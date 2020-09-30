Сталин-шаман, Тодоровский-гипнотизер, Ким Ки Дук в Казахстане, а Тимур Бекмамбетов — во главе жюри. Несмотря на вызванные пандемией ограничения, 1 октября открывается 42-й Московский международный кинофестиваль. Формат, конечно, изменен: показов будет меньше, светская часть сокращена до минимума, а многие мероприятия переехали в онлайн. Тем не менее в главном уступок не будет — ММКФ останется площадкой, где зрители смогут посмотреть актуальное кино и непосредственно пообщаться с его создателями. Кроме того, как выяснили «Известия», теперь все прошедшие фестивальный отбор картины могут попасть в оскаровскую гонку.

Пять из 13

В основной конкурс вошло 13 картин. Московский кинофестиваль всегда отличался патриотизмом, но в этот раз российское присутствие бьет все рекорды. Считая копродукцию с Азербайджаном («Дочь рыбака» выпускника Московской школы нового кино Исмаила Сафарали), за «Золотого святого Георгия» поборется сразу пять отечественных картин. В их числе — долгожданный триллер Валерия Тодоровского «Гипноз» с Максимом Сухановым в роли эксцентричного психотерапевта (уже 15 октября фильм выйдет в широкий прокат).

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате_1 Кадр из фильма «Блокадный дневник» Фото: Сентябрь

Также в конкурсе — драма Андрея Зайцева с говорящим названием «Блокадный дневник» (как подчеркивает режиссер, фильм полностью основан на воспоминаниях блокадников, в том числе Ольги Берггольц и Даниила Гранина, и не содержит вымысла), игровой фильм с элементами анимации «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой по мотивам произведений Велимира Хлебникова и, наконец, картина Максима Дашкина «На дальних рубежах» с Викторией Толстогановой — драма любовного треугольника на российской военной базе в Киргизии.

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате_2 Кадр из фильма «На дальних рубежах» Фото: Киностудия Соль

Также в конкурсе есть работы из Бразилии, Индии, Великобритании, Турции, Израиля, Румынии, и сразу две картины из Казахстана, причем одну из них снял южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Драма «Растворяться» (копродукция с родной Кореей) рассказывает о встрече двух девушек, которые похожи, как близняшки, но при этом полные противоположности друг другу.

Онлайн и офлайн

Как пояснил «Известиям» программный директор ММКФ, глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов, широкое представительство российских фильмов и лент стран-соседей отчасти связано с пандемией. Но это далеко не основной фактор.

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате_3 Кадр из фильма «Растворяться» Фото: Astana Film Fund

— Во-первых, мы выбирали действительно интересное кино. Во-вторых, стремились представить те кинематографии, которые, может быть, не всегда имеют доступ на большие европейские фестивали. Кроме того, мы до последнего надеялись, что границы откроют, и из соседних стран будет легче приехать гостям. Акцент на российских фильмах сделан опять же сознательно, потому что это в основном мировые премьеры. А также в условиях пандемии есть возможность обеспечить не дистанционное, а живое присутствие режиссеров и актеров , — подчеркнул Кирилл Разлогов.

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате_4 Кадр из фильма «На острие» Фото: Централ Партнершип

Для полноты картины стоит добавить, что жюри основного конкурса возглавил российский режиссер Тимур Бекмамбетов, а фильмы открытия и закрытия в этом году опять же российского производства. В первый день гостям покажут романтическую историю любви на фоне почти сказочного снежного Петербурга «Серебряные коньки» Михаила Локшина, а под занавес, 8 октября, состоится премьера спортивной драмы «На острие» Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой в роли саблистки — чемпионки мира.

Без фуршетов

Чтобы не попасть под запрет как массовое мероприятие, фестиваль пошел на беспрецедентные меры. Киноцентр «Октябрь», базовая площадка смотра, сохранит свой статус, однако без былого столпотворения. Люди будут заходить в залы там, где это возможно, — с улицы. В холлах не должно собираться одновременно более 200 человек. Рассадка в залах в соответствии с правилами будет через место.

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате_5 Зал киноцентра «Октябрь» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как говорит Кирилл Разлогов, в результате фестивальная жизнь из киноцентра «Октябрь», скорее всего, переместится в близлежащие рестораны. Съемочные группы фильмов, возможно, и будут устраивать свои вечеринки, но сама дирекция отказалась от приемов по случаю открытия и закрытия.

— Онлайн-формат нас не пугает. У нас часть мероприятий будет проходить дистанционно, в частности пресс-конференции по тем фильмам, чьи создатели не смогут приехать лично. Но полностью переходить в онлайн мы не хотели. На самом деле этого не сделал ни один большой фестиваль. Так поступают в основном смотры документального кино. Что до полнометражного игрового кино, получить разрешение правообладателя на фестивальный онлайн-показ почти невозможно, — пояснил программный директор.

Сталин, Кончаловский, «Оскар»

Отдельная проблема — документальный конкурс ММКФ, традиционно одна из самых сильных и популярных секций, чьи показы опять же пройдут офлайн. Как рассказал «Известиям» ее куратор, режиссер Сергей Мирошниченко, организаторы всё еще работают над проблемой, как уместить всех потенциальных зрителей. К слову, здесь тоже наблюдается явный российский акцент. Из девяти картин четыре сделаны в России.

— И все как на подбор принадлежат выдающимся мастерам. Это и Андрей Кончаловский, и Сергей Дебижев, и Андрей Осипов, и молодой талантливый режиссер Евгений Григорьев. Поэтому есть надежда, что в этом году российская картина впервые сможет выиграть главный приз, — добавил Сергей Мирошниченко.

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате_6 Режиссер, продюсер Сергей Мирошниченко Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Андрей Кончаловский и Евгений Григорьев представят фильмы о простых работягах («Человек неунывающий» и «Хенд Мейд» соответственно), Андрей Осипов — картину «Шаман» о феномене культа личности Сталина, а Сергей Дебижев — оду полуострову «Крым небесный».

Престиж документального конкурса ММКФ в мире таков, что его победитель автоматически попадает в число претендентов на номинацию премии «Оскар». Однако с этого года, как пояснил Мирошниченко, в оскаровскую гонку включаются все отобранные в программу фильмы. Иными словами, даже если ни одна российская картина не победит, шансы на международный успех конкурсантов уже очень высоки.

Как обычно, в рамках фестиваля пройдут ретроспективы и панорама главных фестивальных хитов сезона. В их числе «Мальмкрог» Кристи Пую, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Во время войны» Алехандро Аменабара и «Психомагия, искусство исцеления» Алехандро Ходоровски.