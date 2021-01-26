Время для «Души»: пиксаровский блокбастер взял половину кассы

Почти 250 млн рублей — половину всего отечественного бокс-офиса — в прошедший уикенд собрала анимационная новинка «Душа», сообщает ЕАИС. Фильм не только занял уверенное первое место в кассовом топе, но и сразу продемонстрировал, как повысились финансовые показатели после отмены ограничений в Москве: там можно было продавать не более 25% билетов на сеанс. Но праздновать окончательную победу рано, и для этого тоже есть объективные факторы.

В движении

Никогда еще график выхода релизов не был таким пластичным. Голливудские студии на прошлой неделе объявили о переносе целого ряда крупных проектов, среди которых была и новая серия бондианы «Не время умирать». Остроумные журналисты даже переделали его название в ироничное «Не время выходить». Отечественные блокбастеры тоже могут сдвинуться, и долгожданный «Конек-горбунок», например, легко может переехать с февраля на осень. Киносети бьют тревогу и жалуются на трудности с долгосрочным планированием репертуара. Более того, если посмотреть на посещаемость, то окажется, что тут тоже не всё так просто. С одной стороны, она выросла до доковидных показателей — в этот раз почти 2 млн зрителей купили билеты в кино за уикенд. В ноябре-декабре, напомним, их количество уже приближалось к 0,6 млн, и даже крупные отечественные релизы не могли остановить это падение. С другой стороны, если посмотреть на результаты «Души», флагмана уикенда и вообще фильма-события, то выяснится, что они не так уж запредельно высоки.

Да, у «Души» была треть всех сеансов, и она собрала половину публики и половину кассы («Дисней» отчитывается о 246 млн). Но, например, «Последний богатырь: Корень зла» в новогодние каникулы иногда за один день собирал 215 млн рублей. И посещаемость у «Души» оказалась не слишком высокой — 25 человек на сеанс. У «Последнего богатыря», который в прокате уже месяц, она в этот уикенд была 20 человек, а на старте, в каникулы, переваливала за 60 человек, хотя масштабы проектов несопоставимы. Всё же «Душа» — хит мирового масштаба от главного поставщика анимационных рекордсменов глобального проката.

Можно объяснить этот результат по-разному. То ли сеансов у «Души» было слишком много, то ли многие успели за месяц посмотреть ленту онлайн, раз уж она под Рождество стартовала на Disney+. То ли выбор семейного контента в этот раз был слишком большим. Но самое страшное, если соскучившаяся по большому экрану публика просто получила за каникулы необходимое количество впечатлений и слегка устала. Теперь ей нужно больше веских поводов, чтобы пойти в кино, тем более что онлайн-платформы после Нового года с удвоенными усилиями принялись бороться за аудиторию.

— Опыт показал, что зритель вернулся в кинотеатры, но качественный контент может поддержать эту тенденцию, а его отсутствие — спровоцировать спад, — отметила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Поэтому надеемся в скорые сроки подойти к полному снятию ограничений — это даст стимул прокатчикам выходить с релизами в ближайшие даты, вкладываться в маркетинг и рекламу проектов.

По мнению эксперта, раз «Душа» даже в период ограничений превысила показатели предыдущей работы студии, фильма «Вперед», вышедшего еще до локдауна, это говорит только о том, что часть кассы из-за ограничений и пиратских копий в Сети однозначно упущена, иначе результат был бы выше. Зритель стремится в кинотеатры, и качество релиза для него играет решающую роль.

Вторая половинка

«Последний богатырь: Корень зла» закончил уикенд на втором месте, и остается только поражаться, насколько тепло его принимает аудитория даже теперь, когда вроде «все уже посмотрели». В этот раз касса его составила 71 млн рублей, но общий результат уже давно оставил позади первую часть и преодолел рубеж в 1,9 млрд. Если не на текущей неделе, то в самое ближайшее время он перевалит за 2 млрд, а там и третья часть не за горами.

Третье место у фильма-катастрофы студии ТРИТЭ «Огонь», 56 млн рублей. У него дела тоже идут отлично, высокая явка на сеансы (второе место после «Души» на этом уикенде, то же и с наработкой), общие сборы уже превысили 800 млн.

Зато не очень хорошо показывает себя «Чудо-женщина: 1984». Четвертое место, 43 млн и всего 10 человек на сеансе. И такая же явка — у новинки «День города», отечественной сатирической комедии о захолустном коррумпированном райцентре, куда едет не ревизор, а лично президент. И никто к его визиту, разумеется, не готов. Картина с трудом набрала 39 млн рублей, застряв на пятом месте. И это уже стало почти правилом. После успеха комедии «Непосредственно Каха» индустрия поверила, что зритель хочет именно такой продукт. Но следующие релизы опровергли это мнение. «Реальные пацаны против зомби», «Не лечи меня», а теперь «День города» публика принимает, мягко говоря, сдержанно, и на этом фоне триумф «Кахи» представляется больше казусом, чем закономерностью.

Впрочем, Зинякова считает, что на результаты «Не лечи меня» и «Дня города» повлияли, с одной стороны, нахождение в одной гонке с новогодними хитами, получившими отличный сарафан, и с первыми за долгое время американскими блокбастерами на отечественном экране. А с другой стороны, повлияла нехватка маркетинговой и рекламной поддержки вследствие постоянного переноса релизов.

Один из фаворитов оскаровской гонки, черная комедия-триллер «Девушка, подающая надежды», оказалась на седьмом месте с 12 млн рублей и наработкой в 3033 рубля. Всё указывает на то, что только стопроцентный семейный продукт сегодня по-настоящему востребован, а все остальные просто идут на «Огонь», который, впрочем, тоже 6+, а значит, туда без проблем пускают с детьми.

Ближайший уикенд покажет, насколько верно это предположение. В прокат выйдут несколько ярких фильмов для юношества и взрослой аудитории. Среди них «Охотник на монстров» — боевик У.С. Андерсона по известной видеоигре, «Зоя» — мрачный и реалистический военный хоррор о пытках и казни Героя Советского Союза Космодемьянской, «Дьявол в деталях» — детективный триллер с Дензелом Вашингтоном, «Дать дуба в округе Юба» — криминальная комедия в духе братьев Коэн. А для семейной аудитории стартует милый отечественный док о животных «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Что из этого выберет зритель, сегодня никто не решится предсказать. Зато дефицита контента пока не наблюдается.