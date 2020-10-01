«Рада, что переболела, надоело бегать от этого вируса»

Агата Муцениеце рада, что после развода обрела собственный голос и мнение. Она не стесняется называть себя лохом по жизни, считает, что жить надо с душой нараспашку, и объясняет, почему счастье не любит тишину. Об этом актриса рассказала «Известиям» в перерывах между съемками своего YouTube-шоу «Честный развод».

— Выпуски вашего шоу собирают миллионы просмотров. Недавно у вас в гостях была Раиса Рязанова. Думаете, аудитории этой платформы интересны звезды советской эпохи?

— Хочется в это верить. Мне старшее поколение слушать интересно. Они говорят простые истины, нами почему-то забытые. Саша Мохов к нам приходил, он таких мудростей наговорил, что мы все призадумались. Сейчас мы позиционируем шоу как «развод» на честный разговор. Необязательно говорить только про разводы. Хотим пригласить пары, которые много лет в браке, чтобы они рассказали, как преодолевали трудности, дали советы, как сохранить любовь.

— Вы из своего шоу что-то почерпнули для себя?

— Всё черпаю, делаю выводы, провожу работу над ошибками. Не только я, кстати, даже наши операторы после некоторых выпусков говорят: «Пойду жене позвоню». Меня это вдохновляет. Это не про преступления, скандалы и хайп, а про человеческую составляющую, про мужчину и женщину, про обмен опытом.

Я спросила Раису Ивановну, что самое важное в отношениях, она ответила: «Жизнь, самое важное — жизнь. Цени каждый момент, не расстраивайся на всякую ерунду. Через 20 лет смотришь: тут ссорились по мелочи, тут недопоняли и разошлись. Стоило ли это того? Задумайся». Это же очень мудро. Поэтому смотрите наше шоу, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики.

— Наверное, самый сильный страх сегодня — это вторая волна коронавируса. Вы ведь переболели еще летом?

— Да, к счастью, пережила его в легкой форме, поражение легких составило всего 5%.

Рада, что переболела Выпуск шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» с Раисой Рязановой Фото: youtube.com/Agata Muceniece

— Какие симптомы у вас были?

— Началось с того, что я почувствовала себя не очень хорошо. Мне казалось, что у меня температура градусов 38, измеряю — 36,5. В итоге температура ни разу не поднялась выше 37,1. Я вообще не кашляла, но обоняние потеряла полностью. Потом начала болеть спина — ощущение, будто мне горчичники поставили. В этот момент мне позвонил бывший супруг (актер Павел Прилучный. — «Известия»), сказал, что нужно вызывать «скорую». Лечили меня как от пневмонии: давали арбидол и ставили бесконечное количество капельниц. Неделю пролежала в больнице и всё это время спала. Ни на что не было сил. В принципе, не адские ощущения — как обычный ОРВИ, только его тяжесть помножена на два.

Когда меня выписали из больницы, я должна была пройти самоизоляцию. Как раз в этот день Москву отпустили с карантина. Все вышли гулять, а я засела дома, читала. Дети в это время были в Питере с отцом, никто от меня не заразился. В принципе, я рада, что переболела, надоело бегать от этого вируса.

— Этим летом вы, похоже, стали одним из главных сетевых ньюсмейкеров. Вас опередил разве что сбривший брови Джиган. Что ни заголовок, то Агата Муцениеце. То вы раскрепостились после развода, то хотите третьего ребенка… Как вы это переносите?

— С чего это они решили, что я раскрепостилась? Знаете, в какой-то момент я перестала читать о себе новости. Не хочу расстраиваться, узнавая какие-то вещи из СМИ. Уж лучше получать их от близких людей. Сейчас еще выходит много подставных и заказных статей, я всё это прекрасно понимаю, поэтому заблокировала каналы, которые пишут про меня и про определенных людей тоже.

— В конце июля вы были гостьей фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Меня удивило, как горячо вас приветствовали, когда вы вышли на красную дорожку. Видимо, во всей этой ситуации с разводом люди на вашей стороне?

— Я просто чуть не расплакалась… Люди брали меня за руки, говорили: «Агата, крепись». Кто-то кричал: «Мы с тобой!» Такая сильная любовь словно окатывает теплой волной. Для меня это очень мощная и важная поддержка. Мне хотелось всех их обнять.

Рада, что переболела Агата Муцениеце на красной дорожке кинофестиваля «Горький fest» Фото: vk.com/gorkyfest52

— У вас вообще нет хейтеров?

— Думаю, хейтеры есть у тех, кто пытается показать себя не тем, кем является. Зритель ведь не тупой — видит неискренность. Мы вспомнили про Джигана, посмотрите, люди ведь его пожалели и по-прежнему любят, потому что он такой дурашка, всё выставил напоказ, а потом еще сам над этим шутил.

Мы люди, падаем и ошибаемся. Не надо строить из себя тех, у кого всё классно. Я вот, например, лох по жизни и не скрываю этого. Только искренность помогает людям узнать в себе самого себя, и это очень роднит.

— Неужели вы никогда не зазнаетесь?

— Я же нормальный человек, зачем мне это? Ну если вдруг получу «Оскар», у меня, возможно, будет причина это сделать.

— Когда к вам пришла первая большая слава после сериала «Закрытая школа», не чувствовали собственного превосходства? Вы же тогда были студенткой.

— Когда меня узнавали, бледнела и краснела, всё думала: «Как к этому вообще можно привыкнуть?» Да, многим от этого сносит башню, но я убеждена: если человек нормальный, он не переобувается, когда приходит успех.

В 17 лет я работала на «Новой волне». Приехала одна очень большая звезда, не буду называть имя. Я очень хотела сфотографироваться с ней, но жутко стеснялась. Еле убедила себя подойти, тряслась от страха. Мне сказали «нет». У меня в тот момент внутри всё упало, навсегда запомнила это ужасное ощущение. Сама я так никогда не делаю. Всегда сфотографируюсь, уделю хотя бы каплю внимания, чтобы не сделать человеку больно.

Рада, что переболела Кадр из сериала «Закрытая школа» Фото: ТАСС/АМЕДИА

— У вас душа нараспашку. Вам это не мешает на кастингах, в профессии?

— На пробах не важно, какой ты, важно, как сыграл сцену. Иногда, мне кажется, открытость даже больше располагает. Специально закрываться? Это будет видно, как на фотках всегда заметно, когда человек притворяется. Я привыкла ничего не скрывать. Да, я сталкивалась из-за этого с осуждением, с тем, что счастье, мол, любит тишину. Да ничего подобного! Мне кажется, молчат те, кому есть чего стыдиться.

— По-вашему, счастье и тишина — несвязанные вещи?

— Совершенно несвязанные. Счастье любит не тишину, а честность, искренность, любовь, заботу, но уж никак оно не зависит от того, выложила ли ты фотографию с любимым человеком или нет. Обожаю этот знаменитый русский оберег в Instagram — смайлик на лице младенца. Сто процентов: если поставил смайлик вместо лица, то ребенка не сглазят!

Не заводи Instagram, если хочешь быть непубличным. Не сиди в соцсетях, не снимайся в кино. Но если ты публичный человек, это часть профессии — быть с народом. Людям интересно, что ты ешь. Ну и что?

— Кто составляет ваш ближний круг после развода? К чьему мнению вы прислушиваетесь?

— К своим детям, а еще спрашиваю маму и моего директора и друга Мариам. И наконец-то я стала спрашивать и слышать себя.

— Как вы к этому пришли? Многие жалуются, что смотрят на мир через калейдоскоп цветных стеклышек, которые мешают увидеть происходящее в реальном свете.

— Разбились мои цветные стеклышки, я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно. Но путь к успеху — это путь от ошибки к ошибке. Чем больнее падаешь, сильнее ошибаешься, тем больше растет твоя душа и личность. Если какие-то вещи тебя не уничтожили, ты точно вырастешь, станешь крепче и терпеливее. Я задала себе вопрос наконец-то — чего хочу я? Ни семья, ни дети, ни муж, ни зритель, а я. Ушла в себя, закопалась, начала себя вытаскивать. «Привет! Где ты была?». — «В летаргическом сне». Это такой путь.

Рада, что переболела Кадр из сериала «В клетке» Фото: Team Films

— Чего вам сейчас больше всего хочется?

— Поняла, что люблю не только свою семью и детей, но и работу. Естественно, дети для меня — номер один, но рядом есть и профессия, в которой я еще не реализовалась. Сейчас у меня наконец-то появилась свобода — могу работать, где хочу, как хочу, сколько хочу. Сама решаю, на какие пробы сходить, с какими режиссерами поработать, какие роли сыграть.

— Вы сказали, что прислушиваетесь к мнению детей. У вас доверительные отношения, вы с ними честны, откровенны?

— Конечно. Дети спрашивают меня, откуда они появились, как попали ко мне в животик. Мия видела шрам у меня на животе. «Мама, меня прям вот так вырезали?» Я стараюсь им не врать, но, конечно, не рассказываю всех подробностей зачатия. Когда они спрашивают про жизненные ситуации, стараюсь разговаривать с ними предельно честно, не как с детьми, а как со взрослыми детьми. Они достаточно умные, понимают, мне кажется, больше, чем мы думаем.

— Актрисы рассказывают, как в индустрии бывает: если у тебя карьера идет вверх, с тобой все любезны, а когда ты в простое, могут и мимо пройти, сделать вид, что не видели. Сталкивались с таким?

— Все, кто со мной здоровается, здороваются со мной, а не с моими проектами. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Как тебе комфортно, так и действуй. Честность, старательность, саморазвитие, четкое желание и работа над собой сделают свое дело.