музейными работниками из разных стран.

Без госзадания

Особенно остро вопрос финансирования онлайн-продукции стоит для региональных музеев, у которых с возобновлением обычной работы нагрузка выросла, а больше средств не появилось.

— Поскольку мы живем бедно, было бы хорошо сделать платным тот контент, на производство которого мы тратим свои ресурсы. Но для этого нужно очень хорошо продумать, что и как монетизировать. К этому мы придем, но не сейчас, — поделилась с «Известиями» директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия Наталья Вавилова.

Плати и смотри
Сотрудники музея записывают онлайн-экскурсию

Сотрудники музея записывают онлайн-экскурсию

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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По ее словам, сейчас онлайн-деятельность государственных музеев официально никак не учитывается и не фигурирует в госзадании. Следовательно, вне зависимости от объемов и успешности работы в этом направлении с музея не снимаются остальные требования. Письмо с просьбой посодействовать решению этой проблемы Наталья Вавилова направила главе Союза музеев Михаилу Пиотровскому.

Пока же региональным музеям приходится либо искать спонсорские средства и гранты на ведение онлайн-проектов, либо сокращать свое присутствие в Сети, возвращаясь в реальный мир.

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