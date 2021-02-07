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Топ культуры: кадровый квест, 200 лет «Горю от ума» и усиление РГБ

О чем говорили на этой неделе поклонники искусства
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Топ культуры: кадровый квест, 200 лет «Горю от ума» и усиление РГБ
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2021-02-06 17:50:12
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Таинственная отставка Кирилла Серебренникова и новый спектакль Алексея Бородина. Судьба депозитария в Коммунарке и реставрация Центра Помпиду. А еще книжные новости, фильм о кино на войне и бедствующий ГКЗ «Россия». «Известия» выбрали самые интересные культурные события прошедшей недели.

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«Гоголь-центр» отпраздновал свой восьмой день рождения и объявил планы на следующий сезон (в театре он исчисляется со 2 февраля). Во время празднования худрук Кирилл Серебренников произнес речь. Прослушав ее, присутствующие предположили, что режиссер покидает свой пост: его контракт с департаментом культуры Москвы истекает 24 февраля.

«Гоголь-центр» — это концепция, идея, которая исчезнет, как только носители этой идеи договорятся, что дальше они живут каждый своей жизнью. Мне кажется, это здорово, честно и прекрасно. Умирать — так молодым. Рок-н-ролл», — заявил Серебренников, отказавшийся комментировать свой возможный уход. В департаменте также не стали ничего разъяснять.

Источник, близкий к ведомству, сообщил «Известиям», что у учредителя нет претензий к Серебренникову в творческом плане, однако чиновников смущает непогашенная судимость худрука (условный срок по делу о хищениях на проекте «Платформа»). То, что ни департамент, ни режиссер еще не озвучили свои позиции, свидетельствует о том, что окончательное решение ими не принято, считает источник. Многое будет зависеть от совета худруков столичных театров при депкультуры, назначенного на 8 февраля.

Топ культуры3
«Гоголь-центр»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Как сообщил «Известиям» член совета народный артист России Иосиф Райхельгауз, вопрос о Серебренникове обязательно будет поднят. Он также отказался комментировать кандидатуры возможных преемников руководителя «Гоголь-центра».

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При ныне здравствующем и действующем худруке, который отлично работает, это даже неприлично, — заметил Иосиф Райхельгауз.

Кирилл Серебренников был назначен руководителем Московского драматического театра имени Гоголя в августе 2012 года. Это решение вызвало протест со стороны труппы, сравнившей назначение с рейдерским захватом. Обновленный театр, переименованный в «Гоголь-центр», торжественно открылся в феврале 2013-го. В планах на новый сезон — пять премьер, в том числе постановка Серебренникова «История одного города» — по произведениям Салтыкова-Щедрина. А ближайшая премьера «Человек без имени» посвящена «русскому Фаусту», князю Владимиру Одоевскому, и запланирована на 27 февраля.

200 лет на ум и горе

РАМТ отметил 200-летие создания «Горя от ума» премьерой. Бессмертную комедию Александра Грибоедова поставил худрук театра Алексей Бородин. Главный аксессуар в спектакле — старинная карета («Карету мне, карету!»). В ней встречаются, объясняются, скрываются. Остальное пространство организуется с помощью передвижных конструкций, диванов и колонн. Во всем, включая метроритм спектакля, присутствуют легкость, изящество, динамика. Словом, работа мастерская.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Сцена из спектакля по пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума» в постановке режиссера Алексея Бородина в РАМТе
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В зале много и с удовольствием смеются, как слыша знакомые со школьной скамьи реплики, так и по ходу действия. Это ли не верное свидетельство того, что комедия останется бессмертной и следующие 200 лет. Человеческая природа, тонко подмеченная драматургом, неизменна и неисправима, и в этом залог жизнестойкости театрального хита на все времена. Взять хотя бы антагонистов. Чацкий (актер Максим Керин) выше всех на голову и в прямом и в переносном смысле. Статный красавец, остроумен, честен, неподкупен, влюблен — и что? Остается в полных дураках, вернее сказать, в сумасшедших. И дело даже не в том, что он никому не друг, а в том, что дружить с умыслом не хочет. По сердцу и привязанности — да, по выгоде — нет. Вот и выходит, что в Москву он больше не ездок, да и в другие «дружные» места тоже. Зато Молчалин (Даниил Шперлинг) всюду принят и обласкан, потому как полная противоположность главному герою. Смешно? Тут впору вспомнить другого классика: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь».

Музеи подождут

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Строительство музейно-депозитарного комплекса в Коммунарке отложено по меньшей мере до конца 2021 года. Причина — изменения в проектной документации.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, представители федеральных музеев заявили, что им нужно больше площадей, чем предусматривал нынешний проект (два отдельно стоящих здания площадью почти 70 тыс. кв. м). Предполагается, что в депозитарии смогут хранить свои фонды 19 московских и четыре федеральных музея, в том числе музей Великой Отечественной войны, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Москвы, Музей Марины Цветаевой и другие.

В архитектурном бюро IQ, которое готовит проект, «Известиям» сообщили, что профильные площади не будут увеличены за счет общественных зон. Запланированные выставочные, образовательные и рекреационные пространства останутся в полном объеме.

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Центр Помпиду в Париже

Центр Помпиду в Париже

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore

Центр Помпиду в Париже, где хранится самая большая в Европе коллекция современного искусства, объявил о закрытии на реконструкцию с 2023 по 2027 год. Ремонтные работы оцениваются в $243 млн.

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Здание центра, построенное в 1977 году по проекту Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса, остро нуждается в реставрации. По словам директора музея Сержа Ласвиня, среди запланированных работ — удаление асбеста с окон и фасада строения, а также восстановление открытых водопроводных труб и лифтов. Пока не сообщается, какие помещения будут предоставлены институциям, занимающим здание, — помимо Национального музея современного искусства это публичная библиотека и центр музыкальных исследований IRCAM.

Ликвидация и оптимизация

Функции Российской книжной палаты (РКП) будут переданы Российской государственной библиотеке (РГБ). Гендиректор РГБ Вадим Дуда пояснил «Известиям», что в результате россияне получат самую крупную библиотеку в мире — объединенный книжно-информационный фонд составит около 200 млн документов.

По словам главы РКП Елены Ногиной, существенно упростится процесс учета книжной продукции. Ранее работы по хранению и каталогизации так или иначе дублировались. Книжная палата имела свой каталог и хранение, РГБ — свой. Дублирование функций существовало и в работе с издательствами, которым требовалось пройти через два разных канала, чтобы сдать обязательный электронный экземпляр.

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РГБ
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Теперь РКП сосредоточится на работе с издательствами и библиотечной сетью страны, сохранив свою целостность в структуре РГБ и продолжив развивать собственные технологии, подчеркнула глава книжной палаты.

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Другое объединение, инициированное московскими учредителями, вызвало негативную реакцию одной из сторон. Коллектив Государственного центрального концертного зала «Россия» создал петицию на портале Change.org, где протестует против ликвидации ГЦКЗ. Приказ депкультуры о реорганизации «Москонцерта» путем присоединения к нему ГЦКЗ «Россия» был подписан в конце декабря. По словам авторов петиции, в ГЦКЗ «Россия» работает более 100 человек, способных создавать представления, охватывающие все жанры, от камерных до супершоу. Коллектив, который ранее проводил концерты во Дворце спорта «Лужники», просит о сохранении имени и предоставлении здания для продолжения концертной деятельности.

Военный фильм не о войне

В Калужской области стартовали съемки фильма «Первый Оскар», посвященного фронтовым кинооператорам. В основе ленты — реальная история о том, как в 1941 году во время сражений за Москву начиналась наша военная кинодокументалистика.

— Как снимать войну, никто не знал, — рассказал «Известиям» Сергей Мокрицкий, ранее снявший картину «Битва за Севастополь». — Надо было придумать, как это делать, что можно снимать, а что нельзя. Битву за Москву снимали 10 операторов и несколько режиссеров. Эта фронтовая кинохроника легла в основу полнометражного фильма под названием «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Это жесткое и страшное кино.

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Фото: Мосфильм
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Фильм вышел в широкий прокат в начале 1942 года, затем был показан в Европе и Америке, а год спустя удостоен премии Американской киноакадемии, став первой отечественной лентой, получившей эту награду.

По словам режиссера, герои фильма вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров.

«Первый Оскар» будет фильмом не о войне, — сообщил Сергей Мокрицкий. — Он о молодых ребятах, которых научили снимать что-то светлое, доброе, оптимистичное, такое как «Волга-Волга», «Веселые ребята», а им надо было создать кино, поднимающее дух, способное повести бойцов в атаку. Кино будет о том, как эти ребята искали образ войны. В главных ролях снимаются Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин и Никита Тарасов.

Планируется, что «Первый Оскар» выйдет на экраны в 2022 году.

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