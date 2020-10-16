Я могу говорить: гипнотизеры, якудза и подглядывающий портье

Голливудские блокбастеры уже кажутся сном, их мы не увидим еще долго, в ближайшее время российские кинотеатры будут показывать совсем другое кино. Ранее оно находилось в тени американских тяжеловесов, а теперь имеет шанс выстрелить, насколько это возможно в условиях пандемии. Поэтому нас ждут драма о гипнозе, ностальгическая история о двух влюбчивых юношах, коллективный крик о женских страданиях, триллер об аутизме и садомазохистская история о приключениях американки в Токио. «Известия» выбрали главные новинки киноуикенда.

«Гипноз»

Валерий Тодоровский несколько лет назад вернулся в кинорежиссуру после длительного перерыва и не перестает экспериментировать в поисках идеального соотношения авторского и зрительского кино. В «Большом» и «Одессе» второе явно перевешивало, теперь Валерий Петрович решил сделать крен в другую сторону — ту, которая когда-то и сделала его российским режиссером первой величины, создателем сверхактуальных и даже культовых картин уровня «Страны глухих».

Исполнитель одной из главных ролей в упомянутой ленте Максим Суханов «переехал» и в «Гипноз». Здесь он не гангстер, а гипнолог, хотя и не менее эксцентричный и загадочный. С другой стороны, возможно, он не так безобиден, как кажется поначалу, и его манипуляции над людьми куда опаснее огнестрельного оружия. Мы видим его глазами старшеклассника Миши, который пытается излечиться от лунатизма. Миша при этом считает себя самым трезвым человеком на свете, да и гипнолог подтверждает, что мальчик негипнабелен, но не является ли всё это еще одной иллюзией, и если да, то чьей именно?

Режиссер: Валерий Тодоровский

В ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа

«Лето'85»

Многие сравнивают новую работу Франсуа Озона с «Назови меня своим именем», но, пожалуй, более точной аналогией, как минимум по сюжету, является «Жизнь Адель» Кешиша. Подросток Алекс, замкнутый, колючий, постоянно размышляющий о смерти, знакомится с Давидом — богемным ловеласом, мгновенно соблазняющим каждого встречного. Дружба быстро переходит в страсть, но мы сразу знаем, чем всё закончилось: уже в начале картины рассказывается, что Алекса поймали, когда он плясал на могиле Давида. Версий звучит множество, от антисемитизма (Давид был из еврейской семьи) до извращенного безумия, но только сам Алекс может рассказать всю правду.

Озон выбрал ностальгическую интонацию, которая в его позднем творчестве все сильнее вытесняет характерный для его первых (и самых лучших) фильмов язвительный сарказм. К Алексу и Давиду, равно как и еще одной вершине «треугольника», симпатичной англичанке Кейт, Озон относится временами, пожалуй, слишком серьезно и деликатно. Это извинительно тем, что картина очень личная, но так уж случилось, что у этого фильма слишком много талантливых предшественников.

Режиссер: Франсуа Озон

В ролях: Феликс Лефэвр, Бенжамен Вуазен, Филиппин Вельж, Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо

«Женщина»

Казалось, время фильмов-анкет, популярных в 1960-е, навсегда прошло, но именно сегодня, похоже, они востребованы. «Котлован» Андрея Грязева, который в этом году ездил на Берлинале, лишнее тому подтверждение. Но «Женщина» отличается размахом: авторы утверждают, что в проекте приняли участие 2 тыс. женщин из 50 стран, и каждая рассказала о себе нечто сокровенное, чаще всего довольно грустное. Фильм, разумеется, прежде всего проходится по современной повестке: домашнее насилие, сексуальное рабство, харассмент, гомофобия, нелегальные аборты, акции против распространенных канонов физической красоты и т.д. Женщина — это миллион проблем, о которых мужчины никогда и не задумывались, хотя выступали часто их источниками.

К счастью, авторы всё же настроены позитивно, поэтому, несмотря на все кошмары, изложенные в кадре, нам показывают и то, как это здорово — быть женщиной. Выясняется, что можно принимать себя такой, какая есть, делать свободный выбор, несмотря на все препятствия, радоваться своей непростой жизни и не смущаться новыми трудностями. Если и стоит в чем-то упрекнуть картину, то только в том, что туда вошло так мало материала, в том числе русскоязычного. Тот редкий случай, когда фильм стоило бы не сократить, а продлить минут на сорок для лучшего эффекта.

Режиссеры: Янн Артюс-Бертран, Анастасия Микова

«Все оттенки Токио»

В оригинале фильм называется «Заблудившиеся девушки и отели любви», но российская локализация вполне имеет право на существование. Пусть даже тут слегка изменился жанр: «Оттенки серого», как ни крути, романтическая комедия с элементами легкой эротики, а «Токио» — депрессивно-суицидальная драма, где есть садомазохистские сцены, впрочем, тоже не слишком жесткие. И всё же в центре сюжета молодая, красивая, умная, но несколько фрустрированная женщина, которая встречает «плохого парня», в данном случае якудза, и у них завязывается страстный роман.

Александра Даддарио — отличный выбор на главную роль. Актриса-интеллектуалка с хорошим чувством юмора, она одинаково уютно чувствует себя и в блокбастерах со Скалой Джонсоном («Разлом Сан-Андреас»), и в независимых арт-драмах («Мы всегда жили в замке»). Профессионально она на голову выше своих коллег из «Оттенков серого» и «После», и ее отношения с Токио и его обитателями, не только с мафией, действительно кажутся опасными и временами сильно интригуют. Правда, к японскому антуражу и актерской игре не мешало бы добавить чуть более интересный и не банальный сценарий, но, вероятно, авторы посчитали, что это сделает фильм слишком артхаусным. Зря они так подумали, рискнуть стоило.

Режиссер: Уильям Олссон

В ролях: Александра Даддарио, Такэхиро Хира, Кэрис ван Хаутен, Эндрю Ротни, Мисудзу Канно

«Ночной портье»

Вариация на тему хичкоковского «Психо»: ночь, отель, красивая женщина, которая зачем-то туда заселилась, но у нее точно есть секрет. Зверское убийство. Ночной портье со странностями — возможно, он сам маньяк или знает что-то про преступника. Но вот тут всё становится сложнее, потому что Барт — высокофункциональный аутист. У него свой способ социализации: он расставил камеры по всей гостинице и записывает поведение постояльцев, редко вступая с ними в непосредственный контакт. Понятно, что если следствию и нужно с кем-то работать, то именно с ним, но как добиться от него информации, если его мозг не такой, как у всех людей. Этот человек может навредить не только другим, но и себе, поэтому детективу Эспаде придется действовать осторожно.

Тема аутизма сегодня всё чаще привлекает авторов фильмов, переходя из социальной и медицинской плоскости в художественную. Достаточно вспомнить «Жутко громко и запредельно близко» или недавнюю «Эпидемию» — везде делается попытка понять людей «с особенностями», но то, как справился молодой актер Тай Шеридан, вызывает иногда почти трепет. Его игра кажется почти документальной, с множеством тонко подмеченных деталей и передачей тех эмоций, которые чаще всего транслируют в мир аутисты. И смотреть на него даже интереснее, чем следить за сюжетом.

Режиссер: Майкл Кристофер

В ролях: Тай Шеридан, Ана де Армас, Хелен Хант, Джон Легуизамо