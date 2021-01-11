«Моя манера общаться очень часто воспринимается как флирт»

Во время работы не стоит строить из себя героя, сильные женщины постоянно встревают в проблемные отношения, а их требовательность воспринимается как капризы и зазнайство, считает Анастасия Уколова. Об этом популярная актриса рассказала «Известиям» в перерывах между съемками в проектах «Легенда», «По колено» и других.

— 31 декабря все делились в социальных сетях итогами 2020 года. Не у всех они были радостными. А у тебя?

— Для меня 2020 год стал очень успешным и удачным. Начался с того, что я выпустила клип и песню, потом снялась в фильме «Обратная связь», провела сезон «Утра Пятницы», снялась в сериалах «Легенда» и «По колено», в новом полнометражном фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а еще вышел сериал «Пассажиры» Карена Оганесяна с моим участием. Ну и состоялась премьера клипа Егора Крида, в котором я исполнила главную роль. Моя младшая сестра счастлива и гордится мною.

Моя манера общаться Кадр из сериала «Пассажиры» Фото: Start Studio

— В «Пассажирах» твоя героиня Вика — блогер. Интересно было? Ты ведь и сама активно ведешь соцсети.

— «Пассажиры» — это сериал про водителя необычного такси в исполнении Кирилла Кяро. В его старый «Мерседес» могут попасть только те, кто не успел при жизни разрешить какую-то важную проблему, признаться себе или другим в том, что же не отпускает его из этого мира. Всего в сериале восемь коротких новелл, одна из них про мою героиню Вику. В «Пассажирах» я снималась всего три-четыре дня, это была интересная, но, пожалуй, самая трудная работа. Обычно мы как снимаемся: есть небольшая сцена, которую ты выучил, и вы с группой снимаете несколько дублей с разных ракурсов. В «Пассажирах» у нас была всего одна локация — в машине, а три мои сцены с длиннющими монологами соединили в один съемочный день, и получился дубль, который идет 20 минут! Играешь как в театре: не можешь запнуться, что-то забыть. При этом надо органично держать линию персонажа, проявлять эмоции: где-то Вика плачет, где-то смеется, где-то переживает. Было трудно, я и запиналась, и забывала, но, к счастью, Кирилл Кяро меня поддерживал и помогал. Это был крутой опыт.

— По сюжету твоя героиня делает селфи и падает с моста. Ты сама снималась в этой сцене или был дублер?

— Это вообще отдельная история. Изначально в сценарии было прописано, что Вика плывет в лодке, обо что-то ударяется, падает в воду и тонет. Я сразу попросила дублера: «Ребята, только не падение в воду. Пожалуйста!» Сцену заменили на падение с моста. Каскадеры показали, как всё нужно делать, и трюк я выполняла сама.

— Почему попросила заменить трюк? Я знаю, что артисты всегда геройствуют и любят играть сложные сцены.

— Я тоже строила из себя героя. Потом поняла, что артист должен в первую очередь думать о своем лице, теле и здоровье. Конечно, можно выполнить сложный трюк самому, но ты никогда не можешь быть уверен на все сто процентов, что всё пройдет по плану. Можно случайно травмироваться — не сможешь дальше сниматься, подведешь команду.

Летом я работала с Ромой Курцыным, а он актер-каскадер, все трюки выполняет сам. Его герою нужно было прыгнуть со второго этажа в октагон. Мы все его попросили: «Рома, пожалуйста, не надо, есть же каскадеры». — «Я сам каскадер». В итоге он прыгнул, зацепился за сетку, ударился и поцарапался, хотя реально профессиональный каскадер. Всегда что-то может пойти не так.

Моя манера общаться Актриса Анастасия Уколова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— У тебя в Instagram прочитала, что под Новый год ты решила переехать. Захотела начать 2021-й с чистого листа и новой квартиры?

— Почему-то я всё время создаю себе дополнительные проблемы. Не могу жить спокойно. Вот и под Новый год проснулась утром и решила, что мне нужно срочно переехать на другую квартиру — начать жить по-другому в новом месте. Последние недели прошлого года я провела словно в аду: смены были каждый день с семи утра до десяти вечера, потом переработки. В одиннадцать я звонила грузчикам и в одиночку перевозила вещи, а в перерывах между пробами ездила по мебельным магазинам. Каждый раз при этом думала: «Насть, а зачем? Почему ты решила перед Новым годом переехать? Одна!» Так получилось, что никто из друзей не смог мне помочь: кто-то болел коронавирусом, кто-то уехал, кто-то был занят. Недавно дала интервью с заголовком «Я всё могу сама». Теперь вспоминаю этот заголовок и думаю: «Зачем я это сказала?» В этот мой переезд обстоятельства сложились так, что поняла: ничего я сама не могу. Таскать мешки и сумки уж точно.

— Зато теперь знаешь, что никакая ты не сильная женщина?

— Точно, я ни разу не wonder woman. Всё равно хочется поддержки и мужской помощи, чтобы за тебя хотя бы иногда принимали решение .

— Тебе не встретился никто достойный в этом году?

— Пробовала начинать новые отношения, но увы… Я чувствую свою силу, конкретно знаю, чего хочу. А когда ты точно знаешь, важно, чтобы человек рядом с тобой тоже точно знал. У обоих в паре должны быть четкие цели, планы, ориентиры. Только тогда вы можете двигаться вместе. Невозможно строить отношения с мужчиной, который еще не знает, что у него завтра, послезавтра, через месяц, через год. А я всё время встречаю таких парней.

Моя манера общаться Актеры Анастасия Уколова, Камиль Ларин, Ирина Горбачева и Леонид Барац (слева направо) на съемках фильма режиссера Алексея Нужного «Обратная связь» Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

При этом все женщины, которые меня окружают, напротив, очень сильны характером. Но почему-то именно нам не встречаются мужчины, о которых мы мечтаем. Почему сильные женщины постоянно натыкаются на какие-то проблемные отношения? Это реальная несправедливость!

— В сериале «Нежность» Анны Меликян подруга героини Алла говорит ей о том, что мужчинам нравятся легкие женщины, а не те, что всё тащат на себе. Может, и ты своей внутренней силой их отпугиваешь?

— Знаешь, я иногда стараюсь притворяться легкой (смеется). Когда доходит до каких-то ситуаций, когда мужчина должен себя проявить, но не делает этого, а перекладывает ответственность на меня, сразу стараюсь отойти подальше. Если понимаю, что не могу рассчитывать на человека, положиться на него, быть в нем уверенной в трудный момент, то нет смысла продолжать отношения. Поэтому я по-прежнему нахожусь в поиске.

— Ты с кем общаешься — с ровесниками?

— С ровесниками мне вообще говорить не о чем. А у тех, кто постарше, уже, как правило, свои проблемы и тараканы. Иногда подруги говорят, что мне нужно замутить с 18-летним: воспитать его под себя, а потом заставить на мне жениться (смеется). Думаю, что сейчас просто не время для этого. У меня много целей, планов, много всего хочется осуществить.

— Поделишься? Ты планы выписываешь?

— Да, у меня с собой всегда есть блокнот, в который я пишу обязательные дела на день плюс список желаемых дел — на тот случай, если останется время. То же самое касается планов на год. У меня есть список конкретных целей и есть список планов на случай, если вдруг появится время. Но чаще всего происходит так, как вышло в 2020-м: год начался не с того, что я планировала. В моей профессии никогда не знаешь, что ждет завтра. Ты можешь пойти на кастинг, тебя утвердят на роль, и вся жизнь изменится в секунду.

Моя манера общаться Кадр из сериала «СашаТаня» Фото: Comedy Club Production

Главная цель на этот год — больше сниматься в полнометражном кино. Для меня это невероятное удовольствие и счастье. Приходишь в кинотеатр с папой, мамой, друзьями и видишь результат проделанной работы. Еще хочу заняться музыкой, думаю сделать либо свой музыкальный блог, либо выпустить новые треки. Возможно, заведу TikTok…

— Многие твои коллеги намеренно не ведут соцсети, считают, что настоящему артисту не нужно этим заниматься.

— Придерживаюсь другого мнения. Считаю, что социальные сети — запасная платформа для артиста . Для меня уж точно. Активно занимаюсь своей страничкой в Instagram, ведь на ней я могу также выложить музыкальное, танцевальное или актерское видео. Все артисты боятся, что у них может быть простой в работе или не будет съемок. А у меня всегда куча планов и идей для Instagram: то снимаю новую рубрику, то еще что-то делаю. Плюс это финансовая стабильность: оттуда всегда приходит дополнительный заработок. Instagram — это моя подушка безопасности, и в месяцы всеобщей самоизоляции она сработала.

— А если бы не Instagram, ты бы и на своих тортах неплохо заработала. Видела у тебя на странице фотографии. Где ты научилась так печь?

— Одно время, пока училась в театральном институте, научилась выпекать торты разных форм, как на заказ. Могу сделать и двухэтажный, и трехэтажный.

— Пока все вокруг жалуются, что они остались без заработка, ты, 26-летняя девушка, по-моему, вообще не переживаешь. И соцсети прокачала так, что можешь на них неплохо зарабатывать, и торты печешь на профессиональном уровне, и треки выпускаешь. Как тебе это удается?

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Анастасия Уколова

— Думаю, всё зависит от характера и трудолюбия. Если очень захотеть, и съемок будет много, и работы, и прибыли от Instagram. Я ведь всё это сделала сама: поступила в театральный, попала в театр, искала кастинги, искала агента. Сейчас я точно уверена, что будущее, успех и доход зависят только от тебя самого. Конечно, есть и помощь свыше — это я знаю точно. Но помимо этого нужно еще и много трудиться, постоянно что-то придумывать.

— При таком насыщенном ритме у тебя не наступает эмоциональное и физическое выгорание?

— Меня радует вся эта движуха, но иногда, конечно, хочется как следует отдохнуть. В январе постараюсь хотя бы недельки две-три просто покайфовать — встретиться с друзьями, поваляться. Обычно я куда-то улетаю, много путешествую. В этом году единственное место, где я побывала, — это Сочи, «Кинотавр». Если бы сейчас была возможность летать, отправилась бы на Бали или в Париж. Путешествия меня всегда спасали.

— У тебя почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Как ты его развивала?

— Изначально, по-моему, у меня было тысяч восемь подписчиков — еще с театрального института. Я выкладывала фотографии и рассказывала, как мы там учимся, как я поступила, какие сдавала предметы. Тогда у меня появилась первая аудитория ребят и девочек, которые хотят поступить в театральное. Помню, в институте мои однокурсники надо мной постоянно ржали, говорили: «Настя всегда с телефоном, Настя всё фоткает, снимает». Тогда, в 2011 году, еще не было модно вести Instagram, не было блогеров-миллионников. Но сейчас мои однокурсники больше надо мной не смеются, а просят меня репостнуть что-то в сторис, отметить их.

Моя манера общаться Актриса Анастасия Уколова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Когда начала сниматься в своих первых сериалах, много рассказывала про съемки. Как я туда попала, как прошла кастинг. Мне нравится писать какие-то информативные посты. Мои друзья всегда удивлялись: «Настя, как тебе не лень всё это писать и снимать?» А мне искренне нравилось, поэтому всё получалось. Когда тебе нравится то, что делаешь, хочется этим делиться.

— Ты, мне кажется, очень открытый человек. За это тебя жизнь никогда по голове не била?

— В последнее время очень часто бьет. В этом году много раз жалела, что была такой открытой. С людьми надо быть осторожнее, особенно на работе. Если мы снимаем проект долго — допустим, сериал — я, как человек дружелюбный, могу со всеми общаться, как с друзьями. Задружиться с гримерами, костюмерами, ассистентом по актерам — словом, со всеми, с кем работаю. Через месяц ассистент может не подойти, когда я ее зову, гример лишний раз не поправит макияж. Потому что думают: «А, это же Настя, мы с ней дружим, ничего страшного». Когда такое происходит, я проявляю характер. Иногда мне приходится ссориться и выговаривать: «Нет, ребят, так дело не пойдет. Почему вы не выполняете свою работу?» Тогда про меня начинают говорить, что я капризная, зазналась.

— А на мужчин как действует твоя открытость?

— Моя манера общаться очень часто воспринимается как флирт. Бывает, просто общаешься с мужчиной дружелюбно, а он тебя потом на свидание приглашает. Поэтому тут я тоже нажала на тормоза. С мужским полом стараюсь быть сдержаннее.

— Тяжело держать людей на расстоянии вытянутой руки?

— Еще как! Я очень люблю обниматься, заряжаюсь энергией от людей, отдаю им свою. Сдерживать себя в чем-то, быть закрытой, холодной и неразговорчивой, наверное, самое сложное, что может быть для меня.