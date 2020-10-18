Джентльмены удачи идут за «Чиками»: more.tv готовит криминальное ретро
После нашумевшего сериала «Чики» — в тотальное ретро: сервис more.tv готовит премьеру криминального сериала «За час до рассвета». Антураж — вторая половина 1940-х. Герои — милиция и бандиты. Сюжет — как будто «Джентльмены удачи» и «Место встречи изменить нельзя» столкнулись, образовав нечто новое и в то же время узнаваемое. «Известия» побывали на съемках 16-серийного фильма и пообщались с его создателями.
«Правильно и круто»
Речной порт на окраине Твери не слишком отличается от своего обычного состояния, то есть — меланхолического запустения. Старые хозяйственные помещения, похожие на бараки. Бурьян, грязь, моросит дождь. У пристани — баржи. Вероятно, так же они выглядели и семь десятилетий назад. С пригорка открывается живописный вид: водная гладь, редкие деревья, птицы над рекой. На пирсе преобладает ржаво-красный цвет. Мокрые доски, желтые краны, огромные листы железа — атмосфера для криминальной драмы в самый раз. В небольшой беседке рядом с кораблями Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Артур Ваха и Максим Белбородов («28 панфиловцев», «Лед») разыгрывают сцену, в которой бандиты выбирают главаря. Ссорятся, кричат, дело доходит почти до драки. Рядом висит бесполезный спасательный круг.
Очевидно, основные претенденты на почетный и ответственный пост — персонажи Бурковского и Вахи. Вернее, Ваху продвигает Белбородов — самый юный член преступного коллектива. А сам Ваха как раз за Бурковского — его и выбирают в итоге главарем, несмотря на все протесты юноши. Всё вполне логично: Бурковский играет главного героя фильма, Дениса Журавлева. Он — «мент», который работает под прикрытием. Интеллигент по рождению, но с надломленной психикой и пошатнувшейся верой в людей. Чтобы найти грозу здешних мест Клеща, неуловимого и загадочного главаря жестокой банды, Журавлев с несколькими уголовниками имитирует создание альтернативной группировки. Они живут на конспиративной квартире, потихоньку разбойничают. И время действия, и сюжет подозрительно напоминают «Место встречи изменить нельзя».
Кадр из сериала «За час до рассвета»
— Чем мой герой отличается от Володи Шарапова? — рассуждает Бурковский, между дублями общаясь с «Известиями». — Во-первых, он совсем другой человек, очень многогранный. Это ведь лишь начальная ситуация, что он под прикрытием. Да, тут тоже дело после войны. Человек отслужил разведчиком, вернулся в родной город, понимает, что дома нет — и ничего нет. Устроился в милицию. Тут банда, его внедряют. В общем, начало такое же. Но здесь интересно, что когда банда начинает действовать, то всё меньше становится понятно, кто хороший и кто плохой. Нравится ему его работа? Или бандитская деятельность? На войне всё было черное или белое, а здесь всё непонятное такое, серое… Там понятно, кто враг, а тут — нет. А здесь еще такая большая дистанция, на которой можно отследить развитие героя: целых 16 серий. У меня никогда не было такого длинного проекта.
Карьера Андрея Бурковского сейчас развивается стремительно. Он стал звездой, сыграв главную роль в сериале «Звоните Ди Каприо!». После был «Тобол», который, впрочем, не «выстрелил». Сейчас вышла картина «Доктор Лиза», где у Бурковского самый выгодный образ — следователь, которому «заказали» во что бы то ни стало отправить Елизавету Глинку под суд, и он под влиянием этой удивительной женщины на наших глазах из циничного мента постепенно превращается в порядочного человека. Карен Оганесян сейчас снимает «Молоко», там тоже Бурковский. А еще его можно увидеть в сериале Константина Богомолова «Хороший человек». Тут уж ничего странного нет: Бурковский давно известен мхатовской публике, в том числе по роли Портоса в богомоловских «Мушкетерах». Он сейчас один из ведущих артистов театра. А в сериале с ним снимается другой, еще более именитый мхатовец Константин Хабенский — в роли начальника милиции Шумейко. Причем он играет, судя по всему, антигероя. А может быть, и самого главного злодея, как это было в «Ликвидации». Бандиты его зовут просто Сатана. Хотя формально у него роль второго плана — между прочим, как и в «Докторе Лизе».
Кадр из сериала «За час до рассвета»
— У нас с Костей пока не было общих спектаклей в театре, — признается Бурковский. — Вернее, были, когда мы еще студентами играли в «Белой гвардии», где Костя — Турбин. А мы выходили в эпизодах эдакими молодыми солдатиками и пытались не отстать от главных героев, как-то соответствовать обстановке. Но мы с Костей очень дружим. Он замечательный человек и блестящий партнер. На сменах, когда он на площадке, мы постоянно между дублями пьем кофе, разговариваем и придумываем что-то вместе. Всегда эти дни проходят очень эмоционально, правильно и круто.
«Мечтал сыграть такого»
Сцены с Хабенским отсняли уже давно, еще весной. Тогда в Твери (по сценарию действие происходит в городе Стрельна) была создана огромная декорация, самая большая на этом проекте. Для этого был достроен целый район Морозовского городка, жилого района. За месяц непрерывной работы был создан целый город — главная улица, рыночная площадь, фотоателье, почта, рестораны, милиция, жилые дворы. И там разворачивалась основная часть действия, 80% сцен. Что-то сняли в Москве — но так, чтобы не было понятно, что это столица.
В порту снимаются последние сцены. Но при этом едва ли не самые живописные. Дым над баржами, пейзаж с водной гладью — всё очень эффектно. Артур Смольянинов общаться отказывается. После каждого дубля он садится на стульчик, вытягивает ноги, надвигает кепку своего персонажа на глаза и — дремать. А вот Артур Ваха, напротив, исключительно приветлив и вежлив.
Съемки сериала «За час до рассвета»
— Мой герой — вор в законе Граф, — рассказывает он. — А зовут его так потому, что он реальный граф. После революции он не уехал за границу, а остался здесь. Поскольку у него всё отобрали, ему осталось только зарабатывать своим талантом. А он — художник. Вот и начал рисовать — ксивы, деньги, разные документы. Он ко всем обращается на «вы», пока его не доведут. Постоянно всех называет «молодые люди». Говорит литературным языком. У него особая манера одеваться, он сразу выделяется среди уголовников.
По коротким репликам съемочной группы и актеров можно понять, что банда Журавлева постепенно становится всё более опасной. Так уж получается, что то одного ее члена убьют, то другого, на бандитах висят уже и погибшие оперативники. За Журавлевым и его подопечными начинает охоту милиция, а он постоянно выгораживает и перевоспитывает рецидивистов, как Доцент в «Джентльменах удачи». Хотя ему самому тоже придется пережить внутренние перемены, определиться с целями в жизни. Не исключено, что шпана из его банды выберет честный путь, а он — какой-то другой. Но это только догадки — фабулу создатели сериала не разглашают.
Съемки сериала «За час до рассвета»
— Мой герой — вор, с обширной криминальной историей, — рассказывает нам о своем герое Коте Максим Белбородов. — Фильм начинается с того, что он в очередной раз попадает за решетку, где встречает людей, которые впоследствии становятся его друзьями. Я всегда мечтал сыграть такого персонажа. На самом деле мне очень повезло, что меня взяли на такую роль — она острая, характерная и в меру комедийная. Обычно меня из-за внешности рассматривают на более «героических» персонажей, но в душе я — как раз характерный и комедийный. Также хочется отметить атмосферу на площадке — исключительная легкость в общении с режиссером, партнерами и съемочной группой.
«Мой первый большой проект»
В рамках этой «легкости» Артур Смольянинов, правда, нечаянно сломал Белбородову нос. Но, как говорит актер, после этого они только больше подружились. Также Максим сообщил, что в сериале много откровенных сцен, а у него — больше всех. А в каждой серии он убивает как минимум 10 человек.
Константин Хабенский поразил Максима мягкостью и учтивостью. Он был очень внимателен ко всем членам группы, дарил подарки костюмерам, а на съемках все сцены отыгрывал сам, даже если его не было в кадре, не предоставляя другим читать его реплики, как это часто бывает.
Съемки сериала «За час до рассвета»
Следующий эпизод — герои выпускают голубей, чтобы таким образом выследить Клеща. Как именно это получится, рассказывать нельзя, чтобы избежать спойлера. Дублей приходится делать много: голуби постоянно летят не туда, и коптер, которым снимается сцена, никак не может сделать нужный кадр. Режиссер Игорь Зайцев («Тобол», «Бендер», «Великая», «Чкалов», «Есенин») снова и снова заставляет запускать аппарат в воздух, а мы беседуем с Аленой Михайловой, звездой сериала «Чики» и фильма «Люби их всех». Она здесь играет сержанта милиции Олю, которая тоже вошла в состав банды Журавлева — на свою беду, потому что проблем у этих ребят с каждым днем всё больше. У нее впереди сцена похорон, на площадку уже пришел священник — под него загримировали члена группы, и загримировали очень натурально. Если бы он не курил с осветителями, добродушно огрызаясь на шутки по поводу костюма, можно было бы подумать, что привезли настоящего батюшку. Михайлову всё это, впрочем, не слишком занимает: она уже давно работает не только на этом сериале. После «Чик» предложений стало столько, что актриса едва успевает перевести дух.
— Оля раскрывает уголовные дела, ловит бандитов, — рассказывает Михайлова о своей героине. — А потом ей дают задание работать в банде, и да — она ведет двойную игру. Роль Ольги, пожалуй, самая сложная для меня на сегодняшний день. Во-первых, 16 серий — это первый мой такой большой проект. Во-вторых, время действия — 1946 год. Другая эпоха, другая жизнь. Когда я читала сценарий, казалось, мне эта роль не под силу. На вырост, так сказать. Очень много эмоциональных сцен.
Съемки сериала «За час до рассвета»
Про похороны тоже рассказывать нельзя. Они будут ближе к концу сериала — во всем этом есть своя интрига. Интригует, что все актеры фильма — несмотря на то, что криминального ретро за последние годы было снято немало — говорят о проекте с огромным восхищением и интересом. Трудно предсказывать, сможет ли он повторить на more.tv успех «Чик», но как минимум за счет звездного ансамбля картина может рассчитывать на гарантированный интерес аудитории.