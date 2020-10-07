«У нас вся жизнь — посты в соцсетях, и мы ее так же пролистываем»

Когда Анфисе Черных представили ее дублершу в фильме «Географ глобус пропил» — «плоскую, как вобла», она решила, что уж лучше показать на экране свою попу. Об этом, а также о съемках в сериале «Руммейт», премьера которого состоится на сервисе more.tv, соблазнах актерской профессии и самостоятельной жизни в 15 лет актриса рассказала «Известиям».

— В сериале «Руммейт» с тобой играли в основном актеры-дебютанты. Смотрели на тебя с благоговейным трепетом, как на старшую и опытную коллегу?

— Не знаю, как смотрели на меня они, а вот я, видя страх некоторых из них, вспоминала собственные первые шаги в кино. Снимаюсь с 11 лет, но до сих пор перед началом проекта не могу уснуть. Это правильно — если перестаешь переживать, в профессии больше делать нечего. Так что уровень стресса ребят был мне понятен.

— Мне рассказали, что на этих съемках ты влюбилась. Это правда?

— Еще как! У меня случилась большая человеческая любовь с моим партнером Арамом Вардеваняном. Мы с ним вдвоем весь проект шутили, как могли. Он потрясающий артист и человек. Моя к нему любовь из проекта перекочевала в жизнь — я уже обожаю и жену Арама, и дочь. Если западаю на человека не как на артиста, а как на личность, мы с ним всегда выходим за рамки проекта.

— Говорят, от тебя всего можно ожидать. Согласна?

— «Всего можно ожидать» скорее относится к тому, что я живу в процессе изучения себя, не говорю: «Ой, я так никогда не сделаю». Меня пугают люди, которые говорят: «Я всё про себя знаю». Для меня это сюрреалистическая формулировка. Если ты себя полностью узнал, то твоя миссия на этой земле выполнена.

У нас вся жизнь — посты в соцсетях Анфиса Черных на съемках сериала «Руммейт» Фото: more.tv

Порой могу быть очень хладнокровной. Когда все паникуют, переживают, рыдают, у меня вообще может не быть эмоций. Зато могу увидеть падающий листик и заплакать. А еще у меня абсолютно не актерский мозг. Реальная жизнь для меня не менее интересна, чем профессия.

— В чем это выражается?

— Если, разговаривая с человеком, между нами будет происходить какая-то магия, если мы в глазах друг друга будем видеть какие-то миры, то просижу за разговором с ним до самого утра, даже если мне на смену.

— Это разве не отражается потом на работе?

— У всех свое мнение. Для одних это непрофессионально, мол, почему сидишь и трындишь, если тебе через несколько часов работать. Я же считаю, что если между людьми происходит какая-то магия, ее ни в коем случае нельзя спугнуть. У нас так редко случаются честные разговоры… Это такое чудо, его нельзя губить расписанием. Не посплю, зато приду на смену с новым осознанием жизни, которое подарил мне этот разговор.

— Почему ты считаешь, что честные разговоры стали случаться реже?

— Мы же обычно прикрываемся бытом и говорим обо всем, кроме настоящего. Не произносим, чего боимся, не просим помощи. Не хочу грести всех под одну гребенку, но тенденция такова — мы живем в настолько быстром ритме, такое количество информации вокруг нас, что невольно закрываемся бетонными плитами друг от друга. И я в том числе.

— Ты принадлежишь к поколению Z. Какое оно?

— У нас всё очень быстро, вся жизнь — посты в соцсетях, которые мы пролистываем. Мы и жизнь так же пролистываем, к сожалению. Мы крайне прогрессивные, у нас масса вариантов для выбора. Но когда выбора много, что-то очень важное теряется из виду. Мы и людей так же размениваем, потому что все на виду, у всех инстаграмы. Что-то не так — отписался от человека и пошел дальше. Мы занимаемся потреблением… Но мы в этом не виноваты, просто у нас такая вариативность, такое разнообразие событий, информации, возможностей, что за всем этим очень легко потерять человеческую суть.

Посмотри на сегодняшнего человека: он и блогер, и фотограф, и актер, и повар, и глютен не жрет. Круто, если ты и правда такой разносторонний, но что-то мне подсказывает: ￼￼во всём этом нет глубины. Очень много ИБД — имитации бурной деятельности.

У нас вся жизнь — посты в соцсетях Актриса Анфиса Черных на съемках сериала «Руммейт» Фото:

Сейчас каждую неделю придумывают что-то новое: то глютен нельзя есть, то лактозу, то сахар предлагают заменить на стевию. Сельдерей был полезный, сейчас уже вредный. Бабушка мне рассказывала, что в Советском Союзе было два вида хлеба — черный и белый, мороженое было крем-брюле и классический пломбир. Люди не заморачивались. Всё было проще.

— Заметила, что ты частенько материшься, в том числе в интервью. Родители тебя за это не мучают замечаниями и наставлениями?

— Люблю мат и иногда, наверное, действительно им злоупотребляю, что нехорошо. Материться 24/7 некрасиво — я это осознаю. Но иногда так случается — меня несет или по-другому просто не скажешь. Благодаря мату порой можно очень четко и ярко выразить свою мысль.

Что касается родителей, передо мной уже давно не стоит вопрос: «Что скажут мама и папа?» Я с 15 лет живу одна. В школу, даже в институт многие ходят только потому, что если ходить не будут, родители за это вставят люлей. У меня другой подход: я в ответе прежде всего перед самой собой. В школу ходила за знаниями, а не для галочки.

— Как вышло, что в 15 лет ты стала жить одна?

— Просто поняла, что готова к самостоятельной жизни, и заявила об этом родителям. Они, конечно, паниковали, но дали мне возможность самой решать. Мне, наверное, очень повезло, потому что сейчас, в 24 года, понимаю, что возможностей заблудиться было очень много. Я рано начала работать, уже в 17 лет у меня случился мой первый «Кинотавр», где вино льется рекой. В нашей профессии много разврата, алкоголя и кокаина. Уйти не туда легко — все двери были открыты.

У нас вся жизнь — посты в соцсетях Съемки фильма «Кухня. Последняя битва» Фото: ТАСС/Пресс-служба фильма Кухня. Последняя битва

Отец мне всегда говорил: «Анфиса, ты можешь делать всё, что хочешь, но пойми — у тебя всего лишь одна жизнь. Прожить ее красиво или нет — это только твой выбор». Он мне объяснял, что можно выпить бутылку вина в подъезде в сомнительной компании, а можно насладиться ею в горах, беседуя с интересными людьми, стать умнее, глубже, лучше. Я хорошо эту мысль уяснила и всегда держала ее в голове, когда в той или иной компании чувствовала не те вибрации. Свобода — кайф, но не все способны в ней самодисциплинироваться. Кому-то больше подходит муштра. Потом ребенок вырастет и будет за это благодарен.

— Почему среди актеров так много алко- и наркозависимых людей?

— Возможно, это происходит из-за расшатанного эмоционального состояния. Бывает, ты много работаешь, а потом не работаешь вообще — наша профессия очень нестабильная. Надо уметь договариваться со своим эго, чтобы оно тебя не сносило, когда сегодня ты блистаешь на красной дорожке, а завтра твой телефон вдруг замолчал. Это еще одна причина, по которой я не хочу возводить свою профессию в культ. У таких людей за крахом актерской деятельности и в обычную жизнь приходит крах.

Если ты не востребован, начинаешь глушить досаду допингами. Если востребован — тоже начинаешь глушить, потому что с утра играешь свадьбу, вечером смерть, завтра катастрофу, послезавтра — рождение детей. Постоянно переживаешь разные эмоции: то плачешь, то тебя трясет, то знобит. Чтобы хоть как-то сбросить эмоциональное напряжение, кто-то такие штуки и принимает, к сожалению. Жаль, не все понимают, что подобные легкие и быстрые способы расслабления — иллюзия, есть другие, более действенные методы борьбы с усталостью. Медитация, например. Но нет, некоторым проще залить в себя алкоголь или закинуться наркотиками.

— У нас в «Известиях» появилась новая рубрика — называется «Ответ хейтеру». Я нашла пару гадостей и, с твоего позволения, тебе их зачитаю. Игорь Макаренко написал: «Хочу вас разочаровать, у вас не женская фигура».

— Я, конечно, безумно разочарована, и вы вправе считать так, как вы считаете. Главное, чтобы ваша фигура была мужской. Но прежде всего желаю, чтобы вы были человеком.

— Еще один подписчик Тинамагомед Рамазанов написал: «Ты с Хабенским конкретно устроила оргию». Очевидно, речь о сцене в картине «Географ глобус пропил».

— Если в вашем понимании такая тонкая, хрупкая и нежная история считается оргией, то я желаю вам пережить настоящую оргию в своей жизни, чтобы потом всё переоценить.

— Когда ты снималась в картине «Географ глобус пропил», еще училась в школе. Не стеснялась, когда играла полуобнаженной?

— Там была смешная история. Когда мне рассказали об этой сцене, я сразу отказалась. Продюсеры ответили: «О'кей, мы найдем тебе дублершу». В день, когда нужно было снимать, мне показали эту дублершу — плоскую, как вобла. Смотрю на нее и понимаю, что страна будет думать, что это я. В этот момент поняла, что уж лучше я свою попу покажу.

У нас вся жизнь — посты в соцсетях Актриса Анфиса Черных, кадр из фильма «Географ глобус пропил» Фото: Наше Кино

— Как относишься к обнажению в кадре сегодня?

— К голому телу отношусь аккуратно, сокровенно. Считаю, что это редко бывает красиво. Часто, когда вижу в кино обнаженных людей, испытываю испанский стыд. Голое тело — мощный рычаг и инструмент, который должен быть оправдан. Если можно его не показывать, лучше так и сделать. Всегда заметно, когда голую грудь снимают только ради того, чтобы просто возбудить.

— Расскажи, на кого из родителей ты больше похожа?

— Внешне я вылитый отец, от мамы у меня только цвет глаз. У папы они каре-зеленые, у мамы совсем темные. По характеру, мне кажется, у меня дикий микс. Мои родители — совершенно полярные люди. Что-то я взяла от отца, что-то от матери, и получилась дичайшая коллаборация.

— Родители для тебя пример супружества?

— Скорее антипример. Я бы не хотела повторить их путь. Они разошлись, когда мне было полтора года. С самого детства понимала: очень хорошо, что они развелись, потому что совершенно разные люди.

— На тебя это как-то повлияло?

— У меня не было ощущения неполной семьи. Я жила с мамой, но папа всегда присутствовал в моей жизни, мы с ним проводили много времени вместе. Отец не уходил, он никого не бросал — это было их совместное решение.

Многие родители, к сожалению, травмируют детей своей ненавистью друг к другу, обидами. Начинают говорить при ребенке: «Твой отец такой!» Или: «А мать твоя!» Я ни разу ни от одного, ни от другого не слышала негативных слов в адрес друг друга. Они всегда говорят друг о друге с огромным уважением. Сейчас я уже знаю их историю с обеих сторон. Понимаю, что было много обид, разочарований, но они ни разу не прокололись при мне.

Мои родители — это люди, перед которыми я не боюсь материться. Не потому что я их не уважаю, наоборот. Считаю, они достойны видеть меня такой, какая я есть.