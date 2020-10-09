Старики-разбойники, чукотские киты: на смену «Стрельцову» идет лирика

Мальчишка из дальневосточного поселка отправляется в Америку, но там жизнь не сахар: русские эмигранты сохнут от тоски по Родине. Сами же американцы борются с продажными копами и грабят банки, в свободное время пугая друг друга детскими страшилками. И только в Италии любовь побеждает всё. «Известия» рекомендуют главные киноновинки этого уикенда.

Kitoboy

Приз программы «Дни Венеции» на Венецианском кинофестивале, три приза «Кинотавра» — за режиссуру и лучшую мужскую роль от главного жюри и диплом от российских критиков. С таким набором наград Kitoboy становится одним из самых титулованных отечественных фильмов нынешнего года. Это дебют Филиппа Юрьева — выпускника знаменитой экспериментальной мастерской Алексея Учителя во ВГИКе, однокурсника Ивана Твердовского, Таисии Игуменцевой, Анара Аббасова, Александры Лихачевой и других ныне известных имен молодого российского кино.

Фильм начинается в США, под музыку Джонни Кэша, в каком-то загадочном притоне. Девушка, за которой мы следим, работает в онлайновом секс-чате. Целыми днями она сидит на кровати в соблазнительных позах, а пользователи всего мира смотрят на нее и прикидывают, стоит ли заплатить денег, чтобы перейти с ней в режим индивидуального общения. Девушку играет Кристина Асмус, и эта роль не менее смелая, чем в «Тексте». Но на самом деле главная героиня не она, а мальчишка Лешка из чукотской деревушки на берегу океана. У них сделали Wi-Fi, ему показали, как пользоваться чатом, а он вдруг влюбился в заокеанскую красотку. Теперь у него появилась цель в жизни — перебраться через Берингов пролив (некоторые местные уже сделали это) и найти свою желанную на американских просторах.

Трогательный, но очень точный фильм, причем все актеры — обычные местные жители, а о работе с исполнителем роли Лешки Владимиром Оноховым Юрьев с удовольствием рассказывает невероятные байки. Говорит, единственным способом мотивировать юношу сниматься в итоге стала приставка PlayStation — большая редкость для тех мест.

Режиссер: Филипп Юрьев

В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер

«Гудбай, Америка»

От фильма с таким названием можно было бы ждать чего-то бесшабашного и эксцентричного, особенно учитывая имя постановщика, но Сарик Андреасян, к счастью, продолжает экспериментировать с жанрами и с амплуа Дмитрия Нагиева. В «Непрощенном» тот играл драму и даже триллер, здесь — лирическую комедийную мелодраму с ностальгическими нотками.

«Гудбай, Америка» рассказывает о нескольких эмигрантах, которые пытаются прижиться на чужой почве, но остаются при этом стопроцентно русскими людьми. И дело в не смешных привычках и традициях, как это часто изображают и в нашем, и в зарубежном кино, а в каком-то особом состоянии души, которое за пределами Родины проявляется куда отчетливее, нежели дома. В звездном ансамбле выделяется Юрий Стоянов — он, похоже, лучше всех понял замысел режиссера и выполняет задачу интереснее и тоньше, чем остальные.

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Надежда Михалкова

«Погребальные байки»

Долгожданный дебют Райана Спинделла. Режиссер со своими короткометражными хоррорами получил несколько десятков международных наград и прославился в интернете, как это часто бывает с представителями жанра. Для полного метра он, чтобы не рисковать, выбрал форму антологии. Симпатичная девушка пришла устраиваться на работу в похоронное бюро, а владелец давай пугать ее жуткими рассказами. Причем, словно специально, персонажи этих историй разного возраста, чтобы картина могла попасть в любую аудиторию и особенно — зацепить подростков, боящихся неудачного «первого раза».

Героиня выслушивает байки и «бомбит» их язвительными комментариями. У нее припасена своя страшная сказка, перед которой эти — просто детсадовские страшилки, не стоящие внимания. Стоит отметить, что большая часть «анекдотов» действительно пугает, что сразу вызвало большой интерес фанатов и принесло картине ряд восторженных рецензий критиков.

Режиссер: Райан Спинделл

В ролях: Клэнси Браун, Кейтлин Кастер, Джейкоб Элорди, Эма Хорват

«Лучшие годы»

Шедевр Этторе Сколы «Мы так любили друг друга» вдохновил создателей этой картины на создание большой, охватывающей четыре десятилетия, истории нескольких друзей, влюбленных в одну женщину. Среди других референсов называются также «Амаркорд» и «Сладкая жизнь» Феллини. Впрочем, логично вспомнить и «ХХ век», потому что на жизнь героев сильно влияют политические и социальные катаклизмы, включающие даже такие далекие от итальянской жизни, как падение Берлинской стены и 11 сентября.

Лирическая, светлая, немного грустная картина была хорошо принята национальной прессой, все-таки это трудное для художника путешествие, требующее серьезной рефлексии и тщательного внимания к деталям прошлого. Но это также и столкновение двух поколений итальянских актеров, где старшее явно побеждает младшее по всем параметрам. Особенно хорош, как всегда, Пьерфранческо Фавино — он, кстати, только что получил приз за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале, но за другой фильм, «Наш отец», а недавно его можно было увидеть в нашумевшем «Предателе», где он играл одного из «крестных отцов» коза ностра.

Режиссер: Габриэле Муччино

В ролях: Пьерфранческо Фавино, Микаэла Рамаццотти, Ким Росси Стюарт, Клаудио Сантамария, Николетта Романофф

«Честный вор»

Лиаму Нисону уже 68 лет, но после неожиданного успеха «Заложницы» он так регулярно снимается в экшенах, что это уже стало напоминать новогодний оливье или валентинки на 14 февраля. Даже Джейсон Стэйтем не смог столь долго держать планку, а Нисону это удается, он всегда элегантен, умен, брутален и невероятно крут. Актер даже обещал завязать с такого рода фильмами, но не смог устоять и продолжает выдавать их один за другим.

Главный герой — бывший морпех, сделавший состояние на грабежах банков. Он настолько талантливый подрывник, что любой сейф для него легкая добыча. Теперь он решил рассказать все свои секреты ФБР, потому что встретил девушку, которой не желает врать о своем прошлом (как будто ей тогда будут не нужны его миллионы), а копы попались алчные, готовые ради такого куша на многое. В общем, Нисон опять воюет с целым миром и неизбежно побеждает, чего все и ждали с нетерпением.

Режиссер: Марк Уильямс

В ролях: Лиам Нисон, Кейт Уолш, Джай Кортни, Джеффри Донован, Роберт Патрик