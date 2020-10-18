Джентльмены удачи идут за «Чиками»: more.tv готовит криминальное ретро

После нашумевшего сериала «Чики» — в тотальное ретро: сервис more.tv готовит премьеру криминального сериала «За час до рассвета». Антураж — вторая половина 1940-х. Герои — милиция и бандиты. Сюжет — как будто «Джентльмены удачи» и «Место встречи изменить нельзя» столкнулись, образовав нечто новое и в то же время узнаваемое. «Известия» побывали на съемках 16-серийного фильма и пообщались с его создателями.

«Правильно и круто»

Речной порт на окраине Твери не слишком отличается от своего обычного состояния, то есть — меланхолического запустения. Старые хозяйственные помещения, похожие на бараки. Бурьян, грязь, моросит дождь. У пристани — баржи. Вероятно, так же они выглядели и семь десятилетий назад. С пригорка открывается живописный вид: водная гладь, редкие деревья, птицы над рекой. На пирсе преобладает ржаво-красный цвет. Мокрые доски, желтые краны, огромные листы железа — атмосфера для криминальной драмы в самый раз. В небольшой беседке рядом с кораблями Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Артур Ваха и Максим Белбородов («28 панфиловцев», «Лед») разыгрывают сцену, в которой бандиты выбирают главаря. Ссорятся, кричат, дело доходит почти до драки. Рядом висит бесполезный спасательный круг.

Очевидно, основные претенденты на почетный и ответственный пост — персонажи Бурковского и Вахи. Вернее, Ваху продвигает Белбородов — самый юный член преступного коллектива. А сам Ваха как раз за Бурковского — его и выбирают в итоге главарем, несмотря на все протесты юноши. Всё вполне логично: Бурковский играет главного героя фильма, Дениса Журавлева. Он — «мент», который работает под прикрытием. Интеллигент по рождению, но с надломленной психикой и пошатнувшейся верой в людей. Чтобы найти грозу здешних мест Клеща, неуловимого и загадочного главаря жестокой банды, Журавлев с несколькими уголовниками имитирует создание альтернативной группировки. Они живут на конспиративной квартире, потихоньку разбойничают. И время действия, и сюжет подозрительно напоминают «Место встречи изменить нельзя».

Джентльмены удачи идут за «Чиками»_1 Кадр из сериала «За час до рассвета» Фото: Киностудия МИМ/Art Pictures Vision

— Чем мой герой отличается от Володи Шарапова? — рассуждает Бурковский, между дублями общаясь с «Известиями». — Во-первых, он совсем другой человек, очень многогранный. Это ведь лишь начальная ситуация, что он под прикрытием. Да, тут тоже дело после войны. Человек отслужил разведчиком, вернулся в родной город, понимает, что дома нет — и ничего нет. Устроился в милицию. Тут банда, его внедряют. В общем, начало такое же. Но здесь интересно, что когда банда начинает действовать, то всё меньше становится понятно, кто хороший и кто плохой. Нравится ему его работа? Или бандитская деятельность? На войне всё было черное или белое, а здесь всё непонятное такое, серое… Там понятно, кто враг, а тут — нет. А здесь еще такая большая дистанция, на которой можно отследить развитие героя: целых 16 серий. У меня никогда не было такого длинного проекта.

Карьера Андрея Бурковского сейчас развивается стремительно. Он стал звездой, сыграв главную роль в сериале «Звоните Ди Каприо!». После был «Тобол», который, впрочем, не «выстрелил». Сейчас вышла картина «Доктор Лиза», где у Бурковского самый выгодный образ — следователь, которому «заказали» во что бы то ни стало отправить Елизавету Глинку под суд, и он под влиянием этой удивительной женщины на наших глазах из циничного мента постепенно превращается в порядочного человека. Карен Оганесян сейчас снимает «Молоко», там тоже Бурковский. А еще его можно увидеть в сериале Константина Богомолова «Хороший человек». Тут уж ничего странного нет: Бурковский давно известен мхатовской публике, в том числе по роли Портоса в богомоловских «Мушкетерах». Он сейчас один из ведущих артистов театра. А в сериале с ним снимается другой, еще более именитый мхатовец Константин Хабенский — в роли начальника милиции Шумейко. Причем он играет, судя по всему, антигероя. А может быть, и самого главного злодея, как это было в «Ликвидации». Бандиты его зовут просто Сатана. Хотя формально у него роль второго плана — между прочим, как и в «Докторе Лизе».

Джентльмены удачи идут за «Чиками»_2 Кадр из сериала «За час до рассвета» Фото: Киностудия МИМ/Art Pictures Vision

— У нас с Костей пока не было общих спектаклей в театре, — признается Бурковский. — Вернее, были, когда мы еще студентами играли в «Белой гвардии», где Костя — Турбин. А мы выходили в эпизодах эдакими молодыми солдатиками и пытались не отстать от главных героев, как-то соответствовать обстановке. Но мы с Костей очень дружим. Он замечательный человек и блестящий партнер. На сменах, когда он на площадке, мы постоянно между дублями пьем кофе, разговариваем и придумываем что-то вместе. Всегда эти дни проходят очень эмоционально, правильно и круто.

«Мечтал сыграть такого»

Сцены с Хабенским отсняли уже давно, еще весной. Тогда в Твери (по сценарию действие происходит в городе Стрельна) была создана огромная декорация, самая большая на этом проекте. Для этого был достроен целый район Морозовского городка, жилого района. За месяц непрерывной работы был создан целый город — главная улица, рыночная площадь, фотоателье, почта, рестораны, милиция, жилые дворы. И там разворачивалась основная часть действия, 80% сцен. Что-то сняли в Москве — но так, чтобы не было понятно, что это столица.

В порту снимаются последние сцены. Но при этом едва ли не самые живописные. Дым над баржами, пейзаж с водной гладью — всё очень эффектно. Артур Смольянинов общаться отказывается. После каждого дубля он садится на стульчик, вытягивает ноги, надвигает кепку своего персонажа на глаза и — дремать. А вот Артур Ваха, напротив, исключительно приветлив и вежлив.

Джентльмены удачи идут за «Чиками»_3 Съемки сериала «За час до рассвета» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мой герой — вор в законе Граф, — рассказывает он. — А зовут его так потому, что он реальный граф. После революции он не уехал за границу, а остался здесь. Поскольку у него всё отобрали, ему осталось только зарабатывать своим талантом. А он — художник. Вот и начал рисовать — ксивы, деньги, разные документы. Он ко всем обращается на «вы», пока его не доведут. Постоянно всех называет «молодые люди». Говорит литературным языком. У него особая манера одеваться, он сразу выделяется среди уголовников.

По коротким репликам съемочной группы и актеров можно понять, что банда Журавлева постепенно становится всё более опасной. Так уж получается, что то одного ее члена убьют, то другого, на бандитах висят уже и погибшие оперативники. За Журавлевым и его подопечными начинает охоту милиция, а он постоянно выгораживает и перевоспитывает рецидивистов, как Доцент в «Джентльменах удачи». Хотя ему самому тоже придется пережить внутренние перемены, определиться с целями в жизни. Не исключено, что шпана из его банды выберет честный путь, а он — какой-то другой. Но это только догадки — фабулу создатели сериала не разглашают.

Джентльмены удачи идут за «Чиками»_4 Съемки сериала «За час до рассвета» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мой герой — вор, с обширной криминальной историей, — рассказывает нам о своем герое Коте Максим Белбородов. — Фильм начинается с того, что он в очередной раз попадает за решетку, где встречает людей, которые впоследствии становятся его друзьями. Я всегда мечтал сыграть такого персонажа. На самом деле мне очень повезло, что меня взяли на такую роль — она острая, характерная и в меру комедийная. Обычно меня из-за внешности рассматривают на более «героических» персонажей, но в душе я — как раз характерный и комедийный. Также хочется отметить атмосферу на площадке — исключительная легкость в общении с режиссером, партнерами и съемочной группой.

«Мой первый большой проект»

В рамках этой «легкости» Артур Смольянинов, правда, нечаянно сломал Белбородову нос. Но, как говорит актер, после этого они только больше подружились. Также Максим сообщил, что в сериале много откровенных сцен, а у него — больше всех. А в каждой серии он убивает как минимум 10 человек.

Константин Хабенский поразил Максима мягкостью и учтивостью. Он был очень внимателен ко всем членам группы, дарил подарки костюмерам, а на съемках все сцены отыгрывал сам, даже если его не было в кадре, не предоставляя другим читать его реплики, как это часто бывает.

Джентльмены удачи идут за «Чиками»_5 Съемки сериала «За час до рассвета» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Следующий эпизод — герои выпускают голубей, чтобы таким образом выследить Клеща. Как именно это получится, рассказывать нельзя, чтобы избежать спойлера. Дублей приходится делать много: голуби постоянно летят не туда, и коптер, которым снимается сцена, никак не может сделать нужный кадр. Режиссер Игорь Зайцев («Тобол», «Бендер», «Великая», «Чкалов», «Есенин») снова и снова заставляет запускать аппарат в воздух, а мы беседуем с Аленой Михайловой, звездой сериала «Чики» и фильма «Люби их всех». Она здесь играет сержанта милиции Олю, которая тоже вошла в состав банды Журавлева — на свою беду, потому что проблем у этих ребят с каждым днем всё больше. У нее впереди сцена похорон, на площадку уже пришел священник — под него загримировали члена группы, и загримировали очень натурально. Если бы он не курил с осветителями, добродушно огрызаясь на шутки по поводу костюма, можно было бы подумать, что привезли настоящего батюшку. Михайлову всё это, впрочем, не слишком занимает: она уже давно работает не только на этом сериале. После «Чик» предложений стало столько, что актриса едва успевает перевести дух.

— Оля раскрывает уголовные дела, ловит бандитов, — рассказывает Михайлова о своей героине. — А потом ей дают задание работать в банде, и да — она ведет двойную игру. Роль Ольги, пожалуй, самая сложная для меня на сегодняшний день. Во-первых, 16 серий — это первый мой такой большой проект. Во-вторых, время действия — 1946 год. Другая эпоха, другая жизнь. Когда я читала сценарий, казалось, мне эта роль не под силу. На вырост, так сказать. Очень много эмоциональных сцен.

Джентльмены удачи идут за «Чиками»_6 Съемки сериала «За час до рассвета» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Про похороны тоже рассказывать нельзя. Они будут ближе к концу сериала — во всем этом есть своя интрига. Интригует, что все актеры фильма — несмотря на то, что криминального ретро за последние годы было снято немало — говорят о проекте с огромным восхищением и интересом. Трудно предсказывать, сможет ли он повторить на more.tv успех «Чик», но как минимум за счет звездного ансамбля картина может рассчитывать на гарантированный интерес аудитории.