 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Была и аниматором, и бебиситтером и даже крутила купаты в ресторане»

Актриса Алена Михайлова — о жизни до кино, откровенных сценах и новом сериале more.tv «За час до рассвета»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
«Была и аниматором, и бебиситтером и даже крутила купаты в ресторане»
2020-10-22 10:08:53">
2020-10-22 10:08:53
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда сериала «Чики» и авантюрной драмы «Люби их всех» Алена Михайлова — сейчас одна из самых востребованных молодых актрис. Работает без выходных, соглашается на самые рискованные роли и с готовностью делится историями из своей короткой, но насыщенной биографии. На съемках криминального сериала «За час до рассвета», старт которого запланирован на эту осень на more.tv, артистка поговорила с «Известиями» о бремени внезапно свалившейся славы и о закономерных психологических проблемах в связи с этим.

«У нас вся жизнь — посты в соцсетях, и мы ее так же пролистываем»
Актриса Анфиса Черных рассказала о проблемах поколения Z и ответила на комментарии хейтеров

— Расскажете немного о вашей героине в сериале «За час до рассвета». Она работает в банде под прикрытием?

— Ольга трудится в милиции, под началом майора Шумейко, которого играет Константин Хабенский. Раскрывает уголовные дела, ловит бандитов. А потом ей дают задание внедриться в банду, и она ведет двойную игру. Роль Ольги, пожалуй, самая сложная для меня на сегодняшний день. Во-первых, это самый длинный сериал в моей карьере — 16 эпизодов. До этого все были короче. Во-вторых, действие разворачивается в 1946 году: другая эпоха, другая жизнь. Когда я читала сценарий, казалось, что мне эта роль не под силу, на вырост, так сказать. Очень много эмоциональных сцен. Не могу рассказывать подробно про роль и сюжет, не хочу спойлерить. Спасибо моим партнерам — Константину Хабенскому, Артуре Вахе, с которым мы уже встречались на съемках сериала «В клетке», Артуру Смольянинову, Андрею Бурковскому. Они помогали, советовали, поддерживали. Это очень ценный опыт. Я много наблюдала за их игрой и мотала на ус.

Была и аниматором, и бэбиситером
Кадр из сериала За час до рассвета

Кадр из сериала «За час до рассвета»

Фото: Киностудия МИМ/Art Pictures Vision

— В одном интервью вы говорили, что научились оставлять работу на работе. На самом деле нет?

«Количество женщин, которые хотят съесть меня с потрохами, зашкаливает»
Актриса театра и кино Стася Милославская — об отношениях с Александром Петровым, силе бумеранга и мести учителям

— Все дело — в роли. Что-то она во мне такое вскрыла — какие-то личные детские и подростковые травмы. Возможно, Ольга помогала мне проиграть внутри себя какие-то ситуации и их отпустить.

— Не страшно так глубоко впускать роли в себя? Вы ведь даже к психотерапевту обращались?

— Нет, это моя профессия. Мне разные сценарии присылают, не только драмы. Но я почему-то до последнего времени откладывала в сторону комедии, казалось — не мое. Но сейчас думаю, что драмы мне хватит надолго. И начала обращать внимания на комедии.

— Наверное, всю самоизоляцию читали комедийные сценарии и хохотали?

— Практически ничего не читала. И кино не так много смотрела. Занималась собой: медитировала, слушала музыку, танцевала.

Была и аниматором, и бэбиситером
Актриса Алена Михайлова

Актриса Алена Михайлова на премьере фильма режиссера Марии Агранович «Люби их всех»

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

— После сериала «Чики» вы нарасхват — интервью, награды, предложения. Все от вас чего-то ждут. Не хочется иногда сбежать от всего этого?

«Как сниматься в России в снегу, это я. А как в Таиланд лететь — не я»
Актриса Евгения Дмитриева — о зависимой профессии, правилах «обнаженки» и семейных тылах

— Иногда такое желание появляется, и это нормально. Но вот ты был никому не известен, спокойно ходил и дышал, ролей в таком количестве не предлагали, а теперь с середины лета до декабря у меня не больше одного выходного в месяц. В таком ритме сложно существовать. И много новых людей, очень много информации лишней через тебя проходит. Хочется уехать на природу и долго восстанавливаться. Думаю, в конце года так и поступлю — месяца на три куда-нибудь рвану.

— Когда вы приехали в Москву, то сначала, чтобы заработать, продавали мороженое. Это для вас была драма или комедия?

— Это была самая легкая работа в моей жизни! В Перми, чтобы заработать на Москву, я чем только ни занималась: была и аниматором, и бебиситтером и даже крутила купаты в мясном цехе одного ресторана. А мне тогда еще не было восемнадцати лет. Посуду в кафе мыла, мусор убирала — идешь по району, где тебя все знают, и собираешь все, что за ночь осталось после того, как люди прекрасно провели время. Однажды увидела хороших знакомых и просто закрылась какой-то картонкой, чтобы не узнали. Было немного стыдно. Хотя чего стыдиться? У меня было много работ, и мороженщица — одна из самых приятных, я и в Перми мороженое продавала. У меня его покупали с балконов — спускали веревки с пакетиками, где внутри были деньги, а я возвращала пакет, где уже было мороженое. Прикольная работа. Заодно можно было за людьми наблюдать. Обожаю это делать.

Была и аниматором, и бэбиситером
Кадр из фильма Люби их всех

Кадр из фильма «Люби их всех»

Фото: Наше Кино

— Большинство актрис до какого-то момента соглашаются на сцены «ню», а потом считают, что это им уже не по статусу. Вам эта позиция близка?

«В мире накопилось столько негатива, что он сел на карантин»
Актриса Ирина Линдт — о резонах смены Таганки на МХАТ, глыбе Любимове, памятнике Валерию Золотухину и «Красном Моцарте»

— Не знаю. Мне кажется, тело – это инструмент. Если нужно для роли, для фильма и это драматургически оправданно, то для меня это не проблема. Такая работа.

— Сильно переживали, когда критиковали ваш первый фильм «Люби их всех»?

— Я как раз ехала в Санкт-Петербург на съемки картины «Общага» Романа Васьянова. Это большой проект по роману Алексея Иванова, премьера будет в следующем году. И вышел первый трейлер фильма «Люби их всех». Я по глупости полезла смотреть комментарии. Там их было около 300, и везде было сказано, что и актриса, и режиссер не очень хорошие женщины, говоря проще — проститутки, и кино про таких же людей. И я просто реально заболела. У меня поднялась температура под 38, я рыдала, звонила агенту и кричала, что не поеду ни на какой «Кинотавр». И мой агент Наташа Гнеушева сказала: «Алена, ты сошла с ума? Зачем ты это все читаешь?» В итоге я на «Кинотавр» поехала и не пожалела. После просмотра ко мне многие подошли и сказали хорошие слова про мою работу. И это было так приятно и ценно. Возможно, и неплохо, что все на меня тогда вылилось, теперь я спокойнее к хейтерам отношусь.

123

Фото: kinopoisk.ru
Алена Михайлова

— Вы не раз говорили, что мечтаете поработать с Кириллом Серебренниковым. Есть планы насчет театра?

— Меня часто спрашивают, в каком спектакле можно меня увидеть. Я не работаю в театре. Недавно было одно предложение, мне очень хотелось согласиться, но график. Так что с театром пока не сложилось. Но я к этому спокойно отношусь, все придет в нужный момент.

Справка «Известий»

Алена Михайлова родилась в 1995 году, окончила актерский факультет Пермского института культуры.

Начала сниматься в кино с 16 лет. Известность ей принесли главные роли в фильме Марии Агранович «Люби их всех» (2019) и сериале Эдуарда Оганесяна «Чики» (more.tv). Среди ближайших проектов с ее участием — «Общага» Романа Васьянова, «Волк» Геннадия Островского, «Официально красивые» Ольги Зуевой, «За час до рассвета» Игоря Зайцева и «Клиника счастья» Александра Кириенко.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020