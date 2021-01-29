Противостояние «Зои»: в российском прокате нашлось место подвигу

Фантастический блокбастер про пустынных тварей или военная драма о подвиге Зои Космодемьянской? Этот выбор придется сделать российскому зрителю, которому в эти выходные предложено несколько вариантов картин для взрослых. Есть еще полицейский детектив и две криминальные комедии. «Известия» советуют, что посмотреть в кино в этот уикенд.

«Охотник на монстров»

Экранизация популярнейшей видеоигры сделана Полом У.С. Андерсоном, постановщиком блокбастеров по «Мортал Комбату» и «Обители зла». В главной роли — жена и муза режиссера Милла Йовович. Всё это интриговало и заставляло ждать картину именно на большом экране: у нас она вышла на месяц позже, чем в ряде других стран, включая США. А в Китае ее со скандалом изъяли из проката из-за шутки, которую местное население посчитало расистской.

Это история о лейтенанте Артемиде, которая со своим спецотрядом оказалась не то в параллельной реальности, не то на другой планете. Место похоже на пустыню, но в песках и под камнями там прячутся гигантские кровожадные чудовища. Потеряв всех своих солдат, Артемида чудом выживает сама, а потом встречает Охотника — туземца (или робинзона?), который научился справляться с монстрами в одиночку. Вдвоем у них больше шансов уцелеть, но Артемида хочет вернуться на Землю. Она уверена, что загадочная башня вдали с вечным темным облаком над ней может стать если не дверью, то ключом, необходимым для телепортации.

Андерсон в этой картине решил сделать ставку на зрелищность и экшен, и, пожалуй, был прав: люди соскучились по гигантскому экрану и киноаттракционам. В «Охотнике на монстров» создан мир, напоминающий «Дюну», но по эстетике это ближе к тому самому «Мортал Комбату», с которым когда-то прославился Андерсон.

Параллелей много. Это и другая реальность, населенная враждебными существами, и идея супервоинов, которые только и могут выжить в таких условиях. Когда Артемида и Охотник встречают друг друга, их поединок, занимающий минут десять экранного времени, по своей хореографии один в один похож на фильм 1995 года. Даже странно, что героиню зовут Артемида, а не Соня Блэйд. Отсутствует практически любой намек на эротизм, даже романтических отношений между персонажами не предусмотрено. Это жесткий экшен с грубоватыми шутками, непрерывными мордобоем и стрельбой. А самая трогательная сцена — та, где Артемида пробует настойку Охотника, и по реакции понятно, что в бурдюке какая-то невероятно крепкая гадость. Йовович в кадре всю перекашивает, а зритель радуется: Артемида-то живой человек, а не только машина для убийств, как иногда может показаться.

«Охотник на монстров» — это веселый захватывающий фэнтези-экшен, который дает зрителю ровно то, зачем тот пришел, и строго соответствует жанру. Почему-то в этот фильм сразу влюбляешься, хотя после титров вспомнить хоть что-то из увиденного почти невозможно.

Режиссер: Пол У.С. Андерсон

В ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Ти-Ай, Миган Гуд, Диего Бонета

«Зоя»

История картины про Зою Космодемьянскую была непростой. Сначала фильм по инициативе тогдашнего министра культуры Владимира Мединского должен был снимать Егор Кончаловский. И главной фишкой было то, что фильм замышлялся практически документальным, целиком соответствующим архивным материалам. Потом, вероятно, планы поменялись, был написан новый сценарий, а один из его соавторов — Леонид Пляскин — стал режиссером. Он снял картину для Киностудии имени Горького, но почему-то результат был признан неудовлетворительным. Судя по тому, что удалось узнать от создателей фильма, тот сюжет, как и изначальный замысел, был целиком сконцентрирован на партизанской деятельности Зои, ее пленении, пытках и казни. Причем Мединский настаивает, что все эти сцены строго соответствуют архивным свидетельствам.

В таком виде картина не вышла, ее передали студии «Ленфильм» и компании «Триикс Медиа» в Петербурге. Сменили режиссера — теперь его кресло занял Максим Бриус, и в большинстве источников фигурирует в этом качестве только он. Хотя Бриус фактически произвел только досъемки: в картине появились сцены из довоенной жизни Зои, рассказ о том, как она попала в диверсионную группу, и, самое провокационное, эпизоды со Сталиным. Иосиф Виссарионович лично курирует деятельность отрядов, пристально следит за судьбой Зои, приезжает на место ее казни, между ними определенно есть какая-то духовная связь, и поэтому в прощальных словах Зои на виселице «Сталин придет» есть определенная логика.

Самые сильные сцены при этом сняты все-таки Пляскиным: плен, пытки и смерть Зои — это настоящая и жестокая военная драма, даже при том, что отдельные моменты сознательно смягчены. Смущает, правда, что актриса Театра Маяковского Анастасия Мишина, блестяще справившаяся с ролью, почти на десять лет старше Космодемьянской. Но у этой артистки большое будущее в кино, она бесстрашна и талантлива. А вот смотреть «Зою» лучше всё же взрослым людям с крепкими нервами. Это не блокбастер, и хеппи-энда тут не будет.

Режиссеры: Леонид Пляскин, Максим Бриус

В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Ольга Лапшина, Полина Филоненко

«Дать дуба в округе Юба»

Превосходная локализация названия Breaking News in Yuba County не только звучит ярче оригинального, но и лучше отражает дух фильма. Черная комедия Тейта Тэйлора старается во всех отношениях походить на ранние произведения братьев Коэн, в частности, на «Фарго». Здесь тоже повод для сюжета — похищение, но по-настоящему в центре внимания находятся бушующие вокруг этого страсти и нарастающий абсурд.

У стареющей домохозяйки Сью пропадает респектабельный муж, и она немедленно решает сделать из этого событие. Преступление — отличная возможность в кои-то веки нарядиться и пощеголять перед репортерами. Но общественный резонанс привлекает к делу не только полицию — местная банда тоже заинтересовалась пропажей бизнесмена.

Режиссер: Тейт Тэйлор

В ролях: Мила Кунис, Эллисон Дженни, Джульетт Льюис, Эллен Баркин, Аквафина, Джимми Симпсон

«Дьявол в деталях»

Крепкий полицейский психологический детектив о поисках серийного убийцы и извлечении наружу демонов, живущих внутри стражей порядка. В Лос-Анджелесе молодой успешный следователь решил привлечь к поимке маньяка пожилого черного помощника шерифа, известного своей способностью раскрывать даже самые трудные случаи. Главный подозреваемый отличается безупречным алиби и скверным характером, и этот мужской треугольник будет, сцепившись, медленно двигаться к финалу. Дензел Вашингтон переигрывает всех и ведет с большим преимуществом.

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

В ролях: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Кристофер Бауэр,Майкл Хайатт

«Афера Оливера Твиста»

Посмотреть эту криминальную комедию в стиле Гая Ричи стоит хотя бы ради всегда великолепного Майкла Кейна — он играет главу уличной банды, решившего похитить дорогую картину. А «Твистом» все называют известного художника граффити, который к тому же отличается акробатическими способностями завзятого паркурщика. Вместе со своими друзьями он включается в дело, а значит, мы увидим массу увлекательных погонь и других приключений в Лондоне и его окрестностях. Герой Кейна проследит за тем, чтобы всё прошло гладко.

Режиссер: Мартин Оуэн

В ролях: Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Рита Ора, Софи Симнетт