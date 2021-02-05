Музыка метра: страшные сказки и добрые люди

Пиксаровской «Душе» бояться нечего, новинки не отнимут у нее первенства в прокате. Зато все они — штучные и авторские. Стилизованный под диснеевские мультики «Огонек-Огниво», невероятно красивая притча Ренаты Литвиновой, режиссерский дебют певицы Сии, «мужской» современный вестерн с Лиамом Нисоном на месте Клинта Иствуда, мелодрама о выдающемся российском кинокритике 1990-х — «Известия» выбрали лучшие релизы, которые можно посмотреть в кинотеатрах в этот уикенд.

«Северный ветер»

Трудно сказать, чего больше в долгожданной режиссерской работе Ренаты Литвиновой. Тут и «Вишневый сад», и Маркес, и классические американские нуары, и «Ребекка» Хичкока, и Фассбиндер, и «Небо. Самолет. Девушка», и Кира Муратова, и «Семейка Аддамс», и «Пятый элемент», и миллион всего, включая новую песню Земфиры, поданную тут как видеоклип внутри фильма. Как и положено сновидению, в мираж может вторгаться что угодно, уводя зрителя то в одну сторону, то в другую, чтобы в какой-то момент оставить в кадре только героиню самой Ренаты, вечно ждущую звонка от таинственного мужчины. Зовут ее персонажа Маргарита.

В центре повествования — респектабельное поместье где-то на Севере. Там живет династия очень богатых и влиятельных людей — почти без всякой связи с миром. А когда какое-то взаимодействие с ним всё же случается, от этого только проблемы. Привел юный Бенедикт в дом молодую невесту-стюардессу, а она сразу погибла в авиакатастрофе. Он женился на ее сестре, но брак оказался несчастным. Рядом с домом бездарно ржавеет купленный частный самолет, кузен Борис ушел на войну, а поместье всё ветшает и ветшает. Женщины и мужчины бьются в истерике, но старость побеждает нервы, а во время большой беды нужно решаться на отчаянные поступки. У Литвиновой никогда еще не было настолько цельного и мудрого фильма. А по красоте и афористичности он не уступает предыдущим.

Режиссер: Рената Литвинова

В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Максим Суханов, Василий Горчаков, Хибла Герзмава

«Огонек-Огниво»

«Огниво» принадлежит к тем сказкам Андерсена, которые не каждый родитель решится прочитать маленькому ребенку. Солдат, ни за что зарубивший старушку, а потом женившийся на дочери убитого не без его участия короля, — так себе пример для подражания. Настоящий антигерой. Поэтому создатели российского полнометражного мультика пошли проверенным путем диснеевских экранизаций и почти ничего не оставили в новом сюжете от оригинала. Разве что сам артефакт, огниво с волшебными собаками и монетами, и коварную ведьму. Да и стилистика рисованной анимации отсылает именно к хитам вроде «Красавицы и чудовища», что, кстати, комплимент, а не упрек: такого рода фильмы — сегодня редкость.

В ленте два главных героя. Рыжая красавица Огонек, мечтающая работать в пожарной команде, что-то среднее между Роньей и Пеппи, и юный Гончар, неудачник и романтик. Ему посчастливилось найти огниво, и богатство понемногу начало кружить ему голову, а отношения с Огоньком стали неотвратимо портиться. Между тем за магическим предметом охотится колдунья, потому что в нем секрет не только финансового благополучия, но и вечной молодости. К плюсам фильма стоит отнести благозвучные музыкальные номера. И вообще среди российских анимационных полных метров этот далеко не худший.

Режиссер: Константин Щёкин

В ролях: Наталья Терешкова, Петр Коврижных, Эдгард Запашный, Ирина Яковлева, Сергей Бурунов, Александр Олешко

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Сергей Добротворский — легенда российской кинокритики. Он прожил всего 38 лет, но стал для миллионов читателей 1990-х путеводителем по современному кинематографу. Сборник его статей «Кино на ощупь» — до сих пор настольная книга у многих профессионалов индустрии. Биографическая мелодрама Ангелины Никоновой («Портрет в сумерках», «Велкам хом») построена на воспоминаниях жены Сергея Карины, которая сейчас живет во Франции и занимает престижную позицию медиаменеджера.

Карину (в фильме Киру) в Париже играет Виктория Исакова. Ее героиня вспоминает события 30-летней давности (там она уже Аня Чиповская) и заново переосмысливает причины своего разрыва с мужем. Через призму ее памяти многое видится не так, как это запомнили реальные свидетели описываемых событий. Может, поэтому российские критики объявили фильму войну, выходили из зала во время показа на «Кинотавре», писали разгромные рецензии. Да и читатели Добротворского вряд ли узнали в персонаже Александра Горчилина, замкнутом интроверте-алкоголике, своего кумира. Тем больше чести Никоновой, которая не побоялась сделать биографическую картину и подставиться под шквал неодобрения. Это ее оптика и ее история, пусть даже тут от собственно кинокритики мало что осталось.

Режиссер: Ангелина Никонова

В ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Иван Добронравов, Дарья Урсуляк, Федор Лавров

«Заступник»

Что за киносезон без очередного боевика с Лиамом Нисоном? Актеру уже под 70, но он по-прежнему блестяще справляется с хореографией рукопашного боя и очень эффектно стреляет из любых видов оружия. Что же поделаешь, если все настоящие мужчины родились больше полувека назад.

Режиссер Роберт Лоренц — фигура в «мужском» кино тоже не последняя. Он как продюсер уже много лет работает с Клинтом Иствудом, номинировался трижды на «Оскар». В его режиссерском дебюте «Крученый мяч» Иствуд сыграл первую за много лет роль в картине, постановщиком которой является не он сам. В общем, и «Заступник» сделан как кино с Иствудом, тот просто староват для такого экшена, но, глядя на Нисона, чувствуешь, что он сейчас подменяет 90-летнего мэтра. В ленте даже есть момент, когда герои смотрят по телевизору «Вздерни их повыше», классический вестерн с Иствудом. А сюжет здесь вполне схематичен: старик живет на ранчо недалеко от излюбленных маршрутов наркокартелей. Решает помочь мексиканке с ее сыном спрятаться от бандитов, но ее убивают, а мальчик — свидетель преступления. Словом, спокойно дожить свой век старику не дадут, но так уж случилось, что он в прошлом морской пехотинец. Бой будет жарким.

Режиссер: Роберт Лоренц

В ролях: Лиам Нисон, Джейкоб Перес, Тереса Руис, Шон А. Розалес

«Мьюзик»

Если бы Бьорк сама снимала «Танцующую в темноте», то, скорее всего, получилось бы что-то вроде «Мьюзик», режиссером и автором сценария которого стала певица Сиа, а главную роль сыграла ее крестница Мэдди Зиглер, звезда музыкальных видео Сии. Это рассказ о том, как бритоголовая отщепенка Зу (Кейт Хадсон согласилась расстаться с волосами ради участия в картине) оказалась опекуншей своей сводной сестры-аутистки Мьюзик. Контакт с миром у Мьюзик, как кажется, минимальный, но в голове у нее на самом деле разыгрываются красочные музыкальные номера. Фактически это 10 полноценных видеоклипов Сии, объединенных концептуально, как это было и в упомянутом шедевре Ларса фон Триера.

«Мьюзик» вяло ругали за то, что аутистку играет не аутистка, и Сии, согласно новой этике, пришлось даже оправдываться. Американские критики один за другим пишут отрицательные рецензии. Но при этом у фильма всё же неплохо складывается судьба. Сейчас у него номинация на лучшую комедию/мюзикл по версии «Золотого глобуса», а Кейт Хадсон там же выдвинута на лучшую женскую роль. Вряд ли в обоих случаях есть шансы получить приз, но попадание на вторую после «Оскара» премию всё равно очень почетно.

Режиссер: Сиа

В ролях: Кейт Хадсон, Лесли Одом мл., Мэдди Зиглер, Гектор Элизондо, Мэри Кэй Плэйс