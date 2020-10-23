«Была и аниматором, и бебиситтером и даже крутила купаты в ресторане»

Звезда сериала «Чики» и авантюрной драмы «Люби их всех» Алена Михайлова — сейчас одна из самых востребованных молодых актрис. Работает без выходных, соглашается на самые рискованные роли и с готовностью делится историями из своей короткой, но насыщенной биографии. На съемках криминального сериала «За час до рассвета», старт которого запланирован на эту осень на more.tv, артистка поговорила с «Известиями» о бремени внезапно свалившейся славы и о закономерных психологических проблемах в связи с этим.

— Расскажете немного о вашей героине в сериале «За час до рассвета». Она работает в банде под прикрытием?

— Ольга трудится в милиции, под началом майора Шумейко, которого играет Константин Хабенский. Раскрывает уголовные дела, ловит бандитов. А потом ей дают задание внедриться в банду, и она ведет двойную игру. Роль Ольги, пожалуй, самая сложная для меня на сегодняшний день. Во-первых, это самый длинный сериал в моей карьере — 16 эпизодов. До этого все были короче. Во-вторых, действие разворачивается в 1946 году: другая эпоха, другая жизнь. Когда я читала сценарий, казалось, что мне эта роль не под силу, на вырост, так сказать. Очень много эмоциональных сцен. Не могу рассказывать подробно про роль и сюжет, не хочу спойлерить. Спасибо моим партнерам — Константину Хабенскому, Артуре Вахе, с которым мы уже встречались на съемках сериала «В клетке», Артуру Смольянинову, Андрею Бурковскому. Они помогали, советовали, поддерживали. Это очень ценный опыт. Я много наблюдала за их игрой и мотала на ус.

Была и аниматором, и бэбиситером Кадр из сериала «За час до рассвета» Фото: Киностудия МИМ/Art Pictures Vision

— В одном интервью вы говорили, что научились оставлять работу на работе. На самом деле нет?

— Все дело — в роли. Что-то она во мне такое вскрыла — какие-то личные детские и подростковые травмы. Возможно, Ольга помогала мне проиграть внутри себя какие-то ситуации и их отпустить.

— Не страшно так глубоко впускать роли в себя? Вы ведь даже к психотерапевту обращались?

— Нет, это моя профессия. Мне разные сценарии присылают, не только драмы. Но я почему-то до последнего времени откладывала в сторону комедии, казалось — не мое. Но сейчас думаю, что драмы мне хватит надолго. И начала обращать внимания на комедии.

— Наверное, всю самоизоляцию читали комедийные сценарии и хохотали?

— Практически ничего не читала. И кино не так много смотрела. Занималась собой: медитировала, слушала музыку, танцевала.

Была и аниматором, и бэбиситером Актриса Алена Михайлова на премьере фильма режиссера Марии Агранович «Люби их всех» Фото: ТАСС/Метцель Михаил

— После сериала «Чики» вы нарасхват — интервью, награды, предложения. Все от вас чего-то ждут. Не хочется иногда сбежать от всего этого?

— Иногда такое желание появляется, и это нормально. Но вот ты был никому не известен, спокойно ходил и дышал, ролей в таком количестве не предлагали, а теперь с середины лета до декабря у меня не больше одного выходного в месяц. В таком ритме сложно существовать. И много новых людей, очень много информации лишней через тебя проходит. Хочется уехать на природу и долго восстанавливаться. Думаю, в конце года так и поступлю — месяца на три куда-нибудь рвану.

— Когда вы приехали в Москву, то сначала, чтобы заработать, продавали мороженое. Это для вас была драма или комедия?

— Это была самая легкая работа в моей жизни! В Перми, чтобы заработать на Москву, я чем только ни занималась: была и аниматором, и бебиситтером и даже крутила купаты в мясном цехе одного ресторана. А мне тогда еще не было восемнадцати лет. Посуду в кафе мыла, мусор убирала — идешь по району, где тебя все знают, и собираешь все, что за ночь осталось после того, как люди прекрасно провели время. Однажды увидела хороших знакомых и просто закрылась какой-то картонкой, чтобы не узнали. Было немного стыдно. Хотя чего стыдиться? У меня было много работ, и мороженщица — одна из самых приятных, я и в Перми мороженое продавала. У меня его покупали с балконов — спускали веревки с пакетиками, где внутри были деньги, а я возвращала пакет, где уже было мороженое. Прикольная работа. Заодно можно было за людьми наблюдать. Обожаю это делать.

Была и аниматором, и бэбиситером Кадр из фильма «Люби их всех» Фото: Наше Кино

— Большинство актрис до какого-то момента соглашаются на сцены «ню», а потом считают, что это им уже не по статусу. Вам эта позиция близка?

— Не знаю. Мне кажется, тело – это инструмент. Если нужно для роли, для фильма и это драматургически оправданно, то для меня это не проблема. Такая работа.

— Сильно переживали, когда критиковали ваш первый фильм «Люби их всех»?

— Я как раз ехала в Санкт-Петербург на съемки картины «Общага» Романа Васьянова. Это большой проект по роману Алексея Иванова, премьера будет в следующем году. И вышел первый трейлер фильма «Люби их всех». Я по глупости полезла смотреть комментарии. Там их было около 300, и везде было сказано, что и актриса, и режиссер не очень хорошие женщины, говоря проще — проститутки, и кино про таких же людей. И я просто реально заболела. У меня поднялась температура под 38, я рыдала, звонила агенту и кричала, что не поеду ни на какой «Кинотавр». И мой агент Наташа Гнеушева сказала: «Алена, ты сошла с ума? Зачем ты это все читаешь?» В итоге я на «Кинотавр» поехала и не пожалела. После просмотра ко мне многие подошли и сказали хорошие слова про мою работу. И это было так приятно и ценно. Возможно, и неплохо, что все на меня тогда вылилось, теперь я спокойнее к хейтерам отношусь.

Фото: kinopoisk.ru Алена Михайлова

— Вы не раз говорили, что мечтаете поработать с Кириллом Серебренниковым. Есть планы насчет театра?

— Меня часто спрашивают, в каком спектакле можно меня увидеть. Я не работаю в театре. Недавно было одно предложение, мне очень хотелось согласиться, но график. Так что с театром пока не сложилось. Но я к этому спокойно отношусь, все придет в нужный момент.