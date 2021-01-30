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Все в лес: Островский в квадрате и усеченный Уильямс

Самые заметные театральные премьеры января
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Все в лес: Островский в квадрате и усеченный Уильямс
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2021-01-28 17:40:10
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В январе было что посмотреть в столичных театрах, где теперь разрешена 50-процентная заполняемость залов, что особенно важно для малых сцен, иначе работавших себе в убыток. С подробностями о премьерах, среди которых оказалось сразу два «Леса», — театральный обозреватель «Известий» Влад Васюхин.

«Мольер, avec amour»

Театр Олега Табакова

Лучшей рецензией на этот спектакль стали бы слова Брехта, говорившего, что большинство зрителей приходит в театр, чтобы избавиться там от своих мозгов.

Прошлой весной, когда все очаги культуры были погашены по причине карантина, актеров и режиссеров часто спрашивали: изменятся ли после пандемии зрительские пристрастия? Не потянет ли публику исключительно на сладкое — на комедии? Наиболее прозорливые театральные творцы отвечали, что вообще-то со времен Эсхила человек мало изменился...

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Актеры Павел Шевандо в роли учителя музыки и театра, Михаил Хомяков в роли Журдена, Дмитрий Бродецкий в роли Брэндавуана и Павел Чернышев в роли учителя танцев (слева направо) в сцене из спектакля «Мольер, avec amour» в Московском театре Олега Табакова

Актеры Павел Шевандо в роли учителя музыки и театра, Михаил Хомяков в роли Журдена, Дмитрий Бродецкий в роли Брэндавуана и Павел Чернышев в роли учителя танцев (слева направо) в сцене из спектакля «Мольер, avec amour» в Московском театре Олега Табакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Зрители во все времена любили посмеяться, даже — что уж там — поржать и хотя бы на пару часов отвлечься от черных мыслей, забыть о своих проблемах. Если в случае с «Мольером» что-то и отпугнет их от культпохода, то это цена на билет, доходящая до 8 тысяч. Тогда остается и «пушкинская» альтернатива: откупорить шампанского бутылку.

Режиссер Сергей Газаров когда-то сам играл в «Табакерке» главную роль в булгаковской пьесе «Полоумный Журден», ставшей основой нового спектакля. Напомню историю произведения. В 1932 году Михаил Булгаков не только перевел мольеровского «Мещанина во дворянстве», написанного в 1670 году по заказу Людовика XIV, но и адаптировал эту пьесу со слабой и примитивной, как индийское кино, сюжетной фабулой. Он добавил ей второй реальности: в его версии актеры мольеровской труппы исполняют свежее сочинение своего лидера.

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Актеры Павел Шевандо в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля «Мольер, avec amour» в Московском театре Олега Табакова

Актеры Павел Шевандо в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля «Мольер, avec amour» в Московском театре Олега Табакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ТОТе вместо сцены выстроен подиум с вертящимися дверями, из которых выходят, выбегают, вылетают, материализуются актеры. На дверях — портреты соавторов пьесы, половинки этих лиц к финалу окажутся перемешаны. Лаконичность декорации Александра Боровского искупается многочисленными костюмами, сделанными его дочерью Марией — на них не пожалели ни ткани, ни денег, ни фантазии, даже позаимствовав ее у Жан-Поля Готье. Добавьте к этому яркий грим и высокие парики, а главное — кураж вышколенной труппы, где труднее всего приходится, пожалуй, брутальному актеру Александру Фесенко, играющему жену главного персонажа — мадам Журден.

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Шик, блеск, красота! Но если вы вдруг почувствуете себя чужими на этом безумном празднике жизни и живот у вас заболит вовсе не от смеха, значит, шампанское — это просто не ваш напиток.

«Лес»

Театр сатиры

После премьеры «Леса» можно смело сказать, что Максим Аверин, пополнивший труппу Театра Сатиры в 2018 году, стал ее первым актером не только по алфавиту. Трагик Несчастливцев — третья главная роль, сыгранная им на этой сцене, — оказался Аверину, артисту до мозга костей, не представляющему без театра своей жизни, очень близок. Можно даже предположить, что Максим привнес в историю, написанную Островским 150 лет назад, что-то личное, скажем, свои отношения с «Сатириконом», где он прослужил почти два десятка лет. Тем более трактовка, предложенная режиссером Антоном Яковлевым, это вполне допускала.

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Актер Максим Аверин в роли Геннадия Несчастливцева в сцене из спектакля «Лес» в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры

Актер Максим Аверин в роли Геннадия Несчастливцева в сцене из спектакля «Лес» в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Постановщик совсем не зацикливался на модной экологической повестке. Больше всего ему был интересен герой с принципами, каким и является Несчастливцев. Яковлев следует букве и духу автора: «Тут всё в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятся от горького житья у своих родных: лес, братец».

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Актрисы Ольга Суркова в роли Улиты и Алена Яковлева в роли Раисы Павловна Гурмыжской в сцене из спектакля «Лес» в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры

Актрисы Ольга Суркова в роли Улиты и Алена Яковлева в роли Раисы Павловна Гурмыжской в сцене из спектакля «Лес» в постановке Антона Яковлева в Театре сатиры

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Если создатели спектакля, как мантру, повторяют в своих интервью, что пьеса Островского современна, то про саму постановку этого не скажешь. Она традиционна и даже старомодна, но не скучна. И декорации, которые больше уместны в провинциальном театре средней руки, и костюмы, и музыка — ничто не вызовет раздражения или удивления консерваторов. А любителей новых форм с этим олдскульным «Лесом» примирит разве что исполнительское мастерство. Актеры существуют подробно и остро. И будет справедливо наряду с Авериным выделить ветеранов труппы — Алену Яковлеву в роли помещицы Гурмыжской (кстати, спектакль анонсировался к ее юбилею), Юрия Васильева, сыгравшего обнищавшего комика Счастливцева, и Игоря Лагутина (купец Восьмибратов).

«Лес»

МХАТ им. Горького

Режиссеры первого ряда по-прежнему не горят желанием ставить во МХАТ им. М. Горького, и тот факт, что Эдуарду Боякову удалось-таки заманить из Санкт-Петербурга одного из лучших его режиссеров — Виктора Крамера — конечно, победа худрука.

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Актер Андрей Мерзликин в роли Несчастливцева в спектакле «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке Виктора Крамера в МХАТ им. М. Горького

Актер Андрей Мерзликин в роли Несчастливцева в спектакле «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке Виктора Крамера в МХАТ им. М. Горького

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Крамер, служивший когда-то в воздушно-десантных войсках, а после создавший в городе на Неве театр «Фарсы», работавший с Валерием Гергиевым в Мариинке и со Славой Полуниным на «сНежном шоу», отважно десантировался в скандально известный столичный театр. Подтвердив этим фактом каламбур питерских театралов: «Крамер любит крайности». И... опровергнув его, поставив спектакль, сочетающий русский психологический театр и буффонаду, абсурд, шоу.

Крамер значится в программке не только как режиссер-постановщик, но и как сценограф и автор интерпретации. Сценография восхищает и подавляет своим оперным размахом. Усадьба Пеньки, где живет помещица Гурмыжская (Татьяна Поппе вошла в спектакль за считаные дни до премьеры, заменив заболевшую ковидом Надежду Маркину) — бывший лес, гора опилок, стружек, дощечек и трухи, которую венчает адская машина по разделке деревьев. Что касается так называемой интерпретации, то переделанный, особенно в начале спектакля, текст Островского вполне себе актуален и без этого вмешательства.

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Актрисы Татьяна Поппе в роли Раисы Павловны Гурмыжской и Елизавета Базыкина в роли Аксюши в спектакле «Лес» по пьесе А. Н. Островского в постановке Виктора Крамера в МХАТ им. М. Горького

Актрисы Татьяна Поппе в роли Раисы Павловны Гурмыжской и Елизавета Базыкина в роли Аксюши в спектакле «Лес» по пьесе А.Н. Островского в постановке Виктора Крамера в МХАТ им. М. Горького

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Пожалуй, главная удача спектакля — великолепный Андрей Мерзликин в роли бродячего трагика Несчастливцева. Вторая приглашенная звезда — сатириконовец Григорий Сиятвинда, кстати, уже игравший комика Счастливцева в антрепризном спектакле, тоже достоин похвал. Но все-таки «Оскар» уходит к Мерзликину. Это его бенефис. А еще стоит отметить музыкальную сторону спектакля, над которой работал Тихон Хренников-младший, талантливый правнук знаменитого советского композитора.

«Пеликан»

Электротеатр «Станиславский»

Камерную и не ставшую популярной пьесу швед Август Стриндберг написал в начале прошлого века для работавшего в Стокгольме «Интимного театра». В московском «Электротеатре», где ее поставил итальянец Альберто Романо Кавекки (это его дебют в столице), она идет на Малой сцене. И кажется, что немногочисленные зрители буквально подглядывают за этой несчастливой семьей, которая томится в пустом фамильном особняке, ожидая решения о наследстве.

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Актеры спектакля «Пеликан»

Актеры спектакля «Пеликан»

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»
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Пеликан — мать семейства, вдова Элиза (Татьяна Мариничева). Автор уподобляет ее этой птице, считающейся символом самоотверженной родительской любви. Согласно средневековой легенде, если птенцам грозит голодная смерть, пеликан их кормит собственной кровью. Мучительные разговоры Элизы с двумя детьми (дочь играет Алла Казакова, сына — Ольга Хорева) и зятем (Павел Шумский) не менее тяжелы и для зрителя. Но спектакль сделан весьма мастерски и посмотреть его стоит и ради тонкой режиссуры, и ради точных актерских работ.

«Орфей»

Театр Романа Виктюка

Этот спектакль, посвященный памяти Романа Виктюка, был задуман еще при жизни основателя театра. Говорят, Роман Григорьевич даже успел посмотреть и благословить часть работы. В любом случае режиссер-дебютант Сергей Захарин остается верен узнаваемой с трех нот манере своего учителя: провокационные тексты, эпатаж, зашкаливающие эмоции, эротизм в пластике и интонациях, красивая картинка, душераздирающая музыка. Но для осиротевшего театра и дальше делать постановки в стиле «Виктюк light», или, скажем еще жестче, «Виктюк для бедных», пусть даже вполне профессиональные и по-своему замечательные, — это путь в никуда. Авторский театр потому и авторский, что не предусматривает наследников по прямой. О чем не раз говорил, к примеру, создатель Таганки Юрий Любимов.

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Анастасия Якушева в роли Кэрол Катрир и Антон Даниленко в роли Вэла Зевьера в спектакле «Орфей» на основной сцене Театра Романа Виктюка

Анастасия Якушева в роли Кэрол Катрир и Антон Даниленко в роли Вэла Зевьера в спектакле «Орфей» на основной сцене Театра Романа Виктюка

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сергей Захарин может сто раз объяснять, почему он кастрировал название пьесы Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад» (1957), но эти аргументы про свет, любовь и доброту, про попытки вернуться в гармонию и прочая лирика всё равно малоубедительны. Пьеса трагическая, заканчивается выстрелом, и не стоит делать из нее рождественскую сказку. Давайте тогда и «Кошку на раскаленной крыше» назовем просто «Кошкой», а «Трамвай «Желание» — «Трамваем». Не надо трогать то, что уже совершенно. А у Уильямса — лучшие в мировой драматургии названия.

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Мария Матто в роли Лейди Торренс и Анастасия Якушева в роли Кэрол Катрир в спектакле «Орфей» на основной сцене Театра Романа Виктюка

Мария Матто в роли Лейди Торренс и Анастасия Якушева в роли Кэрол Катрир в спектакле «Орфей» на основной сцене Театра Романа Виктюка

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Понятно, что полную мистики и аллюзий драму о бродяге Вэле (Антон Даниленко) режиссер тоже подсократил, а какие-то монологи и диалоги заменил хореографией, поскольку Сергей — не только актер, но еще и хореограф. Синтетическая труппа играет, как всегда, не жалея сил, но время от времени спектакль буксует.

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