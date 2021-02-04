Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Заступник»

Режиссер: Роберт Лоренц. В ролях: Лиам Нисон, Тереса Руис, Шон А. Розалес, Хосе Л. Васкес, Хуан Пабло Раба, Антонио Лейба, Кларк Санчес, Алекс Найт и другие

Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Ангелина Никонова. В ролях: Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Дарья Урсуляк, Федор Лавров и другие

Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала 1990-х. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя 17 лет красивая и успешная Кира осознаёт, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. Сюжет фильма основан на мемуарах издателя Карины Добротворской.

«Огонек-Огниво»

Фото: МВК

Режиссер: Константин Щекин. Озвучивали: Эдгард Запашный, Ирина Яковлева, Сергей Бурунов, Александр Олешко и другие

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит Огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятие. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.

«Стендап под прикрытием»

Фото: MEGOGO Studios

Режиссер: Олег Асадулин. В ролях: Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Владимир Яглыч, Владимир Епифанцев, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова и другие

Дерзкая и циничная оперуполномоченная в юбке Светлана Артюхова и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

Public-talks

Специальный показ и обсуждение нового фильма Ренаты Литвиновой

Фото: СППР

Зрители увидят фильм «Северный ветер», после чего состоится его обсуждение с участием куратора публичной программы «Пионера» Сергея Сдобнова, режиссером и автором сценария Ренатой Литвиновой и актерами Никитой Кукушкиным, Кириллом Трубецким и Софьей Эрнст. Спикеры выяснят, что фэнтези о гибели аристократии говорит о политической культуре России, как жанровое кино превратить в манифест и почему красота оказывается надежнее всего остального в этом мире.

9 февраля, 19:10, кинотеатр «Пионер»

Концерты

«Александр Мосолов. К 120-летию со дня рождения»

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Камерный хор Московской консерватории, ансамбль и струнный квартет «Студия новой музыки», а также исполнители Екатерина Кичигина (сопрано), Мона Хаба (фортепиано) и Наталия Черкасова (фортепиано) подготовили программу целиком из сочинений великого советского авангардиста. На вечере прозвучат такие произведения, как «Завод. Музыка машин», «Тракторная бригада въезжает в колхозную деревню», «Струнный квартет № 1», «Четыре газетных объявления» на тексты из газеты «Известия ВЦИК», и другие сочинения.

8 февраля, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал

Театры

«Ходжа Насреддин»

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru

Премьера в Театре Наций. Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов представляет зрителям свою первую кукольную постановку на театральной сцене. «Ходжа Насреддин» — дебют и для театра в этом жанре. Куклы в постановке говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. В эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, на сцене оживут улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец Тамерлана. Главный герой постановки — фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин — сказочный обманщик и плут, любимый с детства самим Бекмамбетовым.

5 февраля, 19:00, 6 февраля, 11:00, 15:00, 7 февраля, 15:00, 19:00, Театр Наций, малая сцена

«Маленький принц»

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Светлана Селезнева

Сергей Безруков поставил детскую музыкальную сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери. Детям понравится трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир, учится любви и дружбе. Взрослых привлекут философская глубина и афористичность текста.

6 февраля, 12:00, 16:00, Губернский театр

«Lё Тартюф. Комедия»

Фото: Театр на Таганке/tagankateatr.ru

Мольеровская комедия «Тартюф» вновь вернулась в репертуар Театра на Таганке. На этот раз — в изобретательной режиссуре Юрия Муравицкого и в костюмах и декорациях Гали Солодовниковой. Этот спектакль, возможно, одна из самых веселых и эротичных премьер не только зимы, но и сезона. Классическому тексту возвращена острота и свежесть, а истории — хулиганская энергия. Режиссер сделал ставку на молодых. Наряды и карнавальный грим скрывают их возраст. Роман Колотухин (Тартюф), Василий Уриевский (Оргон), Дарья Авратинская (Эльмира), Евгения Романова (Дорина) и их коллеги, такие же каучуковые и экстремальные, работают, не щадя живота своего и прочих частей тела.

6 февраля, 19:00, Театр на Таганке

«Девочка Надя, чего тебе надо?»

Фото: Современник/sovremennik.ru

«Есть какая-то идея, ради чего стоит жить?» — спрашивает главная героиня спектакля. Спрашивает и как будто не находит ответа. Да и может ли вообще человек честно и бесстрашно ответить на этот вопрос? Надя Смолина, она же девочка Надя, она же молодая мать, она же достойный член советского общества и кандидат в депутаты. Ее исповедально искренняя история дала импульс для серьезного поиска, в который пустились молодые артисты театра вместе с режиссером Иваном Комаровым.

7 февраля, 19:00, «Современник»

«Тополя»

Фото: Мастерская Петра Фоменко/fomenki.ru/Александр Иванишин

Актеры мастерской Юрий Буторин и Владимир Топцов поставили и сыграли главные роли в спектакле по одноименному рассказу Александра Вампилова. Произведение ожило на подмостках в сложном для театра жанре — «спектакль-кинофильм». Актерская игра вживую плавно перетекает в экранную, а события жизни героев — из настоящего в прошлое.

6 февраля, 19:00, «Мастерская П. Фоменко», старая сцена

Музеи

«Роберт Фальк»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Ню, вызвавшее скабрезные комментарии Хрущева, портреты четырех жен, виды солнечного Самарканда и романтичного Парижа… На выставке Роберта Фалька, которая открылась в Третьяковской галерее сразу после разрешения музеям возобновить работу, немало вещей, способных заинтересовать широкую аудиторию. Но главное, это первая крупная ретроспектива великого художника русского авангарда, позволяющая в полной мере осознать масштаб его личности. В экспозиции — около 250 работ.

До 23 мая, Новая Третьяковка