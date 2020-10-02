Хандра Аль Капоне: гангстер в маразме, йети на Аляске

Том Харди играет Роберта Де Ниро, Стив Карелл идет на выборы, а русские каскадеры дают отпор Джону Уику. Зрителям явно не хватает в расписании кинотеатров голливудских блокбастеров, но зато в других жанрах недостатка нет. Русская хандра, американские выборы, снежный человек на Аляске — на этой неделе есть что посмотреть и с семьей, и в компании, и в гордом одиночестве. «Известия» выбрали лучшее из нового.

«Капоне. Лицо со шрамом»

Один из самых удивительных фильмов года — так над жанром криминальной драмы не измывались давно. Том Харди играет легендарного гангстера Аль Капоне, чьи славные деньки, правда, остались давно позади. Отсидев 11-летний срок, Капоне выходит на свободу жалким калекой, страдающим деменцией и нейросифилисом. Он доживает свои дни пенсионером во Флориде, однако агенты ФБР продолжают неусыпно следить за каждым его шагом: есть версия, что Капоне далеко не так плох, каким хочет казаться. И далеко не так беден — до заключения он вроде бы успел припрятать значительную сумму денег. Может, и не колоссальную, но вполне достаточную для какой-нибудь последней махинации, финального аккорда преступной карьеры.

Не так давно режиссер Джош Транк был одним из самых ярких начинающих постановщиков. Его дебютная супергеройская «Хроника» заинтересовала голливудские студии, и его позвали ставить уже большое кино про супергероев. Однако провал «Фантастической четверки» и конфликты с продюсерами превратили восходящую звезду в парию, и от этого удара его карьера не может оправиться до сих пор. Новый фильм, снятый по собственному же сценарию, с прекрасным артистом Томом Харди (который, правда, играет скорее Роберта Де Ниро в роли Капоне, чем самого Капоне) должен был стать ответом всем завистникам. Однако картина собрала негативных отзывов как минимум не меньше положительных.

Режиссер: Джон Транк

В ролях: Том Харди, Линда Карделлини, Мэтт Диллон, Ал Сапиенца, Кэтрин Нардуччи, Ноэль Фишер, Джино Кафарелли

«Честный кандидат»

Скоро выборы президента в США — и вот на экраны уже спешит злая политическая комедия. Два столичных политтехнолога (Стив Карелл и Роуз Бирн) приезжают в захолустное Оленье озеро, где развернулась нешуточная борьба за пост мэра. Герой Карелла тащит к победе отставного морпеха-правдоруба, который может завоевать сердца простых провинциальных избирателей, уставших от пустых обещаний элиты. На пятки наступает вечная антагонистка, героиня Бирн, которая пытается всеми силами этому кандидату от народа помешать. Журналисты, избиратели, да и сам «кандидат поневоле» в некотором недоумении наблюдают за этой битвой титанов и пытаются понять, при чем же здесь демократия.

«Честного кандидата» придумал, написал и снял Джон Стюарт, чрезвычайно популярный американский комик, который многие годы вел сатирическую политическую программу The Daily Show. Пару лет назад он ушел с телевидения, но сидеть сложа руки у него, видимо, не получается. «Честный кандидат» в первую очередь обращается к американцам — нам, знакомым с американской политической системой лишь в общих чертах, многие шутки не понять, но юмор ситуации можно оценить в полной мере. Активные дураки с амбициями и без принципов — это вечная тема, которая умрет только вместе с человечеством. В фильме в ролях второго плана можно увидеть Криса Купера и восходящую звезду Маккензи Дэвис.

Режиссер: Джон Стюарт

В ролях: Стив Карелл, Роуз Бирн, Крис Купер, Брент Секстон, Уилл Сассо, С.Дж. Уилсон, Маккензи Дэвис

«Хандра»

В этот четверг в прокат вышли сразу два неординарных российских фильма. Во-первых, наш ответ «Джону Уику» и, судя по названию, индонезийскому «Рейду» — боевик «Русский рейд» с самыми мощными сценами рукопашных драк в истории нашего кино. В лучших зарубежных традициях жанра авторы даже придумали своим героям оригинальные варианты боевых стилей по мотивам самых разных школ единоборств — такого, кажется, у нас раньше еще не делал никто. Во-вторых, в соседних залах с «Русским рейдом» идет «Хандра», гораздо более мирная, но не менее дикая трагикомедия, один из самых ярких фильмов прошедшего недавно «Кинотавра», а также, как говорят сами создатели, «патриотичный блокбастер».

На первый взгляд завязка не блещет оригинальностью — что-то такое про Москву снимали не раз. По сюжету, три молодых парня, снимающих вместе квартиру, переживают массу приключений в течение одного крайнее насыщенного дня. Знакомо? Да, но зато каких приключений! Ребят играют молодые артисты Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас. На втором плане — Александр Гордон в роли гинеколога, Иван Янковский — в роли Тарковского, Валерий Гаркалин примерил образ продюсера, а Тимофей Трибунцев и вовсе был самим собой. Как говорит режиссер, дебютант Алексей Камынин, сценарий основан на реальных событиях, произошедших с ним лично и его друзьями.

Режиссер: Алексей Камынин

В ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева, Ксения Зуева, Семен Барков, Анастасия Куимова, Аня Чиповская, Равшана Куркова и др.

«Мы призываем тьму»

За время вынужденного простоя дистрибьюторы накопили в закромах множество хорроров и теперь выдают их зрителям горстями. На прошлой неделе вышло в прокат два фильма ужасов, а на этой — уже сразу три. Из них самый респектабельный — «Мы призываем тьму» с Александрой Даддарио («Разлом Сан-Андреас»). На дворе — 1988 год, мальчики и девочки отращивают патлы и трясут хайром под тяжелую музыку. В это время по телевизору сумасшедший проповедник клеймит металлистов и называет их не иначе как дьяволопоклонниками. Тем временем по округе проходит череда явно ритуальных убийств, которые полиция приписывает какой-то таинственной секте сатанистов. И это, конечно, не совпадение.

Три подруги-металлистки (Даддарио, Мэдди Хассон и Эми Форсайт) едут вместе в отдаленный клуб на хеви-метал-концерт, где знакомятся с тремя начинающими музыкантами. Сначала они ссорятся из-за пустяка, потом мирятся, и девчонки даже приглашают ребят на вечеринку в дом к одной из них здесь, неподалеку, — выпить пива и поиграть в «Я никогда не…». Стоит ли говорить, что уже совсем скоро гулянка резко пойдет не по плану. В числе прочих проектов из-за пандемии хоррор «Мы призываем тьму» миновал кинотеатральный прокат в США весной, но зато позднее его купил и выпустил Netflix. Фильм достаточно тепло встретили американские критики. От режиссера резонансного триллера «Мой друг Дамер» Марка Мейерса.

Режиссер: Марк Мейерс

В ролях: Александра Даддарио, Мэдди Хассон, Эми Форсайт, Киан Джонсон, Логан Миллер, Джонни Ноксвил

«Семейка Бигфутов»

Скоро начинаются школьные каникулы, и в прокат устремились мультфильмы. На этой неделе состоялось сразу две анимационные премьеры: японское аниме «Гостиница Окко» про девочку, которая селится в отеле с привидениями, и франко-бельгийский трехмерный блокбастер «Семейка Бигфутов» — сиквел хита трехлетней давности «Стань легендой! Бигфут-младший» о семейке, в чьих жилах течет кровь хранителей леса бигфутов, мифических животных североамериканского региона. Благодаря таким предкам герои обладают массой сверхспособностей, понимают язык зверей и могут быть лучшими посредниками между миром животных и миром людей.

В этот раз семья Бигфутов со всеми своими друзьями-животными (енот, белка и медведь) сядет в старый фургон и отправится на Аляску, где отважные экологи пытаются спасти заповедник от коварной нефтяной корпорации, загрязняющей окружающую среду. Гордость заповедника — еще одно легендарное существо, которое долго считали вымыслом, а именно — снежный человек. Однажды он таинственным образом исчезает, и спасти его может только семья Бигфутов. Фильм был отобран в программу лучших полнометражных мультфильмов года «анимационных Канн» — фестиваля во французском городе Анси.

Режиссер: Жереми Дегрусон, Бен Стассен

В ролях: Килиан Труийяр, Алексис Виктор, Мари Шевало, Фредерик Сутерель, Себастьян Дежу, Пьер Тессье