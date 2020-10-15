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«В стране только два звездных актера, Козловский и Петров»

Режиссер Валерий Тодоровский — о засилье медийных фигур в кадре, сопротивлении гипнозу и фильмах про COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«В стране только два звездных актера, Козловский и Петров»
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2020-10-14 18:17:52
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Валерий Тодоровский ходил на сеансы к известному гипнотизеру, собирается снимать новый сериал и считает, что через некоторое время мы увидим хорошие фильмы о жизни в период COVID-19. Об этом известный режиссер рассказал «Известиям» в преддверии выхода в широкий прокат своей новой картины «Гипноз». Камерный психологический триллер с Максимом Сухановым в главной роли представлял Россию на Московском международном кинофестивале.

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— После крупных в постановочном плане картин — «Большой» и «Одесса» — вы сняли камерную историю. Устали от масштабности?

— Да, правда, я устал от больших картин. Хотел сделать камерный фильм и одновременно рассказать волнующую меня историю. У многих сложилось впечатление, что в фильме показана моя биография. Когда мне было около 12, я случайно попал в лабораторию профессора и тогда популярного гипнолога Райкова. Владимир Леонидович был выдающимся человеком, его деятельность необыкновенно меня заинтересовала. Потом я забыл про походы к профессору, но прошли годы, воспоминания вернулись, я понял, что об этом надо снимать. Когда два года назад вместе со сценаристкой Любовью Мульменко мы искали темы для совместной работы, я рассказал ей о мире гипноза.

В стране только два звездных актера
Кадр фильма «Одесса»

Кадр из фильма «Одесса»

Фото: Мармот-фильм

Она загорелась.

— Вы сами поддались гипнозу Райкова, когда были подростком?

— Нет. Когда Владимир Леонидович пытался меня гипнотизировать, ничего не получалось — слишком я всё контролировал. Когда мы с ним расставались, я сказал: «А вам все-таки не удалось меня загипнотизировать». На что он ответил: «Откуда ты знаешь»? (Смеется.) И я подумал: а вдруг действительно было, а я просто не помню? Эта мысль не отпускала меня долгие годы. Если бы не та фраза, может, я бы вытеснил воспоминания и больше не вернулся к ним.

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— В фильме вы снимаете только одного широко известного артиста Максима Суханова, который уже играл в вашей картине «Страна глухих». Почему именно Максим показался вам подходящим на роль гипнотизера?

— Причина «он уже снимался» — скорее недостаток, ведь я люблю новых артистов. Обратите внимание, по моей фильмографии не кочует одна и та же обойма актеров. При этом я не говорю, что не буду никого снимать второй раз. С Максимом Сухановым последний раз я работал в 1997 году, то есть более 20 лет назад. С тех пор и я стал другим человеком, и он тоже. На роль Волкова я выбрал его, потому что, на мой взгляд, он на нее идеально подходит. В нем есть мощь, харизма, энергия, интеллект, масштаб личности, который нельзя «сыграть». Это был безальтернативный кандидат.

— Второй главный герой — малоизвестный актер, мальчик. С подростками сложнее работать, чем с взрослыми артистами?

— Когда твоем главному герою 15 лет, вряд ли можно найти известного актера на его роль. Хотя есть дети, которые с десяти лет играют в кино, но я не большой их поклонник. Снимавшийся у меня Сережа Гиро — сложившийся артист. Он не просто прекрасно работал, но и человечески, профессионально делал свое дело осмысленно, мне с ним было легко. Как и Степа Cереда, сыгравший в «Одессе» сына главных героев. В «Гипнозе» он тоже есть. Очень мне полюбился. Если у меня будут для него роли, всегда буду его звать.

В фильме есть еще замечательная молодая актриса Полина Галкина, которая, кстати, первый раз снялась в кино. Это признак того, что наше кино не очень любопытно до новых лиц, потому что Полина прекрасная актриса, а ее не снимают, снимают одних и тех же.

— Как вы относитесь к одним и тем же лицам в нашей киноиндустрии?

— Плохо. Они мне надоедают на киноэкране. Я знаю несколько выдающихся артистов, которых я больше не могу видеть из-за количества их появлений на экране.

В стране только два звездных актера
Актер Степа Cереда, в фильме «Одесса»

Актер Степа Cереда в фильме «Одесса»

Фото: Мармот-фильм

— Это вредит артисту?

— Это вредит в первую очередь мне, зрителю. Мне скучно на них смотреть. Кроме того, есть момент недоверия — если ты видишь артиста каждые два месяца в новом фильме, ему всё труднее убедить меня, что он именно тот персонаж, о котором идет речь в сценарии. У меня в голове смешиваются его герои.

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— Вы об Александре Петрове?

— С Петровым другая ситуация, я бы сказал, что он не относится к этой категории. Его действительно было много последние годы, больше всех, наверное. Но это история про звезду. Когда вдруг обнаруживается, что есть артист, фильмы с которым собирают большую кассу, все хотят использовать его в своих корыстных целях. А поскольку звезд немного — на мой взгляд, на сегодняшний день в стране только два таких актера, — то приглашают именно Петрова.

— Кто же эти две звезды?

Данила Козловский и Александр Петров. Для такой страны, как Россия, это мало. Представьте, режиссер приходит к инвесторам, а они говорят: ты знаешь, мы запустим съемки фильма, но нам нужна звезда. Вот и получается, что поскольку таких актеров только два, они много снимаются. Но есть же еще просто хорошие артисты, которые из картины в картину переходят.

— При этом вышеупомянутые актеры всё равно подвергаются критике в соцсетях, многие считают, что «их много».

— Должен вас разочаровать, те люди, которые ходят в кинотеатры и платят деньги, практически не присутствуют в Twitter и Facebook. Такие комментарии пишет небольшой круг людей, 5% потенциальных зрителей, а те, кто вечером с девушкой идет в кино оторваться, — в соцсети не пишут. Посмотрите, сколько денег собрали фильмы с Петровым. Если бы он снимался в неуспешных, тогда был бы вопрос, зачем его много снимают? Думаю, нельзя проецировать мнения небольшой группы на всю аудиторию.

В стране только два звездных актера
Актер Александр Петров

Актер Александр Петров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Вернемся к вашему фильму. В нем полноценным героем можно назвать снег. За что вы его так любите и что он символизирует?

— Это художественный прием. Снег ничего не означает, кроме того, что я хотел сделать фильм, в котором будет идти много снега. Мы снимали весь фильм с бесконечными снегомашинами, с ревом ветродуев. Это было дорого, мучительно, он лип к лицу, это всех достало. Он очень усложнял процесс, потому что постоянно его было то мало, то много, то он летел не туда.

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Снег абсолютно гипнотически воздействует на меня. Когда за окном идет снег, я могу сидеть и долго смотреть на него, впадаю во что-то вроде гипноза. К тому же я давно не снимал московскую зиму.

— Из названия следует, что фильм о гипнозе, но, как мне показалось, он больше про манипуляции, авторитет и навязывание мнения против воли человека. Как вам кажется, в современном мире что больше всего оказывает влияние на людей?

— Мне кажется, что любой социум: государство, город. Даже в школе всегда есть разделение на тех, кто пытается влиять, и тех, кто готов подвергаться влиянию. Вот зайдите в первый класс. Дети соберутся 1 сентября, а уже 5-го там будет кто-то, кто будет диктовать свою волю всем. Дальше они разбиваются на группировки, у них появляются свои лидеры, и в какой-то момент остальные начинают думать и говорить, как они. Надо носить штаны, как у того мальчика, играть в те же игры...

Поэтому тема манипуляции, навязывания другим своей позиции, попытка переделать их — это глобальная часть человеческой природы, но в некоторых случаях она может становиться опасной на планетарном уровне. Мне казалось, это достойная тема для того, чтобы снять об этом фильм.

— Вы сняли камерный психологический триллер, а думаете о кассовых сборах, фестивальной судьбе картины?

— В ситуации, в которой мы сейчас находимся, вообще ничего не понятно. У камерных фильмов нет такого коммерческого потенциала, как у больших блокбастеров, но есть достоинство — стоят они меньше. И в случае если он соберет небольшую кассу в разных местах и его купит телевидение, то вполне может окупиться. Лично я соскучился по маленького камерному кино. Когда-то снимал только такие фильмы, потом меня унесло в сторону большого стиля. Сейчас понял, что хотел бы продолжить снимать небольшие ленты.

В стране только два звездных актера
Режиссер Валерий Тодоровский

Режиссер Валерий Тодоровский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Можно еще и сериал снять. Не планируете?

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— Как раз собираюсь весной. Раз в жизни снимал сериал («Оттепель». — «Известия»), мне захотелось снять еще один. У меня есть очень хороший сценарий для этого.

— Говорят, что лучше всего писать и снимать о том, что вы знаете и видели. Следующий проект тоже основан на ваших воспоминаниях? «Прыжок в прошлое», как сказал один журналист.

— Любой режиссер, что бы он ни снимал, даже если это картина про марсиан, снимает про себя. Может быть, в детстве прочитал книжку, посмотрел мультфильм, что-то запало... Но это не значит, что он возвращается в прошлое, просто вытаскивает из себя сюжеты, ощущения, которые ему хочется передать людям. Прыжок в прошлое — это когда ты снимаешь ретро. Новый сериал будет абсолютно современным, про людей, которые ходят сегодня по улицам, про вас. Вытащил ли я что-то из себя? Конечно. Иначе я бы не стал снимать.

— В основе — ваши впечатления о сегодняшнем мире?

— Мои впечатления о людях. Люди всегда одинаковые. Есть такие вещи, как человеческие отношения, они могут быть окрашены по-разному в зависимости от эпохи и времени, но есть глобальные темы, которые вне времени. Если вы посмотрите крутые фильмы, то обнаружите, что и кино 1960-х годов снимали про вас, про нас.

В стране только два звездных актера
Кадр сериала «Оттепель»

Кадр из сериала «Оттепель»

Фото: Мармот-фильм

— В нашей прошлой беседе вы говорили, что сейчас самое время осмыслять 1990-е. Пандемия внесла коррективы? Может быть, надо снимать об этой чуме?

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— Нужно снимать то, что хочется, если есть такая возможность. По поводу пандемии я много думал. Мой товарищ Тимур Бекмамбетов считает, что после пандемии любой фильм будет смотреться как ретро, потому что мир теперь делится на до и после. То есть он считает, что если ты снимаешь фильм, в котором нет пандемии, то это про далекое прошлое. Я так не думаю, потому что, как выяснилось, после снятия карантина люди начали жить будто ничего не было.

Другой вопрос, что пройдет время и будут сняты фильмы про карантин, про весь этот период, потому что попытки зум-сериалов, на мой взгляд, оказались несостоятельными. Я не поверил в них. Настоящая рефлексия этого события еще появится, и мы увидим фильмы, сериалы о жизни в период COVID-19. Но еще рано, мы еще внутри этого процесса находимся. Поэтому я буду снимать про жизнь без карантина и эпидемий, со звездами, которых еще никогда не снимал.

— Какие проекты вашей кинокомпании скоро ожидать? Осваиваете ли вы интернет-платформы?

— Да, как раз новый сериал будет снят для одной из платформ, если всё сложится. Есть три проекта, которые, надеюсь, выйдут до нового года, три новых сериала. На «России» выйдет «Бомба» — история создания в Советском Союзе атомной бомбы, режиссер Игорь Копылов. Потом стартуют «Оптимисты-2», который сделал Алексей Попогребский. Мне кажется, что второй сезон даже круче первого. Третьим выйдет «Обитель» Александра Велединского по роману Захара Прилепина о жизни заключенных в советском Соловецком лагере особого назначения. Очень сложный фильм, но, мне кажется, мощный, с большими артистами.

Справка «Известий»

Валерий Тодоровский — кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Родился в Одессе в 1962 году в семье кинорежиссера Петра Тодоровского. В 1984-м окончил сценарный факультет ВГИКа. В 2005-м основал собственную кинокомпанию «Красная стрела». Среди известных фильмов студии — «Стиляги», «Качели», «Кислород», «Большой», «Одесса».

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